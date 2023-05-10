ЄвроПобачення у Ліверпулі. У пошуках шароварщини

1 година тому

Ліверпуль, який зустрів нас яскравим сонцем у перший день, схаменувся і виправився. З обіду ллє дощ.

Це гарна нагода завести смол-ток із таксистом у чорному ВМW, який везе нас мокрих як хлющ до готелю.

Нам цікаво, що ж він про це все думає. А він… нічого не думає і навіть не знає, що Євробачення його місто проводить від імені України. Неправильний якийсь таксист.

Цікаво, як можна не помітити прапорів іншої країни, якими завішане все місто і… соловейків!

Підпис до фото, Кожен соловейко представляє якийсь український регіон

Коли я вирішила шукати шароварщину на Євробаченні, то підозра одразу впала на них.

Це - велика надута пташка з червоним дзьобом і у вишиванці. Кожен соловейко представляє якийсь український регіон. Від цього залежить орнамент вишивки і музика, яку він "співає" - для цього треба натиснути велику кнопку поруч із ним. Очікувала почути цимбали і бандуру, але тихо грає сучасна електроніка.

Таких соловейків у Ліверпулі 12, для них є спеціальна мапа. Завантажую собі на телефон і йду на них дивитися.

Найперше натрапляю на соловейка з Криму, потім бачу з Карпат, Одеси і Києва. Соловейки фотогенічні. Біля них багато фотографується саме англійців. Вони якісь абсурдні й одночасно милі. Як сказав би мій 11-річний син: це якийсь крінж. Але не шароварщина.

Іду далі до українського куточка у фанзоні Євробачення, яка називається EuroVillage.

Вона розташована на набережній, тут є велика сцена, де майже щодня виступають українські гурти, проходять інші події. Багато яток з традиційними британськими закусками. Але якщо ви хочете спробувати борщу, то вам сюди.

Український куточок добряче захований. Можна випадково пройти повз. Всередині стоять кілька столів, де люди їдять українські страви – фудкорт організував Євген Клопотенко. Тут подають вісім страв – я їх всі спробую і розкажу у наступному блозі.

Кілька яток із сувенірами та вишиванками. Матрьошок, слава богу, немає. Висить булава, є ляльки-мотанки, подушки з Мавкою з мультика, дерев’яні тарілки з петриківським розписом, книжка про Зеленського.

Бачу, як бабуся англійка з двома внучками купує український прапор. Приємно.

Асортимент приблизно такий, як у Києві в переході на Майдані. Немає тільки туалетного паперу з обличчям Путіна, зате є ось така торба.

Тест на шароварщину пройдено. Тут досить душевно, як і загалом у Ліверпулі.

Відчувається якась стримана повага і підтримка. Гостей приїхало ще небагато, тому місто вдень напівпорожнє. Але більшість пабів вже готові до святкувань.

Багато з них обвішані жовто-блакитними прапорами. В італійському кафе, в якому ми обідаємо, українські прапорці стоять навіть на столиках, поруч із британськими.

Отож шароварщини у Ліверпулі я не знайшла. Все українське представлене сучасними муралами, інсталяціями, виставками.

У моєму рейтингу дивного поки що є дві скульптури.

Сріблястий юнак із голубом та українським прапором, якого поставили біля Strawberry Field, місця, де провів дитинство Джон Леннон. Її створив 16-річний мексиканський художник. Вона виглядає так, ніби її привезли сюди із київського ВДНГ.

Інша – це робота японського дизайнера Superlambanana (Супербананоягня), розмальована у жовто-синій. Це - гібрид ягняти і банану – товарів, які колись найбільше перевозили через ліверпульський порт. Я його прозвала скунсом.

Сьогодні на сніданку у готелі помітила, що такий самий скунс, але вже чорно-білий, висить на стіні.

Як сказала би моя бабуся: "І такого треба".