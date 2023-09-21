Чи варто довіряти порадам успішних фінансових блогерів?

Автор фото, Getty Images

Author, Кеті Бішоп

Role, BBC Worklife

1 година тому

На просторах інтернету стає дедалі більше блогерів, які радять, як витрачати, заощаджувати та інвестувати гроші. Що це - сучасний підхід до фінансової грамотності чи тривожний сигнал?

Коли у 2017 році Ясмін Пурнелл створила свій блог, вона планувала ділитись там своїм досвідом цифрового кочівника (людини, яка працює віддалено і при цьому постійно подорожує). Однак випускниця філологічного факультету і копірайтерка незабаром виявила, що її підписників більше цікавить, як їй вдається фінансово вести таке життя.

Помітивши потребу у порадах щодо особистих фінансів, 31-річна британка провела ребрендинг свого сайту. Так з'явився The Wallet Moth – блог з фінансової грамотності.

"Я перемкнулася на статті про особисті фінанси, оскільки моя дедалі більша аудиторія виявляла інтерес до того, як я у свої 20 років уникла боргів, створила фінансову подушку для фрилансу та як мені вдається заробляти незалежно від місця проживання", - каже вона.

На її думку, саме людський аспект – можливість ділитися особистими історіями і порадами віч-на-віч – мав вирішальне значення. "Мій контент не обов'язково пропонує щось краще, ніж традиційні фінансові поради, але люди більше хочуть контактувати з кимось, кого вони можуть вважати онлайн-другом, а не з безликою компанією".

Нині Пурнелл - успішний фінансовий блогер, так званий фінфлюенсер, що розповідає про витрати, заощадження та інвестиції. За останні кілька років популярність таких "фінансистів" різко зросла, а кількість їхніх підписників сягає мільйонів.

Станом на 2022 рік ринок глобальної індустрії інфлюенсерів оцінюють в 104 мільярди доларів. Деякі з фінфлюенсерів кажуть, що заробляють шестизначні цифри за присутність у соціальних мережах.

Їхні публікації допомагають зрозуміти часто непрозорий світ особистих фінансів, куди молодим людям іноді важко зазирнути.

Однак, якщо довіра до фінансових порад незнайомців з туманною кваліфікацією змушує вас замислитись, на те є причина.

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Молода аудиторія

Колишньому фінансовому консультанту Гамфрі Янгу трохи за 30. Він очолює групу фінфлюенсерів, що мають на TikTok понад 50 млн лайків та 3 млн підписників.

Американець Янг спеціалізується на консультаціях з особистих фінансів. Його найпопулярніші відеоролики пояснюють такі поняття, як пенсійні рахунки та ціни на акції.

У своєму найпопулярнішому відео (понад 14 млн переглядів) Ян пояснює концепцію коротких продажів, розігруючи сценарій: позичає iPhone, продає його, а потім менш ніж через рік купує ту ж модель – вже дешевше.

Автор фото, Humphrey yang Підпис до фото, Скриншот TikTok-відео за участю Гамфрі Янга, де він розповідає про фінансові цілі, яких потрібно досягти до 30 років

Такий контент орієнтований насамперед на молоду аудиторію, пояснює Радхіка Дуггал, професорка Нью-Йоркського університету та директорка з маркетингу фінтех-компанії Super.

"В школах ази фінансової грамотності не викладають, і покоління Z змушене вивчати це самостійно, - зазначає вона. - Це перша економічна криза для молоді, тож не дивно, що вони звертаються за порадою до відомих інтернет-блогерів".

"Фінфлюенсери створюють контент, який приваблює молоде покоління спрощеною термінологією та прикладами з попкультури", - пояснює Коннор Кемпбелл, експерт з бізнес-фінансів. На його думку, успішні фінансисти умисно дають легку точку входу до тем, пов'язаних з грошима.

Одним з прикладів спрощеної фінансової концепції є ролик, що пояснює принципи бюджетування. У 2022 році він став вірусним на TikTok. Концепція відома, але не для багатьох молодих користувачів соціальних мереж, особливо для тих, хто має обмежений доступ до особистих фінансів.

Подібний контент сприяє формуванню у молоді кращих фінансових звичок, вважає Кемпбелл. "Фінансові поради в доступній формі підвищують фінансову грамотність і викликають інтерес до інвестування та збільшення заощаджень".

З ним погоджується блогерка Пурнелл. Вона каже, що відгуки її читачів - "виключно позитивні". Люди цінують її поради про те, як у звичайному житті можна зменшити витрати. Вона вважає, що актуальність її контенту у поєднанні з простотою порад є формулою успіху для юних глядачів. "Я для них просто ще одна людина, яка хоче заощадити і знайти додатковий підробіток", - каже вона.

Експерти чи звичайні люди?

При цьому експерти попереджають, що деякі впливові блогери можуть вводити свою аудиторію в оману, а іноді навіть використовувати її у своїх цілях.

Користуючись з соцмереж і загальної медійності, вони прагнуть все довкола перетворити на продукт для заробітку, залучаючи більше підписників.

"Деякі з цих фінфлюенсерів - звичайні люди без досвіду роботи у сфері фінансів, - каже Кемпбелл. - Їхні поради підштовхують до необґрунтованих рішень. А коли це пов'язано з реальними грошима, це може стати проблемою".

Наприклад, відома британська телеведуча Сьюз Орман потрапила під шквал критики за підтримку сумнівних фінансових продуктів, а в 2009 році її навіть звинуватили в шахрайстві.

Ще одна проблема полягає у тому, що зірки соцмереж часто заробляють на рекламі, а не на фінансових операціях, тому їхні фінансові поради можуть бути необ'єктивні.

Приміром, багато знаменитостей та впливових людей рекламують криптовалютні та блокчейн-проєкти. Це, на думку експертів, небезпечна тенденція. Ринок криптовалют залежить від багатьох факторів, тому робити прогнози буває важко. Однак багато користувачів соцмереж переконані, що криптовалюти є хорошою інвестицією.

Автор фото, James Beckett Підпис до фото, Фінансовий експерт Джеймс Беккет застерігає від схем швидкого збагачення та виступає за менш ризиковані, але ефективні методи заощаджень та інвестування

Минулого року в епіцентрі криптовалютного скандалу опинилась відома світська левиця і блогерка Кім Кардаш'ян. Вона розмістила у своєму інстаграмі рекламу крипто-токенів Ethereum Max.

У 2021 році компанія дійсно показувала стрімке зростання, однак до січня 2022-го втратила приблизно 97% своєї вартості.

Інвестори, що зазнали величезних збитків, подали позов проти Кардаш'ян (яка наразі має понад 364 млн підписників в Instagram) та інших знаменитостей, звинувативши їх у шахрайстві.

Зрештою справу закрили, але суддя попередив про "здатність знаменитостей легко переконувати мільйони нерозбірливих фоловерів купувати сумнівні товари з безпрецедентною легкістю та розмахом".

"Нудно, але ефективно"

33-річний британець Джеймс Беккет почав займатись контентом, коли помітив, що в інтернеті циркулює багато поганих інвестиційних порад.

Колишній маркетолог соціальних мереж, чий YouTube-канал має аудиторію в кілька тисяч підписників, каже, що багато фінансових впливовців знають, що люди часто "клюють" на схеми швидкого збагачення та хизування імовірним багатством, і користуються цим.

"Щоб привернути увагу в TikTok, потрібен яскравий інвестиційний контент", - пояснює Беккет.

Він не єдиний, кого турбують надто гарні, щоб бути правдою, інвестиційні схеми. Експерти і влада також почали висловлюватись з цих питань.

Приміром, британський фінансовий регулятор (Financial Conduct Authority (FCA)) нещодавно запропонував вживати суворих заходів щодо інфлюенсерів, оскільки їхні поради можуть вводити людей в оману, а самі вони часто "мало знають про те, що рекламують".

Однак Беккет вважає, що не все так погано. Приміром, він і подібні до нього блогери дають, за його словами, "нудні, але дуже ефективні" фінансові поради. Вони менш ризиковані, але надійніші. У своїх відео він обговорює різні фінансові концепції, як-от пасивне інвестування та індексні фонди. Це особливо корисно для молоді без серйозної фінансової освіти чи великої кількості грошей.

Беккет стверджує, що фінансовий контент у соцмережах може запропонувати доступний спосіб управління коштами без потреби платити високі гонорари фінансовим консультантам чи організаціям.

Однак треба бути обачним.

"Деякі інфлюенсери наживаються на наївності людей, і це - проблема, – зазначає він. - З іншого боку, є й ті, що роблять хороші речі, - вони заповнюють величезну прогалину, залишену нашою системою освіти".

Діяти обережно

"У всіх різні фінансові можливості та життєві обставини, - зазначає експерт з бізнес-фінансів Коннор Кемпбелл. - Тож важливо оцінити, чи відповідають пропозиції блогера вашому фінансового стану".

Автори, які не наживаються на своїй аудиторії, можуть стати силою добра, особливо для тих людей, які ніколи не думали про економію чи зростання добробуту.

"Як з усім у світі, є добрі та погані блогери, — каже він. – І хоча найогидніші та найзухваліші автори більш схильні до вірусного поширення у соцмережах, все одно можна знайти фантастичний контент від людей, які щиро хочуть допомогти".