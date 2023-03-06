Україна почала обмежене відведення у Бахмуті - ISW

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові обстрілюють позиції росіян під Бахмутом, 4 березня

1 година тому

Україна ймовірно проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, але поки що рано оцінювати наміри української сторони щодо повного відходу з міста. Про це пише в черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку американських аналітиків, українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу та техніку, тоді як українські сили не зазнають надмірних втрат. Українські війська можуть почати поступовий відхід з Бахмута, щоб виснажити російські сили за рахунок боїв у місті.

Такі дії зазвичай сприятливі для оборонців і можуть дозволити українським силам завдати великих втрат вже виснаженим російським підрозділам, що наступають, навіть в умовах відступу українських військових. Так вже сталося під час відходу українських військ з боями з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, який фактично поклав край російським наступальним операціям у Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року, нагадують експерти ISW.

5 березня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що оборона Бахмута триває, є "змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених". Він також нагадав, що армії не оголошують публічно про свої тактичні дії.

Кампанія із захоплення Бахмута, швидше за все, завершиться незалежно від того, чи захоплять російські сили місто чи ні, вважають американські аналітики з ISW.

Потім протягом кількох місяців російські військові навряд чи зможуть продовжувати будь-які наступальні операції. Російські військові нещодавно зосередили і втратили значну кількість мобілізованих під час наступу під Вугледаром у Донецькій області, що відтоді і завершився.

"Великі" російські наступи на Куп'янському, Сватівському та Кремінському напрямках у Луганській області також не призвели до якихось значних успіхів на передовій. Все це ще раз підтверджує оцінку ISW про те, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової сили, щоб проводити більше одного наступу одночасно.

При цьому зусилля Росії щодо взяття Бахмута не сприяють досягненню оперативних чи стратегічних цілей російських збройних сил на полі бою, а значна українська оборона на околицях міста підриває будь-яке тактичне значення, яке захоплення Бахмута має для російських військ.