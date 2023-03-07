ЄС вперше ввів санкції проти росіян, причетних до сексуального насильства в Україні

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1 година тому

Європейський союз вперше запровадив санкції проти осіб та організацій, винних у сексуальному насильстві та масштабних порушеннях прав жінок. До списку потрапили двоє російських військових командирів, які воювали в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters, якому дозволили ознайомитись із документом до його офіційної публікації, запланованої на середу.

Це перший випадок, коли Євросоюз запроваджує санкції, націлені на причетних до сексуального насильства, зазначає агентство.

Санкції запровадили проти двох міністрів уряду "Талібану" в Афганістані, причетних до обмежень прав дівчат і жінок на освіту; співробітників управління поліції в Москві, відповідальних за свавільні арешти й затримання; командири ополченців у Південному Судані та посадовці в М'янмі, які також стоять за гендерно зумовленим насиллям.

Поіменний список тих, хто потрапив під санкції, оприлюднять 8 березня.

Двоє російських командирів

За даними Reuters, до списку санкцій потрапили російські воєначальники Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін, які воювали в Україні.

Кузнєцов брав участь у беззаконному вторгненні Росії в Україну, і члени його підрозділу систематично вчиняли акти сексуального насильства та зґвалтування в Україні у березні-квітні 2022 року, йдеться у документі, наданому агентству.

Ібатуллін, також, за повідомленням ЄС, керував дивізією, члени якої "вчиняли акти сексуального та гендерно обумовленого насильства щодо мирного населення України".

Повідомлення про зґвалтування російськими військовими мирних українців почали масово зʼявлятися навесні минулого року, після того, як російська армія відійшла з міст Київщини у невдалій спробі захопити столицю.

На цей час прокуратура України розслідує 171 випадок сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, повідомила перша леді України Олена Зеленська на міжнародній конференції "United for justice" у Львові.

Вона розповіла, що серед постраждалих також 39 чоловіків, 13 з них - неповнолітні.

За словами Зеленської, це тільки ті випадки, про які стало відомо завдяки тому, що люди знайшли в собі сили говорити.

Правозахисники неодноразово наголошували, що ґвалтування є свідомою політикою російської армії.