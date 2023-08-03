Слідство назвало причини катастрофи з міністром Монастирським. Що сталось і кого підозрюють

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місце падіння гелікоптера, на борту якого перебувала делегація МВС

30 хвилин(и) тому

Слідство встановило причини аварії гелікоптера 18 січня 2023 року, в якій у Броварах загинув міністр внутрішніх справ, його заступник та ще 12 людей.

Раніше в СБУ назвали три версії падіння гелікоптера: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу (диверсія).

Державне бюро розслідувань повідомило, що причиною катастрофи стало порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Підозру у скоєнні злочину оголосили п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Їх звинувачують у порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, який зазнав аварії у січні 2023 року.

Тоді загинув міністр внутрішніх справ Дмитро Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників МВС та екіпаж з трьох працівників ДСНС.

На землі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитячого садка. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Під час падіння вертоліт зачепив і пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

У слідстві наполягають, що посадовці ДСНС залучили для перевезення делегації керівництва МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.

"Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - йдеться в повідомленні.

В ДБР кажуть, що командиру екіпажу гелікоптера не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту, зокрема, про несприятливі погодні умови над містом Бровари.

Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів, але посадовці ДСНС не скасували і не перенесли виліт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Портрети міністра Монастирського, його заступника Євгенія Єніна та держсекретаря МВС Юрія Лубковича, членів екіпажу, які загинули в авіакатастрофі, на церемонії прощання

За даними слідства, у складних метеоумовах гелікоптер мусив виконувати політ на гранично низькій висоті, меншій за висоту будівель на маршруті руху.

А коли командир екіпажу побачив перешкоду на маршруті - багатоповерховий будинок – він намагався облетіти його, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

Підозру оголосили начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України; в.о. командира частини; заступнику командира з льотної підготовки; командиру авіаційної ескадрильї; начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону з Ніжина.

Чотирьох посадовців ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальника служби безпеки польотів підозрюють у службовій недбалості. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Проте залишається відкритим питання, хто ж міг дати вказівку посадовцям ДСНС організовувати переліт міністра.

Співрозмовник ВВС Україна в ДБР запевнив, що слідство має повну картину трагедії, а тому не виключено, що фігурантами у цій справі можуть стати й більш високопоставлені чиновники.