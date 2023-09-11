Відповів за скандальний поцілунок: Луїс Рубіалес йде у відставку

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Луїс Рубіалес обіймає Дженні Ермосо після того, як іспанська жіноча команда вперше стала чемпіоном світу з футболу

12 хвилин(и) тому

Луїс Рубіалес подав у відставку з посади президента Федерації футболу Іспанії. Це сталося на тлі критики та загрози судового переслідування за те, що він поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу.

33-річна Ермосо заявила, що поцілунок після перемоги над збірною Англії був не за взаємною згодою, і минулого вівторка подала на Рубіалеса до суду.

Луїс Рубіалес опублікував заяву, в якій повідомив, що подав заяву про відставку виконувачу обов'язків президента федерації Педро Роча.

"Я не можу продовжувати свою роботу", - визнав Рубіалес у телепрограмі "Пірс Морган без цензури".

46-річний футболіст також подав у відставку з посади віцепрезидента виконавчого комітету УЄФА.

Рубіалес заявляв, що поцілунок був "взаємним та за взаємною згодою".

Однак судова скарга Ермосо означає, що йому можуть висунути кримінальні обвинувачення.

"Після того, як ФІФА швидко відсторонила мене, а також після відкритих розглядів проти мене, очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду", - йдеться в заяві Рубіалеса.

За його словами, затягування цього конфлікту та подальше очікування не принесуть нічого позитивного ні іспанській федерації, ні іспанському футболу.

Рубіалес висловив сподівання, що його відставка стане стимулом для спільної заявки Іспанії з Марокко та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Він додав: "Я вірю в правду і зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти".

"Мої доньки, моя сім'я і люди, які мене люблять, постраждали від наслідків надмірного переслідування, а також від безлічі брехні. Але на вулиці з кожним днем правда переважає все більше і більше", - додав Рубіалес.

29 серпня іспанська прокуратура почала попереднє розслідування, щоб визначити, чи є інцидент злочином сексуального насильства.

Тоді вищий кримінальний суд Іспанії заявив, що розпочинає розслідування з урахуванням "однозначного характеру" заяв Дженні Ермосо, пояснивши, що необхідно "визначити їхнє юридичне значення".