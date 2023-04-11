"Як же добре подивитися вгору, а не вниз". Що відомо про українців, які повернулись з полону

Автор фото, Андрій Єрмак

26 хвилин(и) тому

Ще 100 українських захисників і захисниць повернулися з російського полону 10 квітня. Інформація про них зʼявляється поступово, BBC Україна зібрала все, що відомо на цей час.

Перші повідомлення про черговий обмін від влади, зворушливі відео зустрічі українських бійців зі сьозами і обіймами та напружений пошук знайомого імені у списку.

80 чоловіків і 20 жінок повернулися з російського полону, дехто з них провів там понад рік.

Серед тих, кого Україні вдалося обміняти 10 квітня, - 24 нацгвардіці, 22 прикордонники, 22 військовослужбовця ВМС, 21 воїна Збройних сил України й 11 тероборонців, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ.

Вони захищали Маріуполь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, острів Зміїний, ЗАЕС і ЧАЕС, а також брали участь у боях на різних напрямках фронту.

Під час обміну до України також повернулась колишня речниця полку "Азов", захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія Карпиленко. Її трагічна історія кохання і одруження під час облоги "Азовсталі" зворушила Україну.

За словами керівник Офісу президента Андрія Єрмака, деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

"Я вернувся, я живий"

Представники полку "Азов" зустрічали звільнених з полону побратимів.

"Усі зморені, худі. У всіх проблеми зі шкірою та волоссям. Дуже змарнілі", - розповіла ВВС Україна Маріання Хомерікі, прессекретарка Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Водночас, за її словами, настрій у всіх звільнених з полону військовослужбовців був хороший і бойовий.

"Були дуже щасливі повернутися, раді бачити своїх побратимів, тих хто зустрічав".

Звільненим військовим одразу запропонували зателефонувати рідним. Хтось дзвонив сестрам, хтось батькам чи дітям.

"Мама, все нормально, я вернувся, живий, здоровий. Усе добре, мамулічка", - чути слова чоловіка на відео, яке оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Автор фото, Кадр з відео ДПС України Підпис до фото, "Як же добре подивитися вгору, вдихнути на повні легені повітря", каже звільнений з полону український захисник

Звільнені з полону українські військові залишали свої імена на прапорі України і дякували.

"Живий" - лише одно слово написав один із бійців.

"Як же добре подивитися вгору, а не вниз, цілий рік дивилися вниз. Вдихнути на повні легені повітря. Це неймовірно", - зворушливо поділився своїми враженнями інший український захисник.

"Привіт, рідненька"

Кадри розмови одного із повернених українських військових з мамою облетіли напередодні всі українські соцмережі. Відео опублікував уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мамулька, привіт, рідненька", - каже перші слова воїн і не стримує сліз.

"Я вже в Україні", - каже він.

"Я знала, я вірила, синочок. Люблю тебе", - чути по той бік слухавки.

Чоловік на відео - житель Оратівської громади на Вінниччині Михайло Калашник.

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Михайло Калашник після розмови з мамою, відео якої облетіло соцмережі

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуку голова громади Галина Лошак.

Його імʼя підтвердив також голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий.

"Вільний! Уже вдома! Михайло Калашник - наш земляк, житель Оратівської громади - протягом року був бранцем російських загарбників".

"Хлопцеві – 24 роки. Він уже добре знає, що таке війна... а ще - як це, бути захисником Вітчизни", - написав він.

За його словами, 9 квітня 2022 року Михайло зник безвісти. Уже згодом стало відомо, що він потрапив у полон при виконанні бойового завдання на Донеччині. Рівно через рік, 10 квітня, Україна повернула його з полону.

Вдома на Вінниччині Михайла чекав сюрприз - 9 квітня у нього народилася племінниця.

Нава

10 квітня до України повернулась письменниця і захисниця "Азовсталі" Валерія Карпиленко з позивним "Нава".

Валерія взяла шлюб зі своїм коханим, захисником Маріуполя Андрієм Суботіним, у підземеллях обложеної "Азовсталі".

Вони обмінялись обручками із фольги, а за три дні Андрій загинув. Ще за десять днів Валерія потрапила у полон під час виходу українських військових з "Азовсталі" .

Інформацію про повернення жінки з полону підтвердила речниця полку "Азов" Маріанна Хомерікі.

За її словами, жінка одразу ж після звільнення зателефонувала матері свого чоловіка, який загинув на "Азовсталі".

Фото з Валерією також опублікував у твіттері захисник Маріуполя Дмитро Козацький "Орест".

Автор фото, Твіттер Дмитра Козацького Підпис до фото, Фото з Валерією Карпиленко опублікував Дмитро Козацький "Орест", підписавши його "Моя Нава"

Раніше Валерія викладала в Маріупольському університеті та працювала журналісткою. У 2015 році вона приєдналась до пресслужби полку "Азов", а потім була керівницею пресслужби в Донецькому прикордонному загоні. Валерія видала збірку поезії "Квіти і зброя".

Дівчина має інвалідність з дитинства і непридатна до військової служби у невоєнний час. Але коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого, Валерія зателефонувала до військкомату і її мобілізували.

Так вони обоє з Андрієм опинилися в оточенні на "Азовсталі" у Маріуполі: вона - у полку "Азов", він - у прикордонних військах.

Закохані вирішили одружитися саме 5 травня у день народження полку "Азов".

"Тоді ми обмінялися іншими каблучками - у мене була каблучка моєї покійної мами, а у нього моєї бабусі", - розповідала про своє одруження Валерія.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Серед звільнених з полону були також три мешканці Сумщини - Олександр Винда з міста Глухів, Володимир Гашута – з села Білка Охтирського району та Олександр Ярмак з села Андріяшівка Роменського району.

І двоє жителів Кіровоградщини - Сергій Бобренко із селища Нового і Олександр Нелюб із Помічної.

Про звільнення своїх земляків написали керівники обласних адміністрацій у фейсбуці.

Звільнення побратимів привітав на своїй сторінці у фейсбук Максим Колесніков, український військовослужбовець, який сам нещодавно повернувся з полону.

"Терпіння та любов. Це те, що потрібно тим нашим 100 героям та героїням, яких вчора обміняли з полону", - написав він.

Військовий поділився своїми відчуттями після повернення з полону.

"Тільки зараз я можу нормально осмислити свій стан двомісячної давнини, щоб щось про це сказати. Я був абсолютно оголеним нервом, фізично та психічно. Шкіра, кістки та нерви... За все хапаєшся і все хочеш встигнути, але не зі всім можеш впоратися", - розповів він.

Зараз звільнені з полону перебувають у шпиталі. Тут вони пройдуть первинний огляд та Серед звільнених є наші земляки - Сергій Бобренко із селища Нового і Олександр Нелюб із Помічної. чи реабілітацію. Після цього вони зможуть побачитися з рідними.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2005 осіб.