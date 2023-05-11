Війна на Google Maps: про що розповіли нові фото Київщини, Харківщини, Чернігівщини

54 хвилин(и) тому

Google Maps показали ще більше супутникових фото, які документують руїни від повномасштабного російського вторгнення. Ми знайшли нові знімки Києва, міст і сіл Київщини, Харківщини, Чернігівщини та Донбасу, датовані березнем і квітнем 2022 року.

На оновлених супутникових знімках планети у Google Maps уже можна побачити зруйнований торговельний центр "Ретровіль" у Києві і пошкоджений російською ракетою житловий будинок на проспекті Лобановського 6А. А на Проспекті перемоги видно минулорічні блокпости і черги автомобілів перед ними.

Супутникові фото частин Київської та Чернігівських областей також зʼявилися у відкритому доступі: тепер видно підірваний міст у Романівці, що зʼєднував Ірпінь і Бучу з Києвом, та спалений магазин "Епіцентр" на виїзді з Бучі.

У деяких районах Чернігова та області теж видно зміни: наприклад, уже є фото розбомбленого готелю "Україна" та понтонної переправи росіян на Десні з боку Шестовиці.

Більше зображень є і на сході України: тепер можна роздивитися не лише зруйнований Маріуполь, але населені пункти поруч: Сартана, Талаківка, Гнутове та інші. У Харківській області зʼявилися супутникові знімки міста Ізюм та району - вирви на полях і знищені будинки видно від Ізюма і до межі з Донецькою областю.

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Вирви від російських авіабомб на стадіоні у Чернігові тепер видно на мапах Google

Знищена Горенка і свідок битви за Київ

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Горенка після вторгнення: фото 31 березня 2022 року, знищені вулиці Київська і Приозерна

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Горенка до вторгнення: фото 4 березня 2019 року, вулиці Київська і Приозерна

На супутникових знімках Київщини видно багато знищених приватних будинків: з космосу вони виглядають як розкриті коробки або купи каміння. Лише сусідні доми з уцілілими дахами вказують, що ми дивимося все ж таки на вулицю.

Горенка - один із населених пунктів, який постраждав найбільше. За даними ООН, зруйновано понад 70% села. Помандрувавши супутниковими картами, ми знайшли дві вщент розбиті вулиці: перехрестя Київської та Приозерної.

Російська армія не дійшла у село, але активно обстрілювала Горенку з 24 лютого 2022 року - населений пункт був практично на лінії фронту.

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Airbus Підпис до фото, Підірваний міст на річці Ірпінь біля Мощуна, 15 березня 2022 року

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, До російського вторгнення - міст на річці Ірпінь біля Мощуна, 20 лютого 2022 року

Село Мощун теж майже стерте з лиця землі: розташоване за три кілометри від столиці, воно стало ключовим для оборони Києва.

Росіяни кинули туди все можливе озброєння: ствольну і реактивну артилерію, міномети, авіацію.

ЗСУ заблокували Мощун із двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. На супутникових фото можна побачити підірвану переправу і чисельні кратери на полях біля села.

Зрештою, щоб остаточно зупинити росіян, Україна підірвала греблю, яка відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища - і тоді вода розлилася на території, зафіксовані на фото.

Це дозволило відкинути російську армію, а згодом і звільнити решту Київщини.

Чому Google Maps викладають не все

На цей самий період припадають і російські обстріли Бородянки авіабомбами , внаслідок чого у багатоповерхівках обвалилися цілі секції будинків, і фіаско 60-кілометрової колони російської військової техніки, яка застрягла під Києвом. Але поки що нічого цього не можна побачити на Google Maps у браузері.

Ще цікавіша ситуація із Черніговом та околицями: уже видно розбомблену багатоповерхівку на вулиці Чорновола 15А, але ще немає стертої з лиця землі Новоселівки.

Мет Манолідез, стратег геоданих Google, пояснює, що компанія в першу чергу оновлює супутникові знімки місць, які "змінюються найбільше". Це зазвичай великі міста, які швидко розвиваються.

Зображення міст середнього розміру зазвичай оновлюють раз на два роки, а менших міст - навіть раз на три.

"В цілому наша мета - регулярно оновлювати густо населені місця і встигати за мінливим світом, тож ми оновлюємо частіше, коли розуміємо, що десь відбувається інтенсивна забудова або прокладання доріг", - зазначив Манолідез в офіційному блозі Google.

Та компанія не коментувала своєї політики щодо зон бойових дій.

Тим не менше, інший продукт компанії Google - теж безкоштовний - уже показує більше, ніж Google Maps у браузері. Це програма Google Earth Pro.

Привид села Камʼянка і будинок, що поховав 44 цивільних в Ізюмі

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Ізюм 25 березня 2022 року, розбомблені багатоквартирні будинки на вулицях Хлібозаводській та Памʼяті - обом бракує цілих секцій

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Ізюм до повномасштабного вторгнення 13 квітня 2020 року - так виглядали багатоквартирні будинки на вулицях Хлібозаводська та Першотравнева (до перейменування)

ЗСУ звільнили Ізюм Харківської області 13 вересня 2022 року в результаті стрімкого контрнаступу, а вже 15 вересня Володимир Зеленський заявив, що в місті виявили масові братські могили.

Найгірші руйнування спіткали багатоповерхівки: мер міста Валерій Марченко повідомляв, що такі будинки знищені на 80%.

Нові супутникові фото задокументували два сусідні будинки, де внаслідок обстрілів у березні "зникли" цілі підʼїзди. Ізюм тоді був під окупацією, тож українські рятувальники не могли розібрати завали, а влада спершу навіть не знала, чи ховалися люди у підвалах під час вибуху.

У травні голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами будинку на вулиці Памʼяті знайшли тіла 44 цивільних.

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Камʼянка після російського вторгнення 28 березня 2022 року, поля на південному заході села та околиці

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Камʼянка до великої війни: 13 квітня 2020 року, поля на південному заході та околиці села

У цьому селі під Ізюмом важко знайти вцілілу будівлю: місцева влада говорить, що таких уже немає. Раніше тут жили 1200 людей, але після деокупації повернулися декілька десятків.

Тут проходила лінія фронту, і окупаційні російські війська намагалися рухатися з Камʼянки Харківської області у бік міста Словʼянськ - Донецької. Взяття Словʼянська могло б відкрити Росії браму до всього Донбасу, але цього не сталося.

Тож Ізюм і околиці потерпали від бомбардувань авіації, артилерії та інших видів озброєнь: численні вирви видно на полях за селом Камʼянка, як і розтрощені вулиці на околиці.

Як знайти супутникові фото безкоштовно

Google Maps - одне із найпопулярніших безкоштовних джерел супутникових знімків Землі, але не єдине. Та ж компанія Google пропонує ще один безкоштовний ресурс, Google Earth Pro.

Якщо Google Maps викладають пласкі фото, то програма Google Earth Pro пропонує зображення у 3D. Вона має більше функцій, наприклад, дозволяє дивитися на зміни в часі "до" і "після" за допомогою лінійки-слайдера. Цю програму можна безкоштовно завантажити і встановити на свій компʼютер.

Саме у ній ми знайшли фото із березня та квітня 2022 року, яких ще немає на Google Maps, а також змогли встановити точну дату зйомки нових фото.

Та і це не єдина можливість. Наприклад, цифровий атлас SOAR пропонує безкоштовні знімки від Sentinel Hub та NASA.

Найновіші та найбільш якісні супутникові знімки Землі зазвичай можна купити. Різні компанії продають фотографії з архівів або ж виконують замовлення покупця, надсилаючи супутник у певну точку земної кулі у заданий період.

Наприклад, супутникові знімки часто використовують у сільському господарстві, щоб покращувати врожайність. Журналісти також часто замовляють супутникові фото високої якості, щоб дізнатися, що відбувається на територіях, куди немає доступу, або щоб оперативно оцінити масштаб певних явищ, як-от природні катастрофи чи пожежі.

Авіабомби на стадіоні Чернігова і згорілі висотки Північної Салтівки

Ці фото Чернігова та Харкова ми поки що знайшли тільки в програмі Google Earth Pro, тож є імовірність, що і в Google Maps їх можна буде знайти незабаром.

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Чернігів 3 березня 2022 року: стадіон імені Ю.Гагаріна, Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва і зупинка громадського транспорту після обстрілу авіабомбами

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Так виглядали стадіон імені Ю.Гагаріна, Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва і зупинка громадського транспорту до вторгнення: дата зйомки 30 березня 2021 року

Численні кратери від авіабомб є по всьому Чернігову: під час облоги Росія нещадно обстрілювала місто. Деякі бомби важили по півтонни.

На фото вище видно вирви діаметром 8-10 метрів. Під час обстрілу стадіону імені Юрія Гагаріна і літнього театру поруч загинули вісім бійців територіальної оборони. Руйнувань зазнала і дитяча бібліотека, розташована в історичному будинку ХІХ століття мецената Василя Тарновського.

Спочатку місцева влада оцінювала, що стадіон неможливо відновити, але у 2023 році керівництво обʼєкту анонсувало плани відновлення. Бібліотеку відновлюють і сподіваються завершити роботи до осені 2023 року.

Автор фото, Map data: Google, Image © 2023 Maxar Technologies Підпис до фото, Харків 7 квітня 2022 року (зліва) і 7 квітня 2020 року (справа). Вулиці Наталі Ужвій та Леся Сердюка на північній Салтівці

Північна Салтівка - один із найбільш простраждалих районів Харкова. Він розташований на північному сході міста і потерпав від російських авіанальотів, ракетних, артилерійських обстрілів касетними та іншими снарядами.

На супутниковому фото за квітень 2022 року ми нарахували щонайменше 15 слідів від пожежі у багатоповерхівках і побачили обвалений фасад будинку 127 на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Після того, як супутник зробив це фото, Росія ще багато разів обстрілювала місто - у лютому в інтервʼю ВВС мер Харкова оцінював, що у Північній Салтівці не залишилося жодного вцілілого будинка, але наголошував, що відбудова уже почалася.