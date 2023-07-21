Чому Зеленський несподівано звільнив посла у Британії Пристайка?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вадим Пристайко був послом у Великій Британії впродовж трьох років

1 година тому

Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Британії Вадима Пристайка - одного зі своїх найдавніших соратників.

Причин звільнення не називають. Проте нещодавній коментар Пристайка на адресу президента України можна сприйняти як критику.

Річ у тім, що після того як на саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто висловлювати більше вдячності за надану допомогу озброєннями, Зеленський відповів, що Україна вдячна Британії та особисто міністру.

"Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", - додав президент України на пресконференції.

Після цього Вадим Пристайко дав інтерв'ю Sky News, в якому заявив, що сарказм президента не є здоровим.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом,.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм. Ми не маємо показувати росіянам, що є щось, щось між нами. Вони мають знати, що ми працюємо разом", - сказав посол України у Британії.

Чим відомий Пристайко

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вадим Пристайко з дружиною Інною на заході, присвяченому річниці російського нападу - поряд з прем'єром Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті. Лондон, 24 лютого 2023 року

Вадим Пристайко - син слідчого КДБ Володимира Пристайка (1941-2008), який у 1996-2004 роках був заступником голови СБУ. За часів президента Кучми Володимир Пристайко був одним з ключових дослідників польсько-українських відносин у першій половині ХХ сторіччя, операції "Вісла", очолював українську частину спільної українсько-польської дослідницької групи.

Вадим Пристайко закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інформаційні технології, але 1994 року обрав кар’єру дипломата.

Він був консулом у Сіднеї, працював в Управлінні з зовнішньої політики Адміністрації президента України, був тимчасовим повіреним у Канаді, заступником голови дипмісії у США.

У 2012 році – у 42 роки, досить молодому віці для таких призначень у ті часи, – Пристайко був вперше призначений на посаду посла в Канаді.

За президента Порошенка він був заступником міністра закордонних справ та очолював місії України при НАТО. Саме на останній посаді навесні 2019 року він несподівано став одним з ключових радників Володимира Зеленського із зовнішньополітичних питань.

У серпні 2019 року Пристайка призначили міністром закордонних справ.

Саме за Пристайка українське МЗС позбулося значної частини кадрової опіки з боку адміністрації президента, характерної для часів президента Порошенка. Тоді низка призначень в міністерстві – навіть радників у посольстві і голів підрозділів - узгоджувалася його ключовим зовнішньополітичним радником Костянтином Єлисеєвим.

Але так було недовго. Вже на початку президентства Зеленського його радник Андрій Єрмак почав зосереджуватися на питаннях перемовин з Росією, вів перемовини з адвокатом Трампа Руді Джуліані.

На посаді міністра закордонних справ Пристайко був кілька місяців – з серпня 2019 року до березня 2020 року, доки уряд Олексія Гончарука не відправили у відставку.

У лютому 2020 року Андрій Єрмак став головою офісу президента.

У новому уряді Дениса Шмигаля МЗС очолив Дмитро Кулеба, проте дедалі більш помітним став вплив на зовнішню політику керівника офісу президента Андрія Єрмака, який взяв на себе частину зовнішньополітичних функцій. Оскільки саме президент за Конституцією "здійснює керівництво звонішньополітичною діяльністю", такий розподіл функцій можна пояснити лише позицією Володимира Зеленського.

Пристайко після відставки з посади очільника МЗС увійшов до уряду Дениса Шмигаля, де кілька місяців обіймав посаду віцепрем'єра з євроатлантичної інтеграції, а вже 20 липня 2020 року був призначений послом до Великої Британії.

Новому послу певним чином пощастило, бо уряд Британії з 2019 року очолював прихильник зміцнення відносин з Україною Борис Джонсон. Україна та Польща стали ключовими партнерами Британії у стримуванні Росії у регіоні Центрально-Східної Європи.

У жовтні 2020 року під час візиту президента Зеленського до Лондона Україна підписали угоду про стратегічне партнерство з Британією. Британія надала кредит на розвиток ЗСУ.