Заколот в Росії: Пригожин зупинив похід на Москву і повертає "Вагнер" у "польові табори"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони своїх бойовиків і йде у зворотному напрямку від Москви. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
В аудіоповідомленні Євгена Пригожина йдеться, що після того, як ПВК "хотіли розформувати", її бійці "вийшли 23 червня на марш справедливості".
Пригожин стверджує, що за добу вони пройшли 200 км і за цей час "не пролили жодної краплі крові бійців". Щоб цього не сталося в майбутньому, ПВК "розгортає свої колони і йде назад — у польові табори згідно з планом".
Про який план йдеться, Пригожин не пояснює.
Раніше пресслужба керівника Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що той цілий день проводив перемовини з Пригожиним. Вони начебто дійшли згоди, що похід "Вагнера" на Москву має припинитися, а "вагнерівці" отримають гарантії безпеки. Ухвалені також деякі кроки щодо деескалації, про які не повідомляється.
Пригожин в своєму аудіозверненні про перемовини з Лукашенком не згадує.
Незадовго до появи аудіозвернення Пригожина, агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до керівництва бойовиків "ДНР", повідомило, що до околиць Москви наближається колона з 5000 "вагнерівців" на чолі з одним з засновників ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним.
Це джерело, яке агентство розцінює як надійне, повідомило, що в розпорядженні Пригожина було загалом менш як 25 000 бійців, а в Ростові-на-Дону перебувають близько 5 000 із них.
Як розгорталися події
Увечері 23 червня засновник "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що ПВК розпочинає "марш справедливості", після того, як російська армія нібито вдарила по табору найманців, а ФСБ порушила справу про збройний заколот.
Вже до ранку суботи Пригожин оголосив, що його прихильники захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та збили гелікоптери міноборони Росії. А потім виклав відео, на якому веде переговори із представниками міністерства оборони та генштабу у штабі Південного військового округу.
У центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не виходити з дому. Міноборони Росії просило бойовиків "Вагнера" здатися, а керівник Росії Володимир Путін в екстреному зверненні назвав те, що відбувається, зрадою та ударом у спину.
Як реагують в Україні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав світ не боятися Росії і наголосив, що безпека східного флангу Європи тримається на українській обороні.
"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", - відзначив він.
Зеленський також припустив, що Путін міг залишити Кремль.
"Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, мабуть, десь ховається, не показується. Впевнений, що вже не у Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось… Він знає, чого боїться, бо сам створив цю загрозу", - вважає президент України.
Він також попередив, що чим більше російські війська перебуватимуть в Україні, тим страшнішу руїну вони потім принесуть Росії.