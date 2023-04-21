Підсумки "Рамштайну". Яку зброю дають Україні союзники і що очікував отримати Київ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков

1 година тому

В Німеччині в п'ятницю завершилось чергове засідання групи союзників України в форматі "Рамштайн". За його підсумками, Київ отримає нову партію озброєння. Але не все, на яке очікував.

Засідання "Рамштайну" стало вже 11-м за рахунком. Рік тому такий формат допомоги Збройним силам України дозволив переломити ситуацію на фронті і забезпечити українську армію необхідним озброєнням.

Наразі Київ порушує в першу чергу питання про надання західних військових літаків. Однак поки що таке рішення партнери України ухвалити не готові.

Танкова допомога і навчання військових

Автор фото, AFP Підпис до фото, США надають Україні три десятки танків Abrams. Навчання на них почнеться у червні

На черговому "Рамштайні" обговорювали питання надання західних танків і їх обслуговування. Перші німецькі "Леопарди", як відомо, вже прибули в Україну.

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, сьогодні розв'язали проблему обслуговування цієї бронетехніки. Спеціальний центр створять у Польщі.

"Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічної підтримки та обслуговування українських основних бойових танків Leopard 2".

Крім того, продовжиться навчання українських танкістів у Європі на західній бронетехніці.

На засіданні "Рамштайну" також повідомили, що у червні розпочнуться навчання українців на танках Abrams, які доставлять у Європу навесні. До осені підготовку пройдуть 250 військових.

Уряд Канади також обіцяє надати додаткову військову допомогу Києву. Це зокрема буде 3,3 млн літрів пального; радіостанції для танків, снайперські гвинтівки і модульні мости для форсування водних перешкод.

Міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що західні союзники змогли забезпечити формування дев'яти механізованих бригад ЗСУ. Це має значно посилити українську армію перед контрнаступом.

Чи дають літаки?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська влада просить американські винищувачі F-16. Захід поки що не готовий їх надати

Найбільш принципове питання – надання Києву західних військових літаків – так і залишилось відритим.

Про гостру потребу в багатоцільових винищувачах, насамперед в американських F-16, останніми тижнями постійно говорить військове і політичне керівництво України.

Перед засіданням "Рамштайну" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дискусія з цього питання ще триває.

"Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", - сказав він.

Після засідання на пряме запитання журналістів, чи нададуть F-16 українській армії, очільник Пентагону Ллойд Остін відповів ухильно.

Він заявив, що Україна зараз більше потребує посилення протиповітряної оборони, і з цим погодились усі учасники "Рамштайну".

"Найбільш необхідним зараз для України є наземні системи ППО для того, щоб убезпечити українців від російських масованих ракетних атак. Ми будемо наголошувати саме на цьому. Це є пріоритетом номер 1 у найближчій перспективі", – сказав Остін.

За словами міністра, надавати найнагальніше – основна задача "Рамштайну".

Але ситуація на полі бою в Україні змінюється дуже динамічно, зауважив Остін.

"Ми розуміємо, що Україна потребує, і які зусилля вона докладає на полі бою. Ми будемо з Україною і надалі".

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, своєю чергою, заявив, що питання надання F-16 це "політичне питання".

"Вирішувати його буде політичне керівництво", - наголосив він.