"Перемовник за лаштунками". Хто такий Рустем Умєров

Author, Олег Черниш, Святослав Хоменко

Role, BBC

22 хвилин(и) тому

Україна отримала під час війни нового міністра оборони. Ним став кримський татарин Рустем Умєров. Він не має стосунку до військової справи, але відомий як вправний перемовник.

Наймолодший міністр оборони в історії країни, 41-річний Умєров отримає відомство з найбільшим бюджетом і найважчими завданнями.

Майже всю свою кар'єру, навіть перебуваючи в політиці, він був не публічною персоною.

Однак, за твердженнями джерел ВВС, часто вирішував завдання найбільш делікатного характеру.

Бізнесмен і депутат

Автор фото, Getty Images

Умєров народився 19 квітня 1982 році поблизу Самарканда (Узбекистан). Під час Другої світової війни його родину, як і багатьох інших кримських татар, влада СРСР депортувала з півострова до Центральної Азії.

Повернутися додому – в кримську Алушту – родина Умєрових змогла лише після розвалу Радянського Союзу на початку 1990-х.

Рустем закінчив гімназію-інтернат для обдарованих дітей в Криму, був стипендіатом міжнародних програм, зокрема в США. Згодом отримав диплом фінансиста в Національній академії управління, а також вивчав інформаційну безпеку в Київському політехнічному інституті.

Рустем Умєров є мусульманином, активно долучається до відновлення і побудови мечетей в Україні.

Наприклад, в серпні 2013 року в Бахчисараї відкрили мечеть Орта-джамі, реставрацію якої профінансували Умєрови (брати Рустем і Аслан та їх батько Енвер).

Останніми роками новий міністр оборони був залучений до проєкту будівництва Соборної мечеті та ісламського культурно-духовного центру в Києві. З цього питання він спілкувався з владою Туреччини.

Початок бізнес-кар'єри Умєрова пов'язаний з оператором мобільного зв'язку Lifecell (раніше life). З 2015 року він належить турецькій телекомунікаційній компанії Turkcell, до цього був частково у власності структур Ріната Ахметова.

З 2010 року Умєров перейшов до інвестиційного бізнесу, згодом заснував компанію "АСТЕМ". Паралельно працював помічником депутата Верховної Ради, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Він супроводжував його у важливих поїздках і міжнародних переговорах. Наприклад, в серпні 2012 року Джемілєв і Умєров провели зустріч з самопроголошеною владою Північного Кіпру. Цю "республіку" не визнає жодна країна, крім Туреччини.

Після анексії Криму Росією Умєров також опікувався питанням кримськотатарських політв’язнів.

Ще за президентства Петра Порошенка він був непублічно долучений до російсько-українських перемовин, які стосувалися звільнення засуджених в РФ лідерів кримських татар. Йдеться про обмін заступників голови Меджлісу (кримськотатарського парламенту) Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова в листопаді 2017 року. Це відбулось за посередництва Туреччини.

В 2019 році Умєров сам став депутатом. Він пройшов до Ради по списку молодої політичної сили "Голос", лідером якої був співак Святослав Вакарчук.

Автор фото, прес-служба Меджлісу Підпис до фото, Рустем Умєров (другий зліва) та Мустафа Джемілєв (третій зліва) під час зустрічі з міністром торгівлі невизнаної республіки Північний Кіпр Ерсіном Татаром (третій праворуч), серпень 2012 року.

"У нас, як в україноцентричної партії, була ідея залучитися підтримкою кримських татар і мати (в прохідній частині списку) представника кримськотатарського народу, - розповідає ВВС депутат Ради Ярослав Юрчишин, який тоді, у 2019-му, мав стосунок до формування парламентського списку "Голосу". - Рустема нам дуже порадили друзі Святослава зі Стенфорда - Френсіс Фукуяма, Майкл Макфол та інші".

Умєров разом з Вакарчуком профінансували відкриття української програми лідерства (The Ukrainian Emerging Leaders Program) у тому ж Стенфордському університеті.

Юрчишин розповідає: охочих долучитися до відкриття української програми у одному з найпрестижніших університетів було багато, однак американці ретельно перевіряли претендентів, піклуючись про імідж. До Умєрова у них питань не виникло.

Серед перших стипендіатів програми була Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук, керівниця "Центру громадянських свобод". Стенфорд за цією програмою також закінчили низка депутатів Ради, антикорупційних активістів і представників ЗМІ.

Як депутат Рустем Умєров очолював групи щодо взаємодії з Туреччиною і Саудівською Аравією, був секретарем комітету з питань прав людини і національних меншин.

У Раді Умєров став автором та співавтором десятків законопроєктів. Судячи з усього, найбільше його цікавила тема Криму та захисту прав кримських татар. Зокрема, він був одним зі співавторів закону про корінні народи України, який критикував у своїх заявах Володимир Путін.

А ще Умєров брав участь у розробці презентованої РНБО у 2020 році Стратегії деокупації Криму, а також у запуску головного "кримського проєкту" Володимира Зеленського - "Кримської платформи". Вірогідно, саме це стало головною причиною нагородження його у серпні 2021 року орденом "За заслуги ІІІ ступеня".

Новий міністр одружений та виховує трьох дітей.

Перемовник, якого отруїли

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До групи перемовників, що ведуть переговори з РФ, Рустема Умєрова залучив Андрій Єрмак

З початком повномасштабної війни в лютому 2022 року в житті Умєрова почався новий етап. Президент включив його до групи перемовників з Росією.

На перший погляд, це могло здатися дивним.

"Західні партнери вже тоді натякали, давали зрозуміти, що включення до переговорної групи представника опозиції може зіграти позитивну роль: це покаже, що українське суспільство у цьому питанні є цілісним. Плюс вже тоді було важливо залучати до процесу формальних і неформальних посередників", - каже ВВС Ярослав Юрчишин.

Умєров - на той час опозиціонер, але не пов’язаний з попередньою владою, який в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що має "екзистенційне протиріччя" з колоніальною та загарбницькою політикою Російської Федерації - у цьому розрізі справді виглядав ідеальною кандидатурою.

Очільник кримськотатарського парламенту Рефат Чубаров заявив ВВС, що вважає Рустема "сильним менеджером зі стратегічним баченням".

До його плюсів він зараховує "системні міжнародні зв’язки" в США, Євросоюзі, арабському світі, Туреччині, країнах Центральної Азії, а також вільне володіння англійською та турецькими мовами.

За словами Чубарова, як перемовник Умєров відповідає "за просування у закритому режимі багатьох найскладніших питань".

Автор фото, Facebook Рустем Умєров Підпис до фото, Рустем Умєров бере участь в питанні обміну полоненими. На фото - прибуття в Саудівську Аравію звільнених з російського полону іноземців, що воювали за ЗСУ, вересень 2022 року.

Умєров визнає, що його залученню до групи перемовників посприяв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"У мене є повага до Андрія. Чому? Тому що, по-перше, він ніколи не боявся розмовляти прямолінійно, по-друге, він ніколи нічого не приховував", – так коментує він ставлення до Єрмака.

Саме під час роботи в переговорній групі на нього скоїли замах.

Російські і західні ЗМІ 28 березня 2022 року повідомили про отруєння двох представників, що брали участь в перемовинах, а саме російського бізнесмена Романа Абрамовича і українського депутата Рустема Умєрова.

Джерело ВВС, близьке до Абрамовича, розповіло, що симптоми в них з'явилися за декілька тижнів до зустрічі російської і української делегацій в Стамбулі, наприкінці березня після їхнього візиту до Києва.

Після цього Абрамович і Умєров поїхали до Стамбула через Польщу. "Коли вони прокинулися, у них були проблеми – дико боліла голова, були проблеми із зором", – сказав співрозмовник ВВС. За його словами, Абрамович на якийсь час повністю втрачав зір, у нього також облазила шкіра. В Умєрова були такі ж сильні симптоми. Їм надали допомогу у місцевій клініці.

Симптоми зникли за декілька днів. За однією з гіпотез, отруйна речовина могла бути розпорошена в повітрі, але досі не відомо, хто саме організував це.

Тривалий час Умєров заперечував сам факт отруєння, але згодом визнав, що це дійсно було.

"Таке відбулося. Де відбулося, як відбулося, яким чином це сталося, з ким це було і так далі, я не хочу відповідати. Працюють ще колеги за цим напрямом", – заявив він в інтерв'ю NV в жовтні 2022 року.

З Фонду держмайна - до Міноборони

Після кількох раундів навесні 2022 року переговори з Росією стали на паузу – позиції сторін сильно відрізнялися одна від одної, місця для компромісу було замало.

Умєров продовжував бути перемовником щодо окремих тем.

"Моя частина - дискретні неформальні канали комунікації", - описував він свою роль у переговорній команді України в інтерв’ю Forbes.

Зокрема, його тісні контакти з Туреччиною знадобились в липні минулого року, коли оформлювалась зернова угода з Росією. З серпня 2022 року вона запрацювала і дозволила розблокувати експорт сільгоспродукції з українських портів на Чорному морі.

Щоправда, через рік Кремль заявив про вихід з цих домовленостей.

Умєров брав участь у масштабному обміні військовополоненими у вересні 2022 року - його фігурантами були сотні українців, командири "Азова", іноземці, які воювали на боці України, а також Віктор Медведчук. Саме Умєров зустрічав у Саудівській Аравії військовополонених-іноземців, які прилетіли туди з Романом Абрамовичем з Росії.

"Росія не хотіла відпускати військовополонених-іноземців. Їх мали повісити", - розповідав згодом Умєров.

До Саудівської Аравії Умєров літав уже в новому статусі - раніше того ж місяця він залишив депутатство та перейшов на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ).

Ця структура давно мала негативний шлейф. Майже всі керівники ФДМ або опинялись під слідством за корупційні діяння, як Дмитро Сенниченко (очолював фонд в 2019-2022 роках) або померли за загадкових обставин, як Валентина Семенюк-Самсоненко (голова ФДМ в 2005-2008), яку знайшли застреленою в серпні 2014 року, чи Михайло Чечетов (очолював фонд в 2003-2005), який випав з вікна своєї квартири в лютому 2015.

Рустем Умєров каже, що очолити Фонд держмайна йому запропонував Володимир Зеленський просто під час одного зі звітів з питань обміну військовополонених та постачань озброєння.

Колеги Умєрова по парламенту з фракції "Голос" переважно відмовляли його від походу у владу, зважаючи на специфіку сфери, за яку він мав відповідати, згадує Ярослав Юрчишин: "Ми йому казали: друже, це квиток в один кінець. Але він прийняв пропозицію, і час показав, що його рішення піти у владу було в принципі позитивним".

За майже рік на цій посаді йому вдалося досягти непоганих показників. Зокрема, обсяг залучених коштів від приватизації держпідприємств зріс до рекордних показників за останнє десятиріччя, також збільшилась кількість учасників торгів і заявленої ними ціни на аукціонах.

Також створили Земельний банк для оренди земель сільськогосподарського призначення через онлайн-аукціони.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рустем Умєров в парламенті з колегами по фракції "Голос"

Співрозмовники ВВС зазначають принципову позицію, яку Умєров зайняв стосовно необхідності передачі ФДМ активів Національної академії наук України, зокрема, земель Академії аграрних наук. Вони роками використовувалися за нецільовим призначенням, а кошти від цього йшли повз державний бюджет.

І хоча говорити про системні зміни у Фонді держмайна за неповний рік зарано, очевидно, що сам підхід Умєрова до цієї роботи підняв його акції у нині головній інституції країни - Офісі президента.

І це - ще один актив Рустема Умєрова. Низка спостерігачів відзначають, що він має хороші стосунки з Андрієм Єрмаком. Про керівника Офісу президента у всіх своїх інтерв’ю Умєров відгукується компліментарно.

Люди, які працювали з ним, крім якостей перемовника, відзначають його наполегливість і аналітичні здібності. Співбесідник ВВС, який мав досвід неформального спілкування з новим міністром оборони, зазначив, що він буває "жорстким і доволі різким" в принципових питаннях. Наприклад, це конфіскація активів російських олігархів в Україні.

Ще одне принципове для Умєрова питання - деокупація Криму і звільнення кримськотатарського народу. Уже зараз очевидно, що він, а також перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова будуть тими представниками українського уряду, продати яким схему "закінчення війни в обмін на фіксацію Криму в руках росіян", яку дедалі частіше просувають західні аналітики, буде складно - з цілком особистих причин.

Більше того, в одному зі своїх інтерв’ю Умєров заявляв, що на території Криму є "дуже багато людей", готових брати участь у партизанській війні проти Росії.

Ярослав Юрчишин також відзначає "його націленість на роботу" і здатність "взяти паузу" для вивчення складних тем.

"Водночас він здатен тримати удар і відстоювати власну позицію, приймати жорсткі рішення і доводити їх до кінця".

Яким міністром оборони буде Рустем Умєров? Тут треба зважати на те, що він раніше жодним чином не був дотичний до військової сфери, хоча і очолював певний час у Верховній Раді комісію з питань моніторингу за використанням західного озброєння.

Але це не має бути проблемою, впевнений співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він пояснює ВВС, що в Україні міністерство оборони не вливає на військові операції, а займається логістичними питаннями, закупівлями і формуванням політики.