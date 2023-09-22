Зеленський і Байден: які успіхи і провали зустрічі у Білому домі та візиту до Вашингтона

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Візит до Білого дому завершив візит президента України до США

18 хвилин(и) тому

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Вашингтона. Останньою на порядку денному була зустріч з президентом Джо Байденом у Білому домі. Це – шоста особиста зустріч двох президентів та третій візит Зеленського до Вашингтона.

Після закінчення зустрічі Байден наголосив на довгостроковій підтримці Америки щодо безпеки та незалежності України.

"Адже йдеться саме про це. Про майбутнє, про майбутнє свободи. Америка ніколи не зможе від цього відмовитись. Саме тому через п'ятсот сімдесят п'ять днів ми стоїмо поряд з Україною і продовжимо стояти поряд з вами, пане президенте", - сказав Байден, звертаючись до Володимира Зеленського.

Байден також затвердив черговий пакет воєнної допомоги Україні. Як повідомив Пентагон, його вартість становитиме 325 млн доларів. Це залишки бюджету на поточний фінансовий рік, що закінчується 30 вересня.

До пакета не увійшли ракети ATACMS з дальністю 300 км, які вже давно просить Київ. Але в ньому буде багато інших боєприпасів до HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, у тому числі касетні DPICM, а також багато засобів протиповітряної оборони: ракети повітря-повітря AIM-9M, великокаліберні кулемети для боротьби з дронами та польові зенітно-ракетні комплекси.

Байден також розповів, що переговори фокусувалися на постачанні засобів ППО протягом зими, коли, як очікується, Росія розпочне нову кампанію, спрямовану на руйнування української енергетичної інфраструктури.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Олена та Володимир Зеленські з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі

Також, як нагадав Байден, наступного тижня Україна отримає перші американські танки Abrams. Рішення про їх постачання (загалом 31 одиниця) ухвалили ще в січні, але підготовка техніки, екіпажів та технічного персоналу вимагала тривалого часу.

"Важливо нагадати громадськості, чому Україна така важлива, — зазначив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер. — Якщо Росії вдасться знищити Україну як націю, то вона на цьому не зупиниться. Я також не сумніваюсь, що за реакцією США та міжнародної спільноти [на війну в Україні] уважно стежать такі країни, як Китай. Тож безперечно можна говорити і про стримувальний ефект".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент України Володимир Зеленський з лідером демократичної меншості в Палаті представників США Хакімом Джефрісом перед зустріччю з лідерами Конгресу

Складна розмова з республіканцями

Раніше в четвер президент Зеленський зустрівся з представниками Пентагону і членами Сенату і Палати представників, яка ще має схвалити новий пакет допомоги Україні на суму 24 млрд доларів.

Зустрічі з сенаторами й конгресменами були не настільки однозначно дружніми, оскільки не всі представники Республіканської партії, яка має незначну більшість у Палаті представників, вважають, що США мають й надалі допомагати Україні у її війні з Росією.

Спікер нижньої палати американського парламенту, республіканець Кевін Маккарті відмовився прямо відповісти журналістам, коли саме питання допомоги Києву винесуть на розгляд конгресменів.

Як зазначає CNN із посиланням на свої джерела, Маккарті також уникав появи разом з Зеленським перед пресою і не пустив фотографів до зали, де проходила його зустріч з українським президентом.

Однак він повідомив, що говорив з Зеленським про те, як Україна використовує американську допомогу та отримав відповіді на кілька запитань. Загалом, за словами Маккарті, зустріч була "хорошою" та "продуктивною".

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер розповів журналістам, що під час зустрічі з ним Зеленський попередив про небезпеку затримок із виділенням фінансування.

"Була одна пропозиція, яка підсумовує ситуацію. Цитую його дослівно - Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомогу, то програємо у війні". Це його цитата", - заявив Шумер.

Сам Зеленський зазначив, що обговорив з сенаторами та конгресменами дуже багато питань: "Ми говорили про все, про підтримку, про поле бою, про наші плани. Я не можу розповісти журналістам усі деталі, але гадаю, що у нас був дуже сильний діалог".

Раніше Білий дім заявляв, що рішення Конгресу про виділення нового пакету допомоги Києву - "критично важливе", щоб забезпечити успіх українського контрнаступу.

Після зустрічей зі спікером Маккарті, лідером більшості Стівом Скейлізом та лідером меншості Хакімом Джефрісом, президент України написав у соцмережі Х, що він дуже вдячний Палаті представників.