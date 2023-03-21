Google запускає конкурента ChatGPT. Він лише для дорослих

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1 година тому

Google запускає свій чат-бот зі штучним інтелектом під назвою Bard. Спочатку він буде доступний лише для користувачів в окремих країнах, які мають бути старше 18 років.

На відміну від свого популярного конкурента ChatGPT, він може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету та має кнопку "Google it", яка дає доступ до пошуку.

Він також може цитувати факти з таких джерел, як Вікіпедія.

Водночас у Google попередили, що Bard матиме певні обмеження, і зазначили, що він може поширювати дезінформацію та демонструвати упередженість.

Це пояснюють тим, що він "навчається" за допомогою інформації з реального світу, в якому наявні ці упередження, тобто в його відповідях можуть з'являтися стереотипи та неправдива інформація.

Як працюють чат-боти

Чат-боти зі штучним інтелектом запрограмовані відповідати на запитання в інтернеті максимально наближено до того, як говорять звичайні люди.

Вони можуть писати що завгодно: від промов і маркетингових текстів до комп’ютерного коду та студентських есеїв.

OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, повідомила, що вже через тиждень після запуску чат-бота в листопаді 2022 року він мав понад мільйон користувачів.

Microsoft інвестувала в нього мільярди доларів й минулого місяця додала його до своєї пошукової системи Bing.

Компанія також оприлюднила плани запровадити цю технологію у своїх офісних програмах, зокрема Word, Excel і Powerpoint.

Google у перегонах штучного інтелекту був повільнішим й обережнішим і вирішив запустити свій чат-бот під назвою Bard спочатку тільки у США та Британії. Для його використання потрібна реєстрація.

Bard є нащадком попередньої мовної моделі Google під назвою Lamda, яку остаточно так і не запустили. Однак вона привернула багато уваги, коли один з інженерів, який над нею працював, заявив, що її відповіді настільки переконливі, що він повірив, що вона має розум. Google відкинула ці претензії, а розробника звільнили.

Автор фото, Google Підпис до фото, Спілкування з Bard нагадує пошук у Google

Старший директор із продуктів Google Джек Кравчик сказав BBC, що Bard - це експеримент, і він сподівається, що люди використовуватимуть його як "стартовий майданчик для творчості".

"Людина – герой"

Він продемонстрував, як він використовував Bard, щоб допомогти спланувати день народження своєї дитини.

Чат-бот придумав тему, яка об’єднала любов дитини до кроликів і гімнастики, знайшов адресу місця для заходу і запропонував ігри та їжу для вечірки.

"У ЗМІ багато кажуть, що ШІ - герой, - каже Кравчик. - Я думаю, що людина - герой, а великі мовні моделі мають допомогти розкрити її творчий потенціал".

У той час як база даних ChatGPT обмежується лише 2021 роком - він не може, наприклад, відповісти на запитання про нещодавній землетрус у Туреччині та Сирії, Bard може отримати доступ до поточної інформації.

Він запрограмований на те, щоб не реагувати на непристойні запити, і має фільтри, щоб запобігти передачі шкідливої, незаконної, відверто сексуальної інформації або інформації, що дозволяє ідентифікувати особу, але "як і будь-які інші методи, ці фільтри час від часу можуть давати збій", каже Зубін Гахрамані, віцепрезидент Google Research.

На запитання, чи нервує компанія перед запуском, пан Кравчик зробив паузу, а потім відповів, що вони свідомо обрали такий повільний та обережний підхід до запуску Bard.

Якщо вже Google нервує, то на це точно мають бути вагомі причини.

Загроза робочим місцям

Попри весь ажіотаж навколо такого роду технологій, також є й моторошні історії про жахливі речі, які змушували робити ChatGPT, а також є побоювання, що у підсумку ці потужні інструменти, які зараз перебувають лише в зародковому стані, можуть становити величезну загрозу для багатьох робочих місць.

Існує також – і це особливо актуально для Google – теорія про те, що одного дня чат-боти можуть повністю замінити прибутковий бізнес пошуку в інтернеті. Навіщо гортати сторінки з посиланнями на результати пошуку, якщо можна одразу отримати одну чітко написану відповідь? Google не може дозволити собі в цьому програти.

Кравчик і Гахрамані багато говорять про відповідальність і принципи, пов’язані з цією технологією. Вони розповіли про величезні центри обробки даних, які живлять Bard, і про те, як вони хочуть використовувати у їхній роботі відновлювані джерела енергії.

Автор фото, Google Підпис до фото, Bard каже користувачам, що має обмеження і не завжди може мати рацію, але додає, що їхні відгуки допоможуть йому покращуватися.

Вікові обмеження

У відповідь на запитання, чи не почнуть учні використовувати Bard для виконання домашніх завдань замість ChatGPT, у Google заявили, що обмежують доступ до нього для людей молодших за 18 років.

У компанії кажуть, що будуть уважно стежити за Bard, щоб переконатися, що він дотримується своїх власних принципів, зокрема уникнення упередженості.

Він не зможе висловлювати думки чи виступати у ролі когось, хоча, як і ChatGPT, зможе імітувати стиль письма інших людей.