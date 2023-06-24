Заколот в Росії: Пригожин зупинив похід на Москву і повертає "Вагнер" у "польові табори"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону

1 година тому

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони своїх бойовиків і йде у зворотному напрямку від Москви. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В аудіоповідомленні Євгена Пригожина йдеться, що після того, як ПВК "хотіли розформувати", її бійці "вийшли 23 червня на марш справедливості".

Пригожин стверджує, що за добу вони пройшли 200 км і за цей час "не пролили жодної краплі крові бійців". Щоб цього не сталося в майбутньому, ПВК "розгортає свої колони і йде назад — у польові табори згідно з планом".

Про який план йдеться, Пригожин не пояснює.

Раніше пресслужба керівника Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що той цілий день проводив перемовини з Пригожиним. Вони начебто дійшли згоди, що похід "Вагнера" на Москву має припинитися, а "вагнерівці" отримають гарантії безпеки. Ухвалені також деякі кроки щодо деескалації, про які не повідомляється.

Пригожин в своєму аудіозверненні про перемовини з Лукашенком не згадує.

Незадовго до появи аудіозвернення Пригожина, агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до керівництва бойовиків "ДНР", повідомило, що до околиць Москви наближається колона з 5000 "вагнерівців" на чолі з одним з засновників ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним.

Це джерело, яке агентство розцінює як надійне, повідомило, що в розпорядженні Пригожина було загалом менш як 25 000 бійців, а в Ростові-на-Дону перебувають близько 5 000 із них.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики ПВК "Вагнер" затримують невідомих у підконтрольному Ростові-на-Дону

Як розгорталися події

Увечері 23 червня засновник "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що ПВК розпочинає "марш справедливості", після того, як російська армія нібито вдарила по табору найманців, а ФСБ порушила справу про збройний заколот.

Вже до ранку суботи Пригожин оголосив, що його прихильники захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та збили гелікоптери міноборони Росії. А потім виклав відео, на якому веде переговори із представниками міністерства оборони та генштабу у штабі Південного військового округу.

У центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не виходити з дому. Міноборони Росії просило бойовиків "Вагнера" здатися, а керівник Росії Володимир Путін в екстреному зверненні назвав те, що відбувається, зрадою та ударом у спину.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пригожин вранці оголосив, що його прихильники захопили військові об'єкти у Ростові-на-Дону

Як реагують в Україні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав світ не боятися Росії і наголосив, що безпека східного флангу Європи тримається на українській обороні.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", - відзначив він.

Зеленський також припустив, що Путін міг залишити Кремль.

"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, мабуть, десь ховається, не показується. Впевнений, що вже не у Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось… Він знає, чого боїться, бо сам створив цю загрозу", - вважає президент України.