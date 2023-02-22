Росія провалила запуск міжконтинентальної ракети під час візиту Байдена в Україну - CNN

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4 годин(и) тому

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке, схоже, зазнало невдачі приблизно в той час, коли президент Джо Байден був в Україні в понеділок, пише CNN. Видання посилається на слова двох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

За словами одного з чиновників, Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск через так звані лінії деконфліктації. Інший чиновник сказав, що випробування не становить небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають випробування як аномалію чи ескалацію, пише CNN.

Випробування важкої ракети "Сармат", яка здатна нести кілька ядерних боєголовок і яку на Заході прозвали Сатана II, виявилося невдалим, заявили офіційні особи.

Водночас її успішно випробували раніше, і якби це випробування також спрацювало, офіційні особи США вважають, що Путін приділив би йому особливу увагу у своєму виступі перед нацією у вівторок.

Натомість у промові, яка тривала годину 45 хвилин, Путін узагалі не згадав про запуск.

Однак він офіційно оголосив, що Росія призупинить участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами. Наступного дня цю ініціативу схвалила Дума.

Це поставило під загрозу останню угоду, яка регулює два найбільші ядерні арсенали у світі.

Спершу CNN повідомило, що випробування провели під час перебування Байдена в Україні на основі інформації з джерел. Однак згодом один із чиновників уточнив, що запуск відбувся безпосередньо перед цим візитом.

Друге джерело повідомило CNN, що тест відбувся в понеділок, без зазначення конкретного часу.

Час проведення випробування свідчить про те, що США та Росія спілкувалися через кілька різних каналів на початку цього тижня, пише CNN.

Офіційні особи США також повідомили росіян у неділю ввечері, за кілька годин до візиту Байдена до Києва, що президент здійснить поїздку до України. Про це в понеділок заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Автор фото, Russian Defence Ministry via Reuters Підпис до фото, Запуск ракети "Сармат" у квітні 2022 року

Раніше Путін уже оголошував про успішні випробування міжконтинентальних балістичних ракет - зокрема у квітні минулого року, лише через кілька місяців після того, як Росія вторглася в Україну.

Це також було випробування ракети "Сармат", яку вперше представили в 2016 році і яка, за словами російських державних ЗМІ, має дальність понад 11 000 кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Минулого року Путін попередив, що ракета "змусить задуматися тих, хто намагається погрожувати Росії".

Тоді західні експерти назвали це випробування "бряцанням ядерною зброєю" і сприйняли його як спробу відвернути увагу від тодішніх військових невдач Росії, таких як затоплення її чорноморського флагмана "Москва", пише CNN.

Тодішній речник Пентагону Джон Кірбі назвав випробування рутинним і зазначив, що воно не становить загрози для Сполучених Штатів або їхніх союзників.

За останній рік російські військові зазнали численних серйозних поразок на полі бою в Україні і загалом "провалили" свої стратегічні цілі - про це заявили численні високопосадовці США.

"Росія зараз є глобальним ізгоєм, а світ продовжують надихати українська хоробрість та стійкість. Якщо коротко, Росія програла – вона програла стратегічно, оперативно і тактично", – заявив минулого тижня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Проте Путін не виявив наміру переосмислювати свою війну, пише CNN.