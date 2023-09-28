Ледь не згоріли. Що сталося у дитячому таборі в Карпатах, де врятували 150 дітей

Підпис до фото, Від дитячого табору залишилися лише стіни

Author, Лілія Хомишин

Role, для ВВС News Україна

28 вересня 2023

Півтори сотні дітей з Київщини мали протягом 21 дня відпочивати в Карпатах – купатися в басейні, їздити на екскурсії і прогулянки в гори. Але за кілька годин після приїзду дітей у таборі спалахнула пожежа. Дерев’яне приміщення згоріло майже повністю.

150 дітей і 20 дорослих врятувалися.

Частина батьків нарікає, що хоч дітей і вивели з палаючого приміщення, але погано подбали про їхній добробут потім. Інші батьки дякують організаторам за порятунок дітей.

Чи компенсують дітям згорілі речі і що було з протипожежною безпекою у дерев’яних будинках, з’ясовувала ВВС Україна.

Вибігли у майках і шортах

Пожежа сталася у комплексі відпочинку "Сяйво Карпат" у селі Красноїлля, що за 135 км від Івано-Франківська, неподалік Верховини. Це село – відоме туристичне місце, тут часто організовують сезонні дитячі табори.

25 вересня по обіді сюди приїхала група з 148 дітей. Це діти переселенців, військових, та діти з малозабезпечених родин віком від 8 до 17 років.

Діти пообідали і почали проходити медогляд, коли медсестра побачила, що з будинку йде дим.

"Діти вибігли в чому були — шорти, майки, капці. Всі їхні речі згоріли. При цьому дітей тримали на холоді декілька годин, не дали можливість ані зігрітися, ані попити води. У дітей була страшна істерика", - обурюється у фейсбуці Юлія Бойко, мама восьмирічної дівчинки з табору. Вона відразу поїхала за своєю донькою, щоб забрати її додому.

"Діти пережили шок, всі сподівались на цікавий відпочинок в безпечному від війни місці. Вдома - пусті полиці без одежі, згоріли телефони, планшети для дистанційного навчання, документи", - скаржиться Світлана Головатенко, син якої теж був у таборі.

Деякі батьки вважають, що після пожежі і такого шоку про дітей погано подбали.

"Діти були дуже налякані, плакали", - розповідає telegraf.com.ua Ірина Волошин, мама трьох хлопців, які також були в таборі. За її словами, коли дітей перевезли в інший табір, він був порожнім і там не було можливості приготувати їжу, не було продуктів.

Керівники закладу кажуть, що розуміють обурення батьків, але переконують, що на момент пожежі вчинили правильно.

"Ми в першу чергу рятували життя дітей. Якщо б ми ще дали час дітям зібрати свої речі, то пожежа могла закінчитися трагічно. Так, діти змерзли і всі їхні речі згоріли. Але це ніщо у порівнянні з ціною їхніх життів", - говорить адміністраторка табору Марія Шкіндюк. Її речі та речі її доньки теж згоріли у таборі.

Насамперед дали вказівку виводити дітей і не усвідомлювали, що пожежа буде настільки масштабною, розповідає директор оздоровчого табору "Сяйво Карпат" Святослав Шкіндюк.

За його словами, вихователі проводили евакуацію, паралельно телефонували пожежникам.

"Вважаю, що всі спрацювали чітко. Це велике чудо, що за такої ситуації і такої великої кількості людей, усі врятувалися і нікого не загубили", - хвалить роботу адміністрації табору Елла Петраш, діти якої також мали відпочивати у "Сяйві Карпат".

Видали по бутерброду

У таборі кажуть, що після того, як відвели дітей на безпечну відстань, взялися шукати транспорт і місце, куди влаштувати півтори сотні дітей.

Врешті всіх перевезли за 50 км – у місто Косів, санаторій "Карпатські зорі". Там не були готові до раптового прийому такої кількості дітей. Ввечері всім видали бутерброди з тих продуктів, що були на складах. Вранці приготували сніданок, обід і сухпайки на дорогу. Після цього дітей відправили до Києва.

"Дітей забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами. Організували поїздку додому", - заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Саму поїздку організував за бюджетний кошт департамент молоді і спорту КМДА. Там кажуть, що усі деталі з’ясують згодом.

Чому згорів табір?

"Сяйво Карпат" – повністю дерев’яний комплекс, і це сприяло швидкому поширенню вогню.

У ДСНС заявили, що, за попередньою версією, в одній зі стін на другому поверсі сталося коротке замикання.

У поліції обіцяють за 10 днів повідомити про результати перевірки і сказати, чи дотримувалися там правил протипожежної безпеки.

"Сяйво Карпат" – це сімейний бізнес родини місцевого жителя Дмитра Димидюка. Він є власником табору. Адміністратором комплексу є його донька Марія Шкіндюк, а директором онук – Святослав Шкіндюк.

Директор закладу каже, що всіх правил дотримувалися і перевірки були щороку: "Ми не якась садиба, ми – оздоровчий табір, тут усе строго. В іншому разі ми не змогли б приймати дітей".

У таборі говорять, що електричні автовимикачі замінили пів року тому, а остання перевірка ДСНС була у січні 2023 року. Дирекція показала фото одного з таких документів. Всі папери згоріли разом з будівлею.

Коли пожежники приїхали, вогонь вже охопив другий та мансардний поверх будівлі. Площа пожежі була майже 750 квадратних метрів. Загасили вогонь лише за чотири години. Табір згорів майже повністю. Вдалося врятувати лише частину корпусу, де було укриття.

Адміністратор закладу Марія Шкіндюк припускає, що крім короткого замикання, причиною могли бути несправні зарядки для телефонів у дітей чи підпал з необережності.

"Добре, що це сталося вдень, а не вночі. Тоді наслідки могли б бути фатальними. А будівля табору… Шкода, звичайно, але якось проживемо", - каже Марія Шкіндюк.

Підпис до фото, Кочегар Володимир на місці пожежі

Рятували всім селом

Місцеві жителі розповідають, що вмить кинулися на допомогу гасити пожежу. Хтось бігав із вогнегасниками, хтось з відрами води.

Поруч із комплексом розташовані будинки мешканців села. Від високої температури поплавився пластик на будинку поруч і ледь не згоріла дерев’яна хата. Але рятувальникам вдалося вчасно локалізувати пожежу та не дати полум’ю перекинутися на село.

Хто компенсує втрату речей?

Усі діти вже повернулися до Києва. Когось ще раніше забрали батьки. Дорогу оплатили власники комплексу. Гроші, виділені з бюджету на відпочинок дітей, комплекс ще не отримав і напевно не отримає, каже Святослав Шкіндюк.

Діти були застраховані, але страховка була від фізичних ушкоджень, розповів Шкіндюк у коментарі ВВС Україна.

За його словами, оскільки весь багаж туристів згорів, ймовірно, вартість будуть компенсувати власники табору.

Утім, зазначає власник, якщо це буде надто велика сума, то повернути ці кошти не зможуть, бо усі гроші, які були у будівлі, також згоріли. Тоді справу вирішить суд.