Україна може отримати більше ЗРК PATRIOT. Які міста зможуть прикрити

Автор фото, Міноборони Німеччини

Author, Кирило Данильченко

Role, для BBC Україна

21 хвилин(и) тому

Україна має всі шанси отримати додаткові зенітно-ракетні комплекси PATRIOT від союзників та ще краще закрити небо України від сучасних російських ракет та літаків.

Статись це може порівняно швидко, як для систем такої вартості та на фоні "неповоротких" бюрократичних і виробничих процесів Заходу.

Більше ЗРК PATRIOT на озброєнні України виведуть всю українську протиповітряну оборону на якісно новий рівень - використання лише двох батарей для захисту Києва досить красномовно показало їхню ефективність. І окреслило те, де вони найбільше потрібні й які міста могли б захистити.

Які саме країни можуть передати Patriot Україні та як це вплине на небо над українськими містами – у воєнному блозі від оглядача Кирила Данильченка.

Німецький досвід і потенціал

Автор фото, Raytheon

Черговий етап розмов про нові ЗРК PATRIOT для України почався 1 червня, коли польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що "кілька прем'єрів (країн – Ред.), які мають системи PATRIOT, пообіцяли їхнє швидке постачання в Україну".

Згодом президент Зеленський розповів про формування "коаліції PATRIOT", зокрема про початкові переговори з Німеччиною, Данією і Нідерландами.

А ще пізніше керівник американської компанії Raytheon, яка є розробником PATRIOT, анонсував нарощування і прискорення виробництва цих ЗРК. І передачу п'яти батарей Україні до кінця 2024 року.

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І хоча остання перспектива є не настільки швидкою, насправді може йтись про "швидші" варіанти – саме у країнах ЄС.

Найбільш очевидною можливістю тут є Німеччина – продовження постачань Києву модернізованих до версії PAC-3 німецьких батарей, поставлених на самохідних шасі.

Автор фото, Міноборони Німеччини

У німців є готове рішення "під ключ", яке виглядає найкращим.

Штатна німецька зенітно-ракетна група, куди входять і PATRIOT, - це, окрім пускових, ще й, наприклад, системи ППО ближньої дії MANTIS та Stinger на шасі бронетранспортерів. Вони потрібні для захисту громіздких зенітно-ракетних комплексів від крилатих ракет на низьких висотах і малопомітних безпілотників.

Структурно всі німецькі PATRIOT зведені в чотири дивізіони. До кожного дивізіону входить по три зенітно-ракетних групи.

Тож це достатньо велика кількість батарей PATRIOT і, по суті, "запас" для передачі Україні у Німеччини є.

(До однієї батареї Patriot входять від 4 до 8 пускових установки. – Ред.)

До речі, командир однієї зі згаданих німецьких зенітно-ракетних груп – 21-ї – полковник Маркус Кеніг був серед тих офіцерів, які керували навчанням українських військових під час освоєння ними ЗРК PATRIOT.

І його ж люди одночасно розгортали пускові цих комплексів у Словаччині та Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

У Північноатлантичному альянсі німці традиційно утримують ключові позиції щодо протиповітряної оборони.

Так склалося ще з кінця 1950-х, коли вони освоїли Nike-Hercules - ядерні зенітні ракети США, здатні як завдавати тактичні ядерні удари по землі, так і знищувати ворожі стратегічні бомбардувальники або буквально "випаровувати" балістичні ракети повітряним підривом.

У недавній місії НАТО Active Fence на півдні Туреччини, яка мала на меті стримування Росії та сил Асада у Сирії, розгорнули німецьку 24-ту зенітно-ракетну групу, яка свого часу була переозброєна з Nike-Hercules на PATRIOT.

Автор фото, Міноборони Німеччини

Німеччина має фактично все для ППО: культуру навчання особового складу та традиції підрозділів, гарну матеріально-технічну базу, унікальну "прошивку" комплексів, шасі місцевого виробництва, а також можливості для обслуговування та ремонту.

Тож Берлін є бажаним донором для Києва в контексті ЗРК PATRIOT.

Але тут мова може йти далеко не тільки про німців.

Хто ще: Іспанія, Румунія, Польща, Нідерланди?

Автор фото, Міноборони Іспанії Підпис до фото, Іспанський контингент з PATRIOT на турецькій авіабазі Інджирлік

Говорячи про інших можливих європейських донорів PATRIOT, можна згадати перш за все Іспанію.

І не лише ту її батарею, яка розгорнута в турецькому Інджирліку.

Іспанія має три батареї PATRIOT: дві розгорнуті у самій країні, третя – на турецькій базі Інджирлік в рамках згаданої операції НАТО Active Fence. Нещодавно іспанські медіа написали про можливість передачі "турецької" батареї Україні, однак Туреччина наполягає, щоб іспанський PATRIOT залишався на її території принаймні до кінця 2023 року.

Іспанія – це дружньо налаштована до України держава, яка вже постачала їй ППО і навряд чи реально потребуватиме протиракетної оборони в найближчому майбутньому.

Автор фото, Міноборони Румунії

Інша потенційна країна – Румунія.

Румуни вже отримують свої замовлені комплекси PATRIOT - чотири батареї, а до 2026 року ще три підрозділи.

Частина з них знадобиться їм для прикриття узбережжя, а частину цілком можна інвестувати у повітряну безпеку Румунії в умовах ракетної війни Росії проти України - краще, щоб вони стояли десь на лінії Дніпра, ніж у перспективі ловили "Кинджали" вже над Бухарестом.

Автор фото, Міноборони Польщі

Щодо Польщі. Поляки зробили свої власні пускові до PATRIOT.

І хоча більшою частиною це великовузлове "викруткове" складання, але так колись було і у випадку з EuroSpike (Європейською локалізацією ізраїльських протитанкових ракетних комплексів, які виробляються, зокрема, і в Польщі. – Ред.).

Поступово ступінь "полонізації" у цих ПТРК збільшувалася. Так ймовірно буде і з PATRIOT.

Теоретично для передачі Україні цілком реально сформувати комплекси PATRIOT на основі радіолокаційних станцій, які перебувають на зберіганні в США, та згаданих польських пускових установок.

Навряд чи росіяни, які важко обороняються на флангах Бахмута й зводять "лінію Суровікіна" від Дніпра до Волновахи, планують атакувати Варшаву найближчим часом.

Плюс на основі польсько-української співпраці можна створити хаб з ремонту та обслуговування комплексів PATRIOT.

Автор фото, Міноборони Нідерландів Підпис до фото, Нідерландська пускова установка у Туреччині

Є ще три нідерландські батареї PATRIOT на чергуванні, модернізовані до PAC-3. Їх також розгортали на кордоні з Сирією.

І щодо них, схоже, можливі варіанти для України.

Адже є підстави вважати, що Нідерланди готові передавати не лише старіші комплекси з резерву. Не можна забувати, що одним з "найдорожчих" пострілів у історії Росії стала її ракета з "Буку" по "Боїнгу", що летів саме з Нідерландів.

PATRIOT і небо над Києвом

Автор фото, Міноборони США

Яка ситуація з PATRIOT, що вже в Україні?

Київ продовжує залишатися одним із найзахищеніших місць на планеті — повторний удар шістьома російськими аеробалістичними ракетами "Кинджал" по українській столиці під час візиту лідерів Африканського союзу, за даними Повітряних сил ЗСУ, успішно перехопили.

Речник президента ПАР заявив, що навіть не чув вибухів, а навряд чи йому вдалося б пропустити приліт півтонної бойової частини "Кинджалу" прямо по центру Києва.

Також слід відзначити, що в жодному з недавніх пакетів військово-технічної допомоги США не було екстреної допомоги, яка стосувалася б виведеної з ладу техніки ППО - заміни розбитої РЛС, станції управління боєм чи електростанцій.

Та й інших частин комплексу замість нібито уражених західні партнери не передавали – нічого не заважало їм вказати у специфікації радари AN/MPQ-65 для PATRIOT, якщо б ті були ушкодженні.

Адже США вказали 15 бойових машин Bradley замість пошкоджених і виведених з ладу БМП внаслідок атак ЗСУ біля села Роботине на Запоріжжі.

Тобто, нові ракети для Patriot на заміну відстріляних у трьох останніх пакетах допомоги були, а матеріальної бази не було.

Це до слова про слова росіян щодо п'ятьох розбитих пускових і радарів PATRIOT, про які заявляли в Москві.

Все це так чи інакше свідчить про перехоплення ворожих ракет, які відбулися над столицею чи біля неї.

Тож Patriot вчергове підтвердив свою репутацію найнадійнішої та багаторазово перевіреної боями протиповітряної системи. На відміну від російських ППО, які "не мають аналогів", але перехоплюють балістичні цілі тільки у дисертаціях та симуляціях.

Якщо (коли) будуть нові ЗРК PATRIOT

Автор фото, Raytheon Підпис до фото, Радар Patriot

Нові постачання Patriot відкривають значно більше можливостей щодо "закритого неба" над Україною – принаймні, над новими неприкритими локаціями.

(Як відзначав президент Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal, для перекриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot. – Ред.)

А також ці постачання матимуть наслідки для дій українського ППО як системи – тут перш за все треба розглядати отримання найновіших комплексів.

Наприклад, згадані п'ять нових батарей від виробника Raytheon – це вже не багаторазово модернізовані комплекси з тих, що були на службі в Європі, а свіже виробництво.

Це означає можливість обирати між дорогими і найсучаснішими ракетами МSE (реально дорогими - у різних контрактах їхня вартість коливається від 4 до 9 млн дол. за штуку) і дешевшими засобами проти дронів та аеродинамічних цілей.

Адже бувають ситуації, коли навіть по копійчаних за мірками авіації "Шахедах" дешевше вистрілити набагато дорожчою ракетою далекого радіусу, ніж допустити прорив і загрозу об'єкта, який прикривається.

Також нові ЗРК - це і нові радіолокаційні станції, і важливі підстанції, і штаби.

Автор фото, Міноборони Нідерландів Підпис до фото, Командний пункт ЗРК Patriot

Це можливість отримувати цілевказання через комутатор - відв'язуючись від "рідної" станції радіолокації й отримуючи зовнішні "очі".

І тут вже відкривається ціла плеяда можливостей створення мережі з чергових радіолокаційних станцій та пасивних каналів, а також потенціалом зберігати ситуаційну поінформованість навіть під пресингом ворожих засобів радіоелектронної боротьби та прильотів спеціальних "виробів" супротивника, наведених по випромінюванню.

Загалом же для України отримати кількісно більше систем PATRIOT, пов'язаних з численними західними автоматичними системами управління, — це можливості інформування з літаків дальньої радіолокаційної розвідки та створення цифрового поля бою через мережі захищеного зв'язку.

Адже так українське ППО буде вбудовуватися в єдину "парасольку" НАТО та ЄС.

Автор фото, Міноборони Німеччини

Тож все описане вище означає поставки, які буквально змінюють правила гри - створюють протибалістичні можливості для кількох великих міст України.

Наприклад, стає можливим одночасне прикриття по лінії Дніпра, щоб захищати каскад ГЕС.

А також прикриття виробничих потужностей Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра та інших великих міст, які зазнають регулярних обстрілів.

Плюс прикриття логістичних вузлів на заході України.

Крім того, нові ЗРК PATRIOT - це спроможності робити засідки на групи російських бомбардувальників з керованими авіаційними бомбами і вибивати вертольоти РЕБ росіян.

3 липня Повітряні сили оприлюднили ролик, в якому натякнули, що 13 травня саме PATRIOT збив над Брянщиною три вертьолоти та два літака.

Те, що ще зовсім нещодавно неможливо було й уявити для України через непідйомні бюджети на PATRIOT та багаторічну чергу на їхнє виробництво – зараз стає реальністю.

І за мірками оборонних контрактів - за стислі терміни та з неймовірною швидкістю.