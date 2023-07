Олександр Ткаченко в інтерв'ю BBC: "Я не хотів би бути цапом-відбувайлом"

"Те, що я бачив останнім часом, мало всі ознаки цілеспрямованої інформаційної кампанії "

"І дрони потрібні, і музеї потрібні"

"Музейники взагалі важко розлучаються з речами зі своїх музеїв"

"Якщо у когось щось не вдається, то це не обов'язково злий Ткаченко цю людину викреслив"

"Неможливо управляти марафоном"

Олександр Ткаченко: Умовно кажучи, так. І одна картинка. Колеги з цих каналів сказали: “Ні, ми готові вам виробляти певну кількість годин, а весь інший час будемо показувати, що захочемо. Частково вас, частково не вас». Ну, this is not fair play (це не по-чесному).