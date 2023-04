Найкращі серіали квітня: що подивитися

Автор фото, HBO

1 година тому

Кореспондентка ВВС Culture Керін Джеймс пропонує список найбільших прем'єр квітня - від правдивої кримінальної драми HBO "Любов і смерть" з Елізабет Олсен у головній ролі до високобюджетного трилера Amazon "Цитадель" і нової версії "Фатального потягу".

"Яловичина" (Beef)

Автор фото, Netflix

У цій комічній драмі дорожньо-транспортна пригода переростає у низку смішних нападок і розіграшів.

Головні герої і без ДТП були незадоволені життям - збанкрутілий будівельний підрядник (Стівен Йон) та роздратована бізнеследі з передмістя (Алі Вонг).

А коли її блискучий білий позашляховик підрізає його побитий червоний пікап, героям остаточно зриває дах.

Серіал отримав схвальну оцінку під час нещодавньої прем’єри на SXSW, а Енджі Хан з The Hollywood Reporter назвала його "бенкетом гострої комедії, шалених хвилювань та співпереживання".

Автор серіалу Лі Сон Джин каже, що "вдячний хлопцю, який накричав на мене в корку три роки тому. Я йому відповів, і тепер у нас є фільм".

Прем'єра відбудеться 6 квітня на Netflix.

"Трансатлантичний" (Transatlantic)

Автор фото, Netflix

Драма заснована на реальній історії Варіана Фрая. Американця, який під час Другої світової війни добровільно залишив Нью-Йорк, щоб опинитися в Марселі, ризикнути свободою, життям і врятувати від нацистів художників і письменників, зокрема, Марка Шагала і Марселя Дюшана.

Корі Майкл Сміт грає Фрая, Гілліан Джейкобс - Мері Джейн Голд, спадкоємицю, яка працює з ним і фінансує втечу, а Корі Столл виконала роль американського консула в Марселі, де відбувається більша частина подій.

В основі серіала - першокласний роман Джулі Оррінджер 2019 року "Портфоліо польотів", що описує подвиги Фрая.

Тож стрічка обіцяє бути повною інтриг, героїзму і романтики.

Прем'єра відбудеться 7 квітня на Netflix.

"Останнє, що він мені сказав" (The Last Thing He Told Me)

Автор фото, Apple TV+

У цьому напруженому серіалі, заснованому на романі-бестселері Лаури Дейв, Дженніфер Гарнер грає роль Ханни, чоловік якої рік тому раптово зник, залишивши її з конфліктною 16-річною падчеркою та купою запитань.

"Ваш чоловік не той, ким ви його вважаєте", — кажуть Ханні, і їхню проблему, здається, не можна вирішити за допомогою шлюбних консультацій.

Чоловіка Ханни зіграв Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів".

А падчерку - Ангурі Райс, яка була донькою Кейт Вінслет у фільмі "Мейр з Істтауна".

Прем'єра відбудеться 14 квітня на Apple TV+.

"Місіс Девіс" (Mrs Davis)

Автор фото, Peacock

Події розгортаються у напівфантастичному світі близького майбутнього, де практично всі основні суспільні, політичні та економічні рішення ухвалюють за допомогою комп'ютерних алгоритмів.

Технології досягли такого рівня, що роботи знають, що потрібно людям, краще за самих людей. Але людство не може це допустити.

Монахиня, сестра Симона вступає в бій з потужним штучним інтелектом на ім'я Девіс, який загрожує поневолити всю планету.

Прем'єра відбудеться 20 квітня на Peacock у США.

"Дипломат" (The Diplomat)

Автор фото, Netflix

Зірка "Американців" Кері Рассел з'явиться у новому телевізійному проєкті Netflix.

Дія багатосерійного драматичного трилера розгорнеться у розпал міжнародної кризи, а в центрі сюжету опиниться дипломатка-кар'єристка (Рассел), яка отримала престижну роботу.

Однак робота їй не подобається, і це відбивається на її шлюбі та подальшому політичному майбутньому.

Щоб вийти з делікатного становища, героїні доведеться постаратись.

Прем'єра відбудеться 20 квітня на Netflix.

"Зв′язані до смерті" ( Dead Ringers)

Автор фото, Amazon Prime Video

Американський драматичний серіал, заснований на однойменному психологічному трилері 1988 року Девіда Кроненберга.

Сестри-близнючки Беверлі та Еліот Мантл (Рейчел Вайс) працюють гінекологами в успішній клініці, де допомагають жінкам завагітніти.

У сестер все спільне: зовнішність, коханці та величезне бажання кинути виклик застарілій практиці й вивести жіночу охорону здоров'я на новий рівень, розсуваючи кордони медичної етики. Що зрештою доводить їх до безумства.

На відміну від оригінального трилера, у якому головними дійовими особами виступили брати-близнюки Еліот та Беверлі, у серіалі гінекологи змінили гендер і стали жінками. У картині 1988 року роль братів зіграв Джеремі Айронс, а в серіалі 2023 року роль сестер-близнючок виконала Рейчел Вайс.

Прем'єра відбудеться 21 квітня на Prime Video.

"Кохання і смерть" (Love and Death)

Автор фото, HBO

У Кенді Монтгомері (Елізабет Олсен) та Бетті Гор (Лілі Рейб) багато спільного: вони обидві співають у церковному хорі, їхні дочки – найкращі подруги, а чоловіки працюють у Кремнієвій долині.

Але за фасадом ідеального життя ховаються страшні таємниці, і незабаром хтось з них візьме до рук сокиру.

Прем'єра відбудеться 27 квітня на HBO Max у США.

"Цитадель" (Citadel)

Автор фото, Amazon Prime Video

Вісім років тому незалежне шпигунське агентство під назвою "Цитадель" знищив впливовий злочинний синдикат "Мантикора", який таємно керує всім світом.

Врятуватись вдалося лише Мейсону Кейну (Річард Медден) та Наді Сінх (Приянка Чопра). Але їхню пам'ять стерли після падіння "Цитаделі".

У наші дні Мейсон і Надя живуть звичайним життям, нічого не підозрюючи про своє минуле.

Якось Мейсона знаходить його колишній колега з агентства Бернард Орлік, який просить його перешкодити планам "Мантикори".

Мейсон знаходить свою колишню напарницю Надю і разом із нею вирушає на небезпечну місію.

Прем’єра відбудеться 28 квітня на Prime Video

"Фатальний потяг" (Fatal Attraction)

Автор фото, Paramount+

Телевізійна версія культового голлівудського трилера 1987 року з Глен Клоуз і Майклом Дугласом.

Одружений адвокат Ден Галлагер заводить роман з Алекс Форрест. Інтрижка затягується, і Алекс поступово починає невідступно переслідувати Дена та його родину, погрожуючи розправою.