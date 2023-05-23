Чи дійсно ЗСУ близькі до оточення росіян у Бахмуті

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий біля лінії фронту в Бахмуті

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

50 хвилин(и) тому

Російська влада оголосила про взяття Бахмуту, бої за який тривали майже рік. З Києва лунають суперечливі заяви щодо цього, але лейтмотив – насправді це війська РФ потрапили у підготовлену українцями пастку. Чи дійсно це так?

Про захоплення міста, яке останні пів року майже щоденно було в епіцентрі бойових дій, першим 20 травня оголосив очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. За даними російських ЗМІ, взяття Бахмуту - ледь не його особиста обіцянка Володимиру Путіну.

Тепер керівник найманців може оголосити, що "справу зроблено".

Українська влада, щоправда, остаточно так і не підтвердила факт виводу свого гарнізону з міста. Володимир Зеленський спочатку начебто визнав, що Бахмут вже не під контролем, але потім заявив, що його неправильно зрозуміли, українські війська ще лишаються "в певних точках міста".

В міноборони пояснили, що мова йде про південно-західні околиці в районі "пам'ятника літаку". Навіть якщо це так, то під контролем українців залишається лише декілька будівель, приватний сектор і гаражний кооператив.

Але головне навіть не в цьому. На противагу російським "переможним" заявам про взяття Артемівська (так на радянський штиб російська влада називає Бахмут) Київ поширює свій наратив про "тактичне оточення" російських сил у місті.

Хроніка флангових атак

Автор фото, ISW Підпис до фото, Карта ISW, яка показує, що українські контратаки (блакитний колір) відбувались, щоб відтіснити росіян від основних доріг з Бахмуту - біля Хромового на півночі та Іванівського на півдні.

Активні дії на північно-західному і південно-західному флангах Бахмуту українські сили почали 10 травня. Рушійною силою цього просування була новостворена 3-штурмова бригада ЗСУ. Це підрозділ сформований з колишнього полку нацгвардії "Азов".

Так ось саме він першим оголосив про контратакувальні дії на південному фланзі Бахмуту. Тут українські бійці розбили позиції 72-ї бригади ЗС РФ. Події відбувалися південніше селища Іванівське, яке тривалий час намагались захопити росіяни, бо воно лежить на ключовій трасі "Бахмут – Костянтинівка".

Так само активні дії ЗСУ почали на північному фланзі – тут українці змогли відтіснити росіяни від сіл Богданівка і Григорівка, що примикають до ще однієї важливої дороги – з Бахмуту до Часового Яру.

Відступ російських військ, який очільник ПВК "Вагнер" назвав "втечею", визнало навіть міністерство оборони РФ. Щоправда, там це назвали "зайняттям більш вигідних рубежів".

Крім того, пожвавилися українські атаки і на північний схід від Бахмуту – тут ЗСУ намагаються відбити маленьке селище Сакко і Ванцетті, яке лежить на трасі "Бахмут – Сіверськ".

Останні дні українське військове командування майже щоденно інформує про просування "на певних ділянках" біля Бахмуту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Очільник найманців "Вагнера" Євгеній Пригожин заявляє про захоплення Бахмуту 20 травня

Наприклад, ввечері 22 травня речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив про просування на 250-400 метрів за день. А, згідно з інформацією 3-ї штурмової бригади ЗСУ, за 20 травня звільнено територію 1,7 км у довжину та 700 м вглиб.

"При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки — розбиті у мотлох", – сказано в заяві підрозділу.

Російські блогери повідомляють, що зараз війська РФ вживають активних заходів, щоб стримати український наступ на флангах навколо Бахмуту. У ці райони перекидаються додаткові підрозділи.

Зараз тривають бої біля населених пунктів, таких як Кліщіївка і Курдюмівка на південному фланзі та Дубово-Василівка і Берхівка – на північному. Взяття цих селищ ускладнить ситуацію для російських окупаційних сил в самому Бахмуті.

Рух до оточення чи умови для виведення?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бійці ЗСУ заряджають реактивну систему залпового вогню "Град" на лінії фронту біля Бахмуту. Флангові атаки українців дозволи їм взяти під вогневий контроль місто і наблизити "тактичне оточення" росіян

Українське військове командування заявляє: росіяни в Бахмуті близькі до того, щоб опинитись в "котлі". Саме рух ЗСУ з флангів може призвести до оточення російського угруповання в місті.

"Продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. – заявив 21 травня командувач Східного угруповання ЗСУ Сирський. – Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати".

За його словами, російські сили не мають контролю за підступами до міста.

Дійсно, сам Бахмут розташований в низині і, зайнявши висоти на його околицях, можна взяти під вогневий контроль угруповання противника, що знаходиться безпосередньо в житлових кварталах.

На цю обставину звертає увагу і американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW). В своєму звіті за 20 травня експерти зазначають, що заплановане на 25 травня виведення бійців ПВК "Вагнер" з Бахмуту може не відбутися чи призвести до хаосу. Саме через те, що українські війська контролюють дороги до міста.

"Українська артилерія все ще може атакувати російські сили в Бахмуті та навколо нього. Відхід у зіткненні з ворогом є надзвичайно складним завданням, з яким сили ПВК "Вагнера" навряд чи добре впораються", - вказує ISW.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий у Бахмуті. Командування ЗСУ каже, що під контролем українців залишається "невелика ділянка" на південно-західних околицях міста.

"Пригожин хоче втекти з Бахмута до того, як мишоловка почне закриватися й там опиняться регулярні війська РФ. Щоб потім сказати, що регулярна армія Росії не змогла втримати Бахмут", - вважає військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, підполковник запасу Олексій Мельник зауважує, що "флангова операція" українців навколо Бахмуту вирішує насправді відразу декілька задач.

По-перше, витіснення росіян трохи далі від доріг постачання дало змогу безперешкодно вивести залишки українського гарнізону з міста. "Контрольований відхід по складності реалізації не менш складний і ризикований маневр ніж наступ", – пояснює він ВВС Україна.

По-друге, українські заяви про "оточення росіян в Бахмуті" можуть розглядатися як елемент інформаційно-психологічної боротьби із суперником, каже експерт.

Але головне: щоб знищити угруповання РФ в окупованому місті зовсім не обов'язково брати його в "котел", зауважує Мельник. Тим більш, що свіжих сил, щоб утримувати захоплене місто, Росія не має.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Житлові квартали і цивільна інфраструктура Бахмуту знищені майже вщент. Несподівано, але це може бути перевагою для української артилерії на околицях міста

"Якщо українські сили оборони зможуть навіть не взяти в кільце Бахмут, а зрівняти лінію фронту, то місто фактично все опинитися під ударом української артилерії. Враховуючи те, що там майже не залишилось цивільного населення і інфраструктури, то ніякого обмеження для застосування українського важкого озброєння не буде".

Такий сценарій військовий експерт називає "цілком реальним" станом на зараз. Більш того, зауважує він, за сприятливих обставин "тактичне оточення" Бахмуту може призвести до "оперативного", а потім і до "стратегічного", тобто обвалити усю оборону РФ на фронті.