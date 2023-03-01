Пенсії, виплати військовим, закон про медіа - що зміниться у березні

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19 хвилин(и) тому

З початком весни в Україні впроваджуються зміни, які стосуються мільйонів людей.

Уряд проіндексує пенсії, військовим по-іншому платитимуть премії, українці-біженці в Європі мають подбати про продовження реєстрації.

ВВС News Україна розповідає про ці та інші новації першого весняного місяця.

Більші пенсії для всіх

У березні уряд здійснить індексацію пенсій українцям. За даними міністерства соціальної політики, виплати в середньому збільшаться на 400-700 гривень, залежно від категорії пенсіонерів.

Розмір індексації становитиме 19,7%.

За даними мінсоцполітики, під індексацію підпадають 10,557 млн людей. З державного бюджету на це піде 82 млрд гривень.

Вперше проведена індексація найнижчих пенсій. Раніше вони не індексувалися, а переглядалися лише разом з підвищенням прожиткового мінімуму, який зростає повільніше, ніж індексація. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, з 1 березня до мінімальних пенсій додадуть не менше ніж 400 гривень.

Окрім того, уряд виплачуватиме щомісячні компенсаційні виплати людям, старшим за 70 років. Виплати передбачені, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн.

Платитимуть 570 гривень тим, кому більше ніж 80 років; 456 грн – людям віком від 75-80 років; 300 грн - від 70-75 років.

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Виплати військовим. На "нулі" і в тилу

З березня військовослужбовцям почнуть нараховувати премії і доплати за новими правилами. Цей порядок запроваджений у лютому, але військові почнуть одержувати ці кошти з початком весни.

Тепер грошове забезпечення залежатиме від місця перебування бійця і його залученості до бойових дій.

Винагороду 100 тис гривень на місяць і далі отримуватимуть військові на лінії зіткнення, нараховуватимуть ці гроші пропорційно часу виконання завдань.

100 тис гривень також платитимуть за конкретний період виконання бойових завдань військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, льотчикам, морякам, військовим медикам, військовим зенітно-ракетних і протиповітряних військ на завданнях в районі бойових дій.

50 тис гривень за рішенням вищого командування платитимуть військовим, котрі виконують бойове завдання у складі військового органу управління.

Винагороду 30 тис гривень отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в районах бойових дій, але не на лінії зіткнення.

Скасують премії у розмірі 30 тис гривень тим військовим, які служать у частинах і підрозділах поза районами бойових дій, а також строковикам, курсантам, офіцерам управлінь і штабів.

Кінець податковій амністії

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Першого березня закінчується податкова амністія, тобто кампанія одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб.

У такий спосіб фіскальні органи дають можливість легалізувати прибутки, з яких не були сплачені або ж сплачені не в повному обсязі податки і збори станом на 1 січня 2021. За таких умов ці особи звільняються від відповідальності за приховування доходів.

Ця амністія мала тривати до 1 вересня 2022 року, але парламент продовжив цей термін на пів року через війну.

Державна податкова служба повідомляла два тижні тому, що в рамках "податкової амністії" фізичні особи задекларували 6,2 млрд грн.

За період воєнного стану в Україні задекларовано 3,92 млрд грн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільше українців втекли від війни до Польщі

Підтвердження реєстрації для біженців

У березні деякі зміни будуть для українських біженців, які перебувають у країнах ЄС.

Більшість із них прибували до європейських країн у першу хвилю після початку війни і отримували статус тимчасового захисту до 4 березня 2023 року.

Тепер більшість країн автоматично продовжили цей статус до 4 березня 2024 року, проте у деяких з них слід зробити певні кроки, щоб статус продовжили.

Зокрема, у Чехії українці до 31 березня мають пройти повторну реєстрацію, особисто відвідавши міністерство внутрішніх справ Чехії, або зробивши це онлайн.

У Нідерландах для продовження реєстрації треба підтвердити своє місце проживання, у Швеції - до 4 березня подати відповідну заяву у державні органи. У Литві продовжуватимуть дозволи на перебування на підставі наявності роботи чи навчання.

У Польщі, де перебуває найбільше українських біженців, статус тимчасового захисту діє до серпня 2023 року, проте в країні цього року запроваджуються деякі нові правила.

Зокрема, з 1 березня українці, які перебувають в країні більше ніж 120 днів, будуть частково доплачувати за проживання у колективних місцях половину вартості житла, але не більше ніж 40 злотих за добу. Ця вимога не стосуватиметься дітей, пенсіонерів, багатодітних батьків.

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Закон про медіа і відповідальність онлайн видань

31 березня набуває чинності новий закон про медіа.

Навколо закону, що є одним з обов'язкових для вступу в ЄС, точилося багато дискусій впродовж останніх років.

Зокрема, він передбачає хоч і не обов’язкову, але реєстрацію онлайн-медіа і їхню відповідальність, а також надає значні повноваження у регулюванні медійного ринку Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

В законі є окремий розділ про регулювання діяльності медіа в умовах збройної агресії проти України.

Однак, наприкінці березня запрацюють не всі положення закону. Передбачається, що деякі норми запроваджуватимуться впродовж кількох років.

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Літній час на годинниках

Хоча у переходу на літній час багато противників, поки що Верховна Рада не ухвалила рішення про його скасування.