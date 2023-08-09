"Лікування Кораном". Як пацієнтки "духовних цілителів" зазнають сексуального насильства. Розслідування BBC

Підпис до фото, Журналістка працювала під прикриттям, щоб з'ясувати, якими поширеними є зловживання у сфері "духовного зцілення"

Author, Ханан Разек

Role, Арабська служба BBC

1 година тому

Журналісти Арабської служби BBC під час розслідування викрили таємний світ сексуального насильства та експлуатації з боку чоловіків, які називають себе "духовними цілителями".

Духовне зцілення, також відоме як "лікування Кораном", є популярною практикою в арабському та мусульманському світі. Переважно до цілителів приходять жінки, які вірять, що вирішать проблеми або вилікують хворобу, вигнавши злих духів – "джинів".

У свідченнях, отриманих BBC за понад рік, 85 жінок назвали імена 65 так званих цілителів у Марокко та Судані. У цих двох країнах ця практика насамперед популярна. Звинувачення на їхню адресу варіюються від домагань до зґвалтувань.

Під час розслідування журналісти спілкувалися з неурядовими організаціями, представниками судових органів, юристами та численними жінками, збираючи та перевіряючи розповіді про жорстоке чи неналежне поводження.

Репортерка, яка працювала під прикриттям, сама пройшла курс "терапії" в одного з таких цілителів, який чіпав її неналежним чином. Їй вдалося втекти від нього.

Попередження: ця стаття містить особисті історії про перенесений досвід, які можуть травмувати деяких читачів.

Далал (ім'я змінено) звернулася до духовного цілителя в містечку неподалік Касабланки кілька років тому, щоб вилікуватися від депресії, коли їй було близько 20 років. За її словами, цілитель сказав їй, що депресію викликав "коханець-джин", який оволодів нею.

На індивідуальному прийомі цілитель дав їй понюхати пахощі, які, за його словами, були мускусом, але тепер вона думає, що це був якийсь наркотик, бо вона знепритомніла.

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"Я сказала: як вам не соромно! Чому ви так зі мною вчинили? А він відповів: щоб вигнати джина із твого тіла".

Далал нікому не розповіла про те, що сталося, тому що їй було дуже соромно, і вона була впевнена, що у тому, що сталося, звинуватить саме її. Коли через кілька тижнів вона виявила, що вагітна, то прийшла у повний жах і навіть почала замислюватися про те, щоб накласти на себе руки.

Коли вона розповіла цілителю про вагітність, той відповів, що вона, мабуть, завагітніла від джина.

Далал згадує, що була так травмована, що, коли народилася дитина, вона відмовилася дивитися на дівчинку, взяти її на руки, дати їй ім'я, і в результаті віддала її на удочеріння.

Вона сказала нам, що якщо її сім'я дізнається, що з нею сталося, її вб'ють.

Багато жінок, з якими ми розмовляли, зізналися, що якщо вони заявлять про насильство, то швидше за все в цьому звинуватять їх самих. Тому мало хто розповів про це своїм сім'ям, а поліції і поготів.

Дехто також боявся, що якщо розкажуть про те, що сталося, то джини розлютуються і захочуть помститися їм.

У Судані жінка на ім'я Савсан розповіла нам, що коли її чоловік пішов із сімейного будинку, щоб жити з другою дружиною (що є його правом за законами шаріату), вона опинилася у злиднях і звернулася за допомогою до цілителя. Вона сподівалася, що той зможе дати їй якесь зілля для чоловіка, яке спонукає його краще ставитися до неї.

Але на її подив цілитель запропонував досить незвичайний метод:

"Він сказав, що займеться зі мною сексом, а отримані біологічні рідини використає для приготування зілля, яке я мушу дати чоловікові".

Як сказала Савсан, судячи з того, як буденно "цілитель" їй це запропонував, він нічого не побоювався.

"Він був упевнений, що я не повідомлю про нього ані поліції, ані суду, ані навіть чоловікові".

Підпис до фото, Жителька Судану Савсан розповіла, що цілитель запропонував їй переспати з ним, щоб допомогти помиритися з чоловіком

Савсан каже, що негайно пішла з прийому і ніколи більше не поверталася. Вона не стала нікому розповідати про те, що сталося.

Три з 50 жінок, з якими ми говорили у Судані про сексуальну експлуатацію чи насильство, назвали ім'я того самого релігійного лідера - шейха Ібрагіма.

Одна з жінок, ім'я якої ми не називаємо, сказала, що він обманом намагався змусити їй зайнятися з ним сексом. Інша Афаф розповіла нам, що їй довелося відштовхнути його від себе, коли той почав до неї приставати. Вона зізналася, що почувала себе абсолютно безпорадною:

"Люди не можуть прийняти чи повірити, що шейхи говорять і роблять такі речі. Вони не вірять у це. Як я можу знайти свідків? Адже ніхто не бачив мене з ним у кімнаті".

Журналістка, яка працює з нашою командою, вирішила сходити на прийом до шейха Ібрагіма, щоб зібрати більше доказів. Вона працювала під прикриттям, видаючи себе за пацієнку на ім'я Рим, яка страждає на безпліддя.

Шейх Ібрагім сказав, що помолиться за неї, і приготував для неї пляшку "цілющої води", відомої як "Махая". Вона мала взяти її додому і випити.

Рим каже, що потім він сів дуже близько до неї і поклав їй руку на живіт. Коли вона попросила його прибрати руку, той замість відповіді став водити рукою по її тілу, по одягу, торкатися її геніталій.

Вона вибігла з кімнати.

"Я була нажахана, мене це вразило", - розповіла вона згодом. За її словами, він виглядав дуже підозрілим.

Рим каже, що за його поведінкою можна було припустити, що подібне він робить не вперше.

Підпис до фото, Шейх Ібрагім домагався і репортерки BBC, яка прийшла до нього під виглядом пацієнтки

Потім кореспонденти BBC офіційно розпитали шейха Ібрагіма про те, що сталося з Рим.

Він заперечував сексуальні домагання та напади на жінок, які зверталися до нього за допомогою. У результаті він різко обірвав інтерв'ю.

Нам також вдалося поговорити з однією жінкою, яка пропонує альтернативу тим, хто шукає собі лікування, але без ризику експлуатації. Її звуть Фатіма.

Вона відкрила лікувальний центр неподалік Хартума тільки для жінок. Протягом 30 років це було одне з небагатьох місць, де пацієнтки можуть розраховувати на отримання "рук'я", або зцілення, від інших жінок.

Нам надали унікальний доступ до цієї приватної практики.

Під час нашого візиту мені було важко спостерігати за тим, як жінки навколо мене впадали в транс, втрачаючи будь-яке уявлення про те, що відбувається навколо. Фатіма розповідає мені, якими вразливими можуть бути жінки у цьому стані, що дозволяє іншим цілителям користуватися цим у своїх інтересах.

"Багато жінок казали нам, що, на їхню думку, шейх виганяє демонів, торкаючись до них. Вони думали, що це частина терапії, – каже вона. - Те, що ви чуєте від цих жінок, просто шокує".

Ми попросили владу Марокко та Судану офіційно прокоментувати зібрану нами інформацію.

Алаа Абу Зейд, голова відділу сім'ї та суспільства в міністерстві у справах ісламу в Судані, спочатку не хотів вірити, що так багато жінок повідомили нас про насильство.

Але в результаті він визнав, що відсутність регулювання у сфері духовного зцілення "породила хаос" і що цей вид діяльності використовують як "професію для тих, хто не має роботи".

Він сказав BBC, що у минулому вивчав варіанти регулювання цієї сфери, але тепер через політичну нестабільність у країні це не є пріоритетом.

Міністр у справах ісламу Марокко Ахмед Туфік заявив, своєю чергою, що не бачить необхідності ухвалювати будь-яке окреме законодавство щодо духовних цілителів.

"Юридично втручатися у ці питання складно. Ці рішення ухвалюються у сфері релігійної освіти", - сказав він.

Попри всі зібрані нами докази, марокканська та суданська влада не хоче вдаватися до жодних дій.