Удари по Чонгару. Як це вплине на хід війни

Автор фото, Володимир Сальдо Підпис до фото, Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо дивиться на руйнування. Ракетний обстріл переходу він назвав "безглуздим" з військової точки зору

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

1 година тому

У ніч на 22 червня мости на Кримському перешийку обстріляли ракетами. Постраждала ключова транспортна артерія Чонгар, що поєднує півострів з іншими окупованими територіями півдня України. Пояснюємо, що це значить.

Перешийок – одне з найбільш важливих і водночас вразливих місць з військової точки зору. В Україні досі збурює питання, як армії РФ вдалось 24 лютого 2022 року безперешкодно перетнути цю ділянку і окупувати Херсонську область.

Тепер вразливістю перешийку намагаються скористатись Збройні сили України в інтересах свого наступу.

Призначений РФ "голова" Криму Сергій Аксьонов в четвер підтвердив, що Чонгарський міст потрапив під обстріл: "Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу."

А так званий керівник окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що під удар потрапив не один, а декілька мостів. Судячи з фото, постраждав також перехід через Сиваш неподалік.

За його версією, обстріл здійснила українська армія британськими ракетами Storm Shadow.

На викладених ним фото-і відеоматеріалах видно, що дорожнє полотно на автомобільному мості через Чонгар пробито в декількох місцях. Проїзд по ньому заборонений. Сальдо визнає, що це викличе "певні складнощі".

Українська влада не заперечила свою причетність до ракетного удару. Представник розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав, що "робота сил безпеки триватиме і далі".

"Це – планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", – заявив він.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував український удар по Криму ще 20 червня. Він навіть заявив, що використають американські ракети HIMARS і британські Storm Shadow.

"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США та Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень на території України", – пригрозив міністр.

"Херсон 2.0" чи тимчасові ускладнення?

Російська окупаційна влада заспокоює населення, що виведення з ладу Чонгарських мостів – лише тимчасове ускладнення.

Пробоїни дорожнього покриття начебто швидко залатають, а водії тим часом зможуть користуватися іншими переходами на Кримському перешийку, зокрема через Армянськ і Перекоп.

Але українські військові експерти заявляють, що ситуація для РФ може перетворитись на "Херсон 2.0". Мається на увазі період кінця літа – початку осені минулого року, коли ЗСУ методично били ракетами по мостах через Дніпро біля Херсону.

Логістика російських військ була настільки ускладнена, що 11 листопада вони залишили окуповані території на правобережжі Дніпра і обласний центр – Херсон.

Автор фото, Володимир Сальдо

Автор фото, Володимир Сальдо

Автор фото, Володимир Сальдо Підпис до фото, Пошкодження мостів на Кримському перешийку

"Через Чонгар проходило магістральне сполучення угруповання РФ на півдні України з тиловим частинам в Криму", – пояснює ВВС Україна військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Насамперед через Чонгар отримували підкріплення російські війська біля Мелітополя. На тому напрямку з початку червня тривають бої, Збройні сили намагаються наступати з боку Запоріжжя і півдня Донецької області, щоб вийти до узбережжя Азовського моря. Місто Мелітополь українське командування називає як одну з цілей цього наступу.

"Це (удар по Кримському перешийку, – Ред.) максимально ускладнить логістику росіян і поповнення особового складу на півдні Запорізької області", – каже аналітик і прогнозує, що командування РФ може відвести війська з півдня України через це.

Навіть російські "воєнні блогери" визнають, що удар по Чонгару відчутний для ходу бойових дій. Публіцист Олексій Живов навів дані, що через цей перехід йшло 70% всього військового та цивільного трафіку росіян.

Інший перехід через Армянськ гірше облаштований, там погані дороги, об'їзд по цьому напрямку довший на майже 100 км, ніж через Чонгар, вказує він.

"Мета ЗСУ зруйнувати логістику Крим-сухопутний коридор. І вони можуть цього досягти", – резюмує росіянин.

Колишній офіцер армії Азербайджану, військовий аналітик Агіл Рустамзаде називає удар по Чонгару "добрим початком", але вказує на одну обставину.

"Є багато способів забезпечувати вантажоперевезення на даній ділянці. В принципі добрий початок. Але, щоб зірвати логістику на цій ділянці, потрібен постійний вогневий вплив".

Автор фото, Володимир Сальдо Підпис до фото, Сальдо дивиться на пробоїну в полотні мосту через Чонгарську протоку

Кампанія ЗСУ з ракетних обстрілів мостів на Херсонщині тривала понад три місяці, поки логістика військ РФ не була доведена до критичної точки.

Український військовий експерт Кирило Данильченко визнає, що РФ спроможна швидко полагодити мости на перешийку або поставити понтони для транспорту. Але паралельно на цьому напрямку фронту розгортається наступ ЗСУ.

"Це все полагодити вимагає часу прямо зараз. Прямо у процесі наступу", – зауважує він.