Австралієць 40 годин катався на серфі й побив світовий рекорд

Автор фото, Getty Images

43 хвилин(и) тому

Мешканець Австралії Блейк Джонстон майже без перерви займався серфінгом протягом 30 годин та 11 хвилин – і таким чином побив світовий рекорд часу, проведеного будь-ким у морі на дошці.

Після того, як він став найстійкішим серфером у світі, Джонстон не зупинився і вирішив продовжувати марафонський заплив, оскільки раніше обіцяв безперервно кататися на хвилях протягом 40 годин.

"Я ще не закінчив, - сказав він журналістам під час короткої паузи між запливами. - Я ж обіцяв, що це буде 40 годин, так що піду пробувати далі. Я, звичайно, добре вимотався, але прорвусь якось".

Встановлюючи рекорд на одному з пляжів Сіднея, 40-річний Джонстон, колишній професійний серфінгіст і бігун на довгі дистанції, спіймав понад 600 хвиль.

На шляху до рекорду Джонстона чекало безліч ризиків, серед яких сліпота від солоної води, зараження вух, зневоднення, переохолодження, напади акул і укуси медуз.

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Періодично спортсмен переривався, щоб перевірити стан здоров'я, перекусити, попити води – та закапати очі.

Автор фото, Getty Images

Заради благодійності

"Я вирушив з ним у море близько другої години ночі - і тут згасло світло, так що стало повністю темно, - розповів журналістами брат Джонстона Бен. - У воді було повно медуз, тож досвід був досить цікавий, м'яко кажучи".

Джонстон вирішив встановити рекорд, щоб зібрати кошти для благодійної організації, заснованої на честь олімпійського сноубордиста Олексія "Чампі" Пулліна, який потонув біля узбережжя Австралії у 2020 році, коли займався підводним полюванням.

Він також підтримує благодійні організації, які допомагають людям із психічними захворюваннями, - частково це пов'язано з тим, що батько Джонстона 10 років тому наклав на себе руки.

Внаслідок марафонського запливу спортсмен зібрав на благодійність 240 тис. австралійських доларів (понад 160 тис. доларів США).

Це не перша подібна пригода Джонсона. У 2020 році він пробіг 100 кілометрів океанським узбережжям біля Сіднея, при цьому більшу частину дистанції подолав босоніж.