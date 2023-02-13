Землетрус у Туреччині та Сирії: жертв понад 37 тисяч, пошуки поволі згортають

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Після катастрофічного землетрусу, що вразив Туреччину та Сирію, пройшов тиждень. Рятувальники починають згортати пошуки.

За даними на вечір понеділка, жертвами землетрусу в двох країнах стали понад 37 тисяч людей. Проте ці цифри далекі від остаточних.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Туреччини, в країні загинуло 31 643 особи, тоді як на північному заході Сирії, за даними ООН, кількість загиблих досягла 5 714.

В ООН заявляють, що понад 800 тисяч людей позбавлені повноцінного харчування, а її агенція з надання допомоги на місцях попереджає, що остаточна кількість загиблих внаслідок землетрусу, швидше за все, подвоїться.

Запаси продовольства в обох країнах закінчуються. Співробітник гуманітарної організації, який зараз перебуває в місті Адана на півдні Туреччини, сказав ВВС, що список необхідного - величезний, важко дістати спідню білизну, намети та ковдри.

Цього тижня в Туреччині та Сирії очікується низька температура, що створює додаткові труднощі як для рятувальників, так і для тих, хто вижив, які залишилися без даху над головою внаслідок землетрусу.

У суботу, коли кількість загиблих досягла 28 тисяч осіб, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що очікує, що ця цифра збільшиться вдвічі чи навіть більше.

Автор фото, Getty Images

У понеділок під час візиту в Алеппо на півночі Сирії Гріффітс заявив, що етап рятувальних операцій наближається до завершення, влада переключить увагу на забезпечення тих, хто вижив житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням.

"Травма людей, з якими ми говорили, була очевидною, і це травма, яку світ має залікувати", - сказав він журналістам під час відвідин Алеппо.

Гріффітс також сказав, що ООН незабаром почне перекидати допомогу з районів, що контролюються урядом, на північний захід країни, який утримують повстанці.

"Важливо, щоб ми подбали про людей тут", - сказав він, додавши, що це найгірше, що багато сирійців пережили у своєму житті. За його словами, міжнародна спільнота досі не допомогла постраждалим на північному заході Сирії.