"Спитайте у Пригожина, чи вірити Путіну". 5 головних речей, які Зеленський сказав в ООН

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1 година тому

У Нью-Йорку у вівторок почалася чергова Генеральна Асамблея ООН. Попри велику кількість спікерів, головна увага була прикута до промови президента України Володимира Зеленського.

"Мета нинішньої війни проти України - перетворити нашу країну, наш народ, наші життя, наші ресурси на зброю проти міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах", - заявив, звертаючись до присутніх, Зеленський.

Ми зібрали ключові ідеї, які висловив Зеленський із трибуни ООН.

"Росію слід позбавити ядерної зброї "

Володимир Зеленський нагадав, що 1994 року Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді, за його словами, світ вирішив, що Росія має стати "охоронницею" такої сили.

"Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – наголосив Зеленський.

"Росія штовхає світ до останньої війни, Україна ж робить все, щоб після закінчення російської агресії ніхто у світі не наважився б напасти на жодну країну […] Воєнні злочини мають бути покарані, депортовані мають повернутися додому, окупанти мають повернутися на свою землю", – попередив президент України.

Про спроби "тіньових угод" з РФ

Зеленський закликав світову спільноту не намагатися укладати залаштункові угоди, а разом працювати над реалізацією української формули миру.

Він наголосив, що світ вперше в сучасній історії має реальний шанс зупинити агресію на умовах країни, яка зазнала атаки. Він також закликав учасників Генасамблеї ООН разом готувати глобальний саміт миру.

"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте [Євгена] Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", – сказав Зеленський.

Він додав, що українська формула миру вже стала основою для оновлення чинної архітектури безпеки, її підтримали понад 140 країн і міжнародних організацій. А консультації щодо імплементації формули на рівні радників відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді.

"Викрадення дітей стало політикою держави"

Зеленський заявив, що Росія чинить геноцид, викрадаючи українських дітей і навчаючи їх ненавидіти Україну.

За його словами, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, щоб чинити тиск на їхні сім'ї та суспільство, але "ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".

"До сьогодні. Ми знаємо імена десятків тисяч дітей і маємо докази щодо ще сотень тисяч, викрадених Росією на окупованих територіях України і згодом депортованих", – наголосив Зеленський.

Він додав, що викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями.

"Це геноцид", – наголосив український президент.

У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей до Росії.

Москва неодноразово заперечувала обвинувачення України, але низка міжнародних експертів і організацій вказують на дедалі більше доказів того, що Росія вчинила воєнні злочини в Україні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українська делегація на Генасамблеї

Голод як зброя

На думку Зеленського, ядерна зброя наразі не найстрашніше.

Він зазначив, що поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. За його словами, Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти України, але й проти інших країн.

Володимир Зеленський зауважив, що існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї.

Він розповів, що з початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.

"Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. РФ намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", — зауважив очільник держави.

Він додав, що на зброю Росія перетворює і ядерну енергетику. "Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", – заявив президент України.

"Чи сенс скорочувати кількість ядерної зброї, якщо Росія використовує для шантажу електростанції?" - поставив риторичне питання Володимир Зеленський.

Росія постійно починає війни

Зеленський заявив, що частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими Росією, а Сирія перетворена на руїни.

"Кожне десятиліття РФ починає нову війну. Якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. РФ майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії", — вказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо об'єднатися, щоб врятувати людські життя. Агресора та його інструменти необхідно стримувати так само як стримують ядерну зброю.

"Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову", – пояснив президент.

Українська формула миру, за його словами, призначена не лише для України, а й для решти світу.