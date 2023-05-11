Війна на Google Maps: про що розповіли нові фото Київщини, Харківщини, Чернігівщини
Google Maps показали ще більше супутникових фото, які документують руїни від повномасштабного російського вторгнення. Ми знайшли нові знімки Києва, міст і сіл Київщини, Харківщини, Чернігівщини та Донбасу, датовані березнем і квітнем 2022 року.
На оновлених супутникових знімках планети у Google Maps уже можна побачити зруйнований торговельний центр "Ретровіль" у Києві і пошкоджений російською ракетою житловий будинок на проспекті Лобановського 6А. А на Проспекті перемоги видно минулорічні блокпости і черги автомобілів перед ними.
Супутникові фото частин Київської та Чернігівських областей також зʼявилися у відкритому доступі: тепер видно підірваний міст у Романівці, що зʼєднував Ірпінь і Бучу з Києвом, та спалений магазин "Епіцентр" на виїзді з Бучі.
У деяких районах Чернігова та області теж видно зміни: наприклад, уже є фото розбомбленого готелю "Україна" та понтонної переправи росіян на Десні з боку Шестовиці.
Більше зображень є і на сході України: тепер можна роздивитися не лише зруйнований Маріуполь, але населені пункти поруч: Сартана, Талаківка, Гнутове та інші. У Харківській області зʼявилися супутникові знімки міста Ізюм та району - вирви на полях і знищені будинки видно від Ізюма і до межі з Донецькою областю.
Знищена Горенка і свідок битви за Київ
На супутникових знімках Київщини видно багато знищених приватних будинків: з космосу вони виглядають як розкриті коробки або купи каміння. Лише сусідні доми з уцілілими дахами вказують, що ми дивимося все ж таки на вулицю.
Горенка - один із населених пунктів, який постраждав найбільше. За даними ООН, зруйновано понад 70% села. Помандрувавши супутниковими картами, ми знайшли дві вщент розбиті вулиці: перехрестя Київської та Приозерної.
Російська армія не дійшла у село, але активно обстрілювала Горенку з 24 лютого 2022 року - населений пункт був практично на лінії фронту.
Село Мощун теж майже стерте з лиця землі: розташоване за три кілометри від столиці, воно стало ключовим для оборони Києва.
Росіяни кинули туди все можливе озброєння: ствольну і реактивну артилерію, міномети, авіацію.
ЗСУ заблокували Мощун із двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. На супутникових фото можна побачити підірвану переправу і чисельні кратери на полях біля села.
Зрештою, щоб остаточно зупинити росіян, Україна підірвала греблю, яка відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища - і тоді вода розлилася на території, зафіксовані на фото.
Це дозволило відкинути російську армію, а згодом і звільнити решту Київщини.
Чому Google Maps викладають не все
На цей самий період припадають і російські обстріли Бородянки авіабомбами , внаслідок чого у багатоповерхівках обвалилися цілі секції будинків, і фіаско 60-кілометрової колони російської військової техніки, яка застрягла під Києвом. Але поки що нічого цього не можна побачити на Google Maps у браузері.
Ще цікавіша ситуація із Черніговом та околицями: уже видно розбомблену багатоповерхівку на вулиці Чорновола 15А, але ще немає стертої з лиця землі Новоселівки.
Мет Манолідез, стратег геоданих Google, пояснює, що компанія в першу чергу оновлює супутникові знімки місць, які "змінюються найбільше". Це зазвичай великі міста, які швидко розвиваються.
Зображення міст середнього розміру зазвичай оновлюють раз на два роки, а менших міст - навіть раз на три.
"В цілому наша мета - регулярно оновлювати густо населені місця і встигати за мінливим світом, тож ми оновлюємо частіше, коли розуміємо, що десь відбувається інтенсивна забудова або прокладання доріг", - зазначив Манолідез в офіційному блозі Google.
Та компанія не коментувала своєї політики щодо зон бойових дій.
Тим не менше, інший продукт компанії Google - теж безкоштовний - уже показує більше, ніж Google Maps у браузері. Це програма Google Earth Pro.
Привид села Камʼянка і будинок, що поховав 44 цивільних в Ізюмі
ЗСУ звільнили Ізюм Харківської області 13 вересня 2022 року в результаті стрімкого контрнаступу, а вже 15 вересня Володимир Зеленський заявив, що в місті виявили масові братські могили.
Найгірші руйнування спіткали багатоповерхівки: мер міста Валерій Марченко повідомляв, що такі будинки знищені на 80%.
Нові супутникові фото задокументували два сусідні будинки, де внаслідок обстрілів у березні "зникли" цілі підʼїзди. Ізюм тоді був під окупацією, тож українські рятувальники не могли розібрати завали, а влада спершу навіть не знала, чи ховалися люди у підвалах під час вибуху.
У травні голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами будинку на вулиці Памʼяті знайшли тіла 44 цивільних.
У цьому селі під Ізюмом важко знайти вцілілу будівлю: місцева влада говорить, що таких уже немає. Раніше тут жили 1200 людей, але після деокупації повернулися декілька десятків.
Тут проходила лінія фронту, і окупаційні російські війська намагалися рухатися з Камʼянки Харківської області у бік міста Словʼянськ - Донецької. Взяття Словʼянська могло б відкрити Росії браму до всього Донбасу, але цього не сталося.
Тож Ізюм і околиці потерпали від бомбардувань авіації, артилерії та інших видів озброєнь: численні вирви видно на полях за селом Камʼянка, як і розтрощені вулиці на околиці.
Як знайти супутникові фото безкоштовно
Google Maps - одне із найпопулярніших безкоштовних джерел супутникових знімків Землі, але не єдине. Та ж компанія Google пропонує ще один безкоштовний ресурс, Google Earth Pro.
Якщо Google Maps викладають пласкі фото, то програма Google Earth Pro пропонує зображення у 3D. Вона має більше функцій, наприклад, дозволяє дивитися на зміни в часі "до" і "після" за допомогою лінійки-слайдера. Цю програму можна безкоштовно завантажити і встановити на свій компʼютер.
Саме у ній ми знайшли фото із березня та квітня 2022 року, яких ще немає на Google Maps, а також змогли встановити точну дату зйомки нових фото.
Та і це не єдина можливість. Наприклад, цифровий атлас SOAR пропонує безкоштовні знімки від Sentinel Hub та NASA.
Найновіші та найбільш якісні супутникові знімки Землі зазвичай можна купити. Різні компанії продають фотографії з архівів або ж виконують замовлення покупця, надсилаючи супутник у певну точку земної кулі у заданий період.
Наприклад, супутникові знімки часто використовують у сільському господарстві, щоб покращувати врожайність. Журналісти також часто замовляють супутникові фото високої якості, щоб дізнатися, що відбувається на територіях, куди немає доступу, або щоб оперативно оцінити масштаб певних явищ, як-от природні катастрофи чи пожежі.
Авіабомби на стадіоні Чернігова і згорілі висотки Північної Салтівки
Ці фото Чернігова та Харкова ми поки що знайшли тільки в програмі Google Earth Pro, тож є імовірність, що і в Google Maps їх можна буде знайти незабаром.
Численні кратери від авіабомб є по всьому Чернігову: під час облоги Росія нещадно обстрілювала місто. Деякі бомби важили по півтонни.
На фото вище видно вирви діаметром 8-10 метрів. Під час обстрілу стадіону імені Юрія Гагаріна і літнього театру поруч загинули вісім бійців територіальної оборони. Руйнувань зазнала і дитяча бібліотека, розташована в історичному будинку ХІХ століття мецената Василя Тарновського.
Спочатку місцева влада оцінювала, що стадіон неможливо відновити, але у 2023 році керівництво обʼєкту анонсувало плани відновлення. Бібліотеку відновлюють і сподіваються завершити роботи до осені 2023 року.
Північна Салтівка - один із найбільш простраждалих районів Харкова. Він розташований на північному сході міста і потерпав від російських авіанальотів, ракетних, артилерійських обстрілів касетними та іншими снарядами.
На супутниковому фото за квітень 2022 року ми нарахували щонайменше 15 слідів від пожежі у багатоповерхівках і побачили обвалений фасад будинку 127 на вулиці Гвардійців-Широнінців.
Після того, як супутник зробив це фото, Росія ще багато разів обстрілювала місто - у лютому в інтервʼю ВВС мер Харкова оцінював, що у Північній Салтівці не залишилося жодного вцілілого будинка, але наголошував, що відбудова уже почалася.