Росія передала Угорщині українських полонених. Як це сталось і чому почався скандал

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Папа Римський побував в Угорщині наприкінці квітня. Він неодноразово говорив, що сприяє звільненню полонених

44 хвилин(и) тому

Росія передала Угорщині одинадцять українських військовополонених, але це сталося без участі України.

Новину поширила Російська православна церква, потім її підтвердили угорські ЗМІ з посиланням на представників уряду Угорщини.

Це спричинило певний дипломатичний скандал, і МЗС України запросила для "предметної розмови" тимчасового повіреного Угорщини.

Щодо звільнених українців поки що відомо лише, що вони є мешканцями Закарпатської області, можливо, етнічними угорцями. Саме це могло стати причиною, через яку Росія їх віддала і військовополонені потрапили саме до Угорщини.

"Жест" РПЦ

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну між Будапештом та Києвом регулярно відбуваються конфлікти через те, що уряд Віктора Орбана посідає відмінну від членів ЄС позицію і не підтримує санкцій проти Росії.

На цьому тлі сайт РПЦ повідомив, що українських військовополонених передали Угорщині 8 червня "з благословіння" патріарха Кирила "в рамках міжцерковної співпраці".

Кирило ще у 2022 році благословив російську армію у війні проти України. Проте зараз акцію передачі українських воїнів РПЦ назвала виявом "християнського людинолюбства".

З угорського боку поверненням українців, як пишуть угорські видання, займалася Угорська благодійна служба Мальтійського Ордену.

Угорська преса також написала, що віцепрем’єр Жолт Шем'єн координував звільнення українців . Також видання наголошують, що передача військовополонених відбувалася виключно в церковних рамках і в дусі зусиль Папи Римського Франциска зі звільнення полонених.

Як заявив журналістам Жолт Шем’єн, це був "жест" РПЦ щодо Угорщини, і люди завдяки церкві тепер на свободі.

Віцепрем’єр також сказав, що він сам сприяв цьому через "людський і патріотичний обов’язок". Він не повідомив ніяких подробиць, посилаючись на "інтереси справи та людей".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жолт Шем'єн назвав передачу полонених українців Угорщині своїм "патріотричним обов'язком"

Кого звільнили з полону?

Угорські ЗМІ твердять, що 11 українців, яких передали Угорщині, є закарпатськими угорцями.

Джерела ВВС Україна серед військових Закарпатті кажуть, що імовірно, може йтися про людей, які потрапили у полон поблизу Купʼянська. Там, зокрема, двоє етнічних угорців загинули.

Але співрозмовники зазначають, що звільнені з полону можуть мати угорські прізвища, але не належати до угорської національної меншини і мати лише віддалені родинні звʼязки з Угорщиною.

Загалом угорці Закарпаття переважно є католиками.

МЗС вимагає детальної інформації

Ще вдень Головне розвідувальне управління, яке займається обміном полонених, повідомляла, що не може підтвердити повернення військовополонених.

Але МЗС України під вечір заявило, що вимагає від Угорщини надати детальну інформацію про своїх громадян. Також там просять невідкладно забезпечити доступ до звільнених українського консула, аби дізнатися про стан їхнього здоров’я та надати необхідну допомогу.

В МЗС наголосили, що український уряд не знав про перемовини між угорською та російською сторонами. А дізнався про це із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Як наголошує речник МЗС Олег Ніколенко, під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Угорщини в Україні, якого покликали на розмову, українські дипломати наголосили на необхідності координації взаємодії у "таких чутливих питаннях, як звільнення військовополонених".

"Звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому", - наголосив представник МЗС.

"Росія хоче максимально інтернаціоналізувати російсько-українську війну, вкотре продемонструвати, що Угорщина є політичним партнером Росії всередині ЄС і НАТО", - так оцінює політичне підґрунтя цієї події у коментарі ВВС Україна директор Інституту світової політики Євген Магда.