Данілов: Україна готова розпочати контрнаступ

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54 хвилин(и) тому

Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ, заявив в інтерв’ю дипломатичному кореспонденту ВВС Джеймсу Лендейлу секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов не став називати конкретні дати, але сказав, що контрнаступ проти окупаційних сил Володимира Путіна може початися "завтра, післязавтра або через тиждень".

Він попередив, що український уряд "не має права на помилку" щодо цього рішення.

"Ми маємо розуміти, що цю історичну можливість, яку нам Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити, щоб ми могли справді стати незалежною великою європейською країною", - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, ЗСУ почнуть наступ, коли командири розрахують, що можна "отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

Він додав: "Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього робити не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку".

На запитання, чи готові Збройні сили України до наступу, Данілов відповів: "Ми завжди готові. Так само, як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент".

Як секретар Ради національної безпеки і оборони України пан Данілов входить до складу фактичного військового кабінету президента Володимира Зеленського.

Його інтерв’ю BBC перервало повідомлення від президента Зеленського, який викликав його на нараду для обговорення контрнаступу.

Під час інтерв’ю Данілов підтвердив, що частина найманців з ПВК "Вагнер" відступає з міста Бахмут, з найкривавішої битви війни, але він додав, що вони "перегруповуються в інших трьох місцях" і це не означає, що вони перестануть воювати з Україною.

За словами Данілова, українські військові зараз контролюють невелику частину міста, але загалом оборона Бахмута відіграла "величезну роль".

Секретар РНБО також сказав, що "абсолютно спокійно" ставиться до того, що Росія почала розміщувати ядерну зброю в Білорусі.

"Для нас це не якась новина", - відзначив він.

Данілов прокоментував також зростання кількості обстрілів Росією українських міст останнім часом.

"Росію дуже дратує, що ми стаємо потужнішими. Вони вже під час цього роздратування відправляють свої ракети куди завгодно. Друга річ – коли вони вважають, що в них високоточна зброя, це не відповідає дійсності", - пояснив він.

Україна місяцями планувала контрнаступ. Але вона бажала використати якомога більше часу для підготовки військ і отримання військового обладнання від західних союзників.

Тим часом російські війська готують свою оборону.

Багато що поставлено на карту, тому що українська влада має показати народу України та західним союзникам, що може відвоювати частину своєї суверенної території.