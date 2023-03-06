Перемогла росіянку. Українка Марта Костюк вперше здобула престижний титул WTA

Автор фото, WTA Підпис до фото, Марта Костюк після перемоги в Остіні

55 хвилин(и) тому

Українка Марта Костюк виграла турнір WTA в американському Остіні. Це перший такий її титул в кар'єрі.

Двадцятирічна Костюк, яка є другою в рейтингу найсильніших тенісисток України, ввечері 5 березня стала переможницею турніру ATX Open.

У фіналі змагань Костюк за 1,5 години завдала поразки росіянці Варварі Грачовій — 6:3, 7:5.

Українка вперше в кар’єрі здобула трофей у турнірі рівня WTА.

Також вона встановила власний рекорд і піднялась на 40 місце в рейтингу найсильніших тенісисток планети. Вона також отримала 34 тисячі доларів призових.

Українська федерація тенісу вказує, що росіянка Грачова виступала на змаганнях як "тенісистка без прапора і без країни".

Це пов'язано з тим, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році Міжнародна федерація тенісу (ITF), а також WTA і ATP засудили цю агресію і заборонили росіянам та білорусам виступати під прапорами їхніх країн.

Але водночас ці організації не заборонили їм брати участь в змаганнях.

Голова Національного олімпійського комітету України та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт каже, що це недопустимо і вимагає заборони на участь громадян РФ і Білорусі в міжнародних турнірах.

Як пояснив "Суспільному" керівник Федерації тенісу України Євген Зукін, ITF, WTA i ATP наполягають на тому, що тенісисти представляють самі себе, а не свої країни, тому і начебто немає підстав для їх відсторонення.

Українські тенісисти зі свого боку не можуть відмовитись грати проти росіян і білорусів, бо будуть оштрафовані організаторами турнірів, каже Зукін.

Слід зазначити, що Костюк після переможного матчу проти росіянки Грачової не потиснула руку суперниці та не зробила з нею традиційне фото.

Останній раз українка вигравала турнір WTА в серпні 2021 року. Це була перша ракетка України Еліна Світоліна, яка виграла турнір в Чикаго, перемігши французку Алізе Корне.

Хто така Марта Костюк?

Марта Костюк виросла в спортивній родині. Батьки віддали доньку на акробатику, і до 11-ти років дівчинка досягла рівня майстра спорту.

Звання Марта не отримала лише через вікові обмеження.

Але на тому акробатичні успіхи маленької киянки й обмежилися.

Надалі вона сконцентрувалася виключно на тенісі - виді спорту, яким почала займатися у п'ять років на кортах батькового комплексу "Антей".

Тренуватися дитина почала під керівництвом матері, однієї з найсильніших тенісисток України кінця 80-х - початку 90-х років Талини Бейко.

Також до тенісного становлення Марти причетний її дядько, мамин рідний брат Тарас Бейко, що був чемпіоном СРСР у парному розряді і першим чемпіоном незалежної України в одиночному.

Вже у десятирічному віці, тобто раніше, ніж з'явилася згадувана майстрівська вершина в акробатиці, до Марти прийшли перші тенісні перемоги.

Влітку 2013 року на турнірі ТЕ серед дівчаток до 12-ти років Марта стала чемпіонкою і в одиночному розряді, і в парі з Анною Молчановою.

Ще через рік Костюк у складі збірної України перемогла на Europe Nations Challenge, чемпіонаті континенту серед 12-річних.

У 2016-му Костюк видала серію з 13-ох перемог поспіль, завдяки чому здобула два юніорських титули і завершила рік у першій трійці світового рейтингу серед 14-річних.