Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини

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54 хвилин(и) тому

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

“Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, скоріше за все несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії Федерація (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту)", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Йдеться про воєнні злочини, які були скоєні щонайменше з 24 лютого 2022 року.

У повідомленні Міжнародного кримінального суду зазначається, що "існують розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини" - через безпосередню участь, дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчиняли дії або допускали їх вчинення.

Приблизно такою ж є підстава видачі ордеру на арешт Марії Львової-Бєлової, яка з 2021 року є уповноваженою РФ з прав дитини, - за виключенням пункту про "неспроможність здійснювати належний контроль над військовими підлеглими".

Попри наявність ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової, МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних і може здійснювати юрисдикцію лише в країнах, які підписали угоду про заснування суду.

Росія не є підписантом цієї угоди, тому навряд жодного з них екстрадують.

Речниця російського МЗС Марія Захарова вже повідомила, що рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не має значення.

Що це значить для України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генпрокурор Андрій Костін назвав рішення МКС історичним кроком та початком довгого шляху до відновлення справедливості

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей", - повідомив у фейсбуці генпрокурор України Андрій Костін.

За його словами, тепер світові лідери можуть обмежити спілкування з Путіним.

"Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності",- відзначив Костін.

Він назвав рішення МКС історичним та подякував прокурору МКС Каріму Хану, який відвідував місця скоєння воєнних злочинів в Україні.

МЗС Росії: це "юридично нікчемне" рішення

"Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору", - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе і не співпрацює.

"Можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", - відзначила вона.

Скільки дітей депортувала Росія з України

За словами генпрокурора Андрія Костіна, наразі зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, але реальна цифра може бути значно більшою.

"Жодних сумнівів, це – спланована політика рф, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, росія буквально краде наше майбутнє", - відзначає Андрій Костін.

За його словами, Україні вже вдалося повернути 308 дітей, але треба повернути всіх, і засудити всіх причетних до депортації дітей, а також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії.

"Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності. Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - наголосив Костін.

16 березня Слідча комісія ООН назвала військовим злочином вивезення Росією українських дітей на свою територію. Російські посадовці про вивезення дітей з України та "перевиховання" їх у дусі любові до Росії розповідають із гордістю.

В опублікованій у четвер доповіді комісії, яка працює в Україні вже кілька місяців, наголошується, що міжнародне гуманітарне право забороняє – за деякими рідкісними винятками – евакуацію дітей стороною у збройному конфлікті.

Голова комісії, норвезький суддя Ерік Месе розповів на пресконференції, що він із колегами детально вивчив випадки 164 дітей віком від чотирьох до 18 років, вивезених із Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Як пишуть у доповіді члени комісії, ці діти та їхні батьки розповіли, що російські соціальні служби казали дітям, що їх віддадуть у російські родини, а українські діти "висловлювали серйозні побоювання", що їх назавжди розлучать із рідними.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова торік оголосила, що сама взяла у свою сім'ю дитину з Маріуполя - розбомбленого росіянами міста, а пізніше, у вересні, розповідала, що дітей звідти успішно вчать любити Росію.