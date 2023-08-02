Трампу загрожує 20 років вʼязниці. У чому суть нових звинувачень

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46 хвилин(и) тому

Експрезиденту США Дональду Трампу у вівторок висунули офіційне обвинувачення у злочині проти Сполучених Штатів та їхніх громадян – у спробі обманом скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Трампу наказали з'явитися в суді у Вашингтоні у четвер, 3 серпня.

Безпартійний спецпрокурор Джек Сміт, який контролював розслідування подій 6 січня 2021 року, висунув проти Трампа звинувачення за чотирма пунктами:

змова з метою обману Сполучених Штатів

змова з метою перешкоджання офіційним процедурам

перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам

змова з порушення прав громадян.

Це третє й найсерйозніше з кримінальних обвинувачень, висунутих проти Трампа, який поки що має намір знову балотуватися в президенти наступного року. Він досі має значну підтримку виборців.

За двома з цих обвинувачень закон передбачає до 20 років ув'язнення.

У тексті обвинувачення, переданому Великому журі в суді Вашингтона, йдеться, що Дональд Трамп мав твердий намір залишитися при владі після виборів 2020 року і "поширював брехню", заявляючи, що він їх виграв.

"Ці заяви були хибними, і обвинувачений знав, що вони хибні",— йдеться в документі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Джек Сміт - безпартійний висококваліфікований юрист, якого адміністрація Байдена спеціально призначила курувати розслідування штурму Капітолія, щоб уникнути звинувачень у партійній упередженості

Команда Трампа, яку він зібрав для передвиборчої кампанії, у своїй заяві назвала обвинувачення черговою спробою втручання у президентські вибори 2024 року.

Соратники Трампа заявляють, що ця кримінальна справа проти нього є "полюванням на відьом" і нагадує їм про нацистську Німеччину.

Сам Трамп за кілька хвилин до офіційного оголошення про нове обвинувачення написав у власній соцмережі Truth: "Я чув, божевільний Джек Сміт, щоб втрутитися у президентські вибори 2024 року, висуває чергове фальшиве обвинувачення на адресу вашого улюбленого Президента, мене".

Джек Сміт у короткому виступі перед журналістами після подання обвинувачення до Великого журі Вашингтона сказав, що штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року був спровокований "брехнею обвинуваченого, мета якого полягала у підриві основ функціонування влади в Сполучених Штатах".

Джек Сміт пообіцяв, що прагнутиме, аби суд у цій справі пройшов швидко, а завершив свою заяву нагадуванням, що Дональд Трамп має вважатись невинним, доки в суді не доведуть протилежне.