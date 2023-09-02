США відзначають "значний прогрес" українського контрнаступу на півдні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські артилеристи зі 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області

Author, Лоуренс Пітер

Role, Кореспондент BBC News

40 хвилин(и) тому

США вважають, що українські війська досягли "значного прогресу" у наступі на сильно укріплені позиції Росії на півдні України.

Речник Білого дому з питань безпеки Джон Кірбі заявив, що українські військові досягли успіхів за останні 72 години на територіях на південь від Запоріжжя.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив CNN, що українські війська наступають, але "це важкий бій".

Водночас Росія стверджує, що зайняла стратегічні висоти поблизу міста Куп'янськ на північному сході України.

Незалежним шляхом жодну з цих заяв ще не перевірено.

Пан Кірбі зазначив, що в Україні теж визнають, що наступ на півдні, спрямований на розділення російського сухопутного коридору до Криму, йде повільніше, ніж очікувалося.

"Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", - сказав він.

На початку тижня українські військові заявили, що встановили контроль над селом Роботине Запорізької області.

Натомість на північному сході Україна Росія зосередила сили, щоб відвоювати територію, звільнену українськими військовими на схід від Харкова.

Вважається, що на півдні Росія побудувала продуману систему окопів і тунелів, захищених мінними полями, а також артилерійськими позиціями та так званими протитанковими бетонними загородженнями, які називають "зуби дракона".

Україна розпочала контрнаступ після того, як отримала більш досконале озброєння від своїх союзників на Заході та підготував штурмові батальйони.

Але прогрес йде повільно, і Київ продовжує закликати країни НАТО поставити танки, обладнання для розмінування та військові літаки, зокрема винищувачі F-16 американського виробництва.

У четвер Дмитро Кулеба висловив роздратування тими, хто критикував темпи контрнаступу України.

"Я б рекомендував усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр", - сказав він на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Іспанії.

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Російські війська захопили півострів Крим і частину українського Донбасу ще в 2014 році.

Останніми тижнями Україна здійснила атаки дронами проти Росії. Російські чиновники стверджують про знищення вранці у суботу трьох українських безпілотників, які націлювалися на Керченський міст, що сполучає Крим із материковою частиною Росії.

У п’ятницю, на початку навчального року, президент Путін сказав учням, що перемога Росії у Другій світовій війні довела, що їхня нація непереможна.

"Я зрозумів, чому ми виграли у Великій Вітчизняній війні, - сказав він на лекції, спрямованій на зміцнення патріотизму в школах. - Неможливо перемогти таку націю з таким ставленням. Ми були абсолютно непереможні. І ми такі ж зараз".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в школах запровадили так звані кремлівські "важливі розмови".