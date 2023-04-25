Чому ЗСУ так наполегливо тримаються в Бахмуті

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Майже весь Бахмут перетворився на руїну

20 хвилин(и) тому

Українські війська вже декілька місяців утримують Бахмут на Донеччині, фактично перебуваючи в напівоточенні. Росіяни вже декілька разів повідомляли, що "майже захопили" місто.

Командувач українського угруповання на Бахмутському напрямку, генерал Олександр Сирський пояснює, що Бахмут має "важливе значення" для обох сторін.

Тому боротьба за майже вщент знищене місто продовжиться, попри важкі втрати.

Значення Бахмуту

Автор фото, міноборони Підпис до фото, Генерал Сирський (крайній праворуч) регулярно інспектує українські позиції на Бахмутському напрямку і каже про важливість утримання міста

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому 25 квітня, командувач наголошує, що стримування росіян в Бахмуті не дає розширити фронт.

"Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат – знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку".

Подальше утримання Бахмута має важливе значення для української оборони з декількох причин, зазначає генерал.

По-перше, місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому. Крім того, Бахмут є вдало розміщеною природною "фортецею", яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони.

Також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутка, де ведуть оборону українські війська.

Сирський звертає увагу, що бойові дії в міській забудові є специфічними і потребують особливих навичок. Відповідно, це створює труднощі для російських військ, які раніше вели наступ в умовах лісостепу.

Стримування росіян в Бахмуті убезпечує ЗСУ від проходу противника у фланг та тил угруповань українців на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Адже Бахмут важливий для оборони Костянтинівсько-Краматорської агломерації, частиною якої він є.

Тактика росіян

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Знищення і штурм - це основна тактика росіян в Бахмуті, каже українське командування

Сирський розповів про особливості тактики російських військ, які штурмують Бахмут. Він наголошує на тому, що вона удосконалилася за останній час.

До прикладу, тепер у кожній бригаді (полку) росіян на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовані окремі штурмові загони “Шторм”, призначені для відновлення втрачених позицій.

Щоб провести вдалий штурм військові РФ спочатку активно застосовують танкові та артилерійські підрозділи, руйнують українські позиції, а потім йдуть в атаку на них.

В ході штурмових дій обов’язково застосовуються безпілотники для корегування вогню артилерії і ефективного управління підрозділами.

Безпосередньо об’єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводиться наступ у 3-4 “хвилі”.

Втрати штурмової групи оперативно поповнюються.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням “Alpine Quest GPS”, в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об’єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів", - звертає увагу український генерал.

Росіяни зупиняються, українці тримаються

Автор фото, EPA Підпис до фото, ЗСУ утримує "дорогу життя" Хромове-Часів Яр і не дає росіянам перерізати її

Закордонні аналітики вказують на те, що в останні дні росіянам не вдалося просунутися на Бахмутському напрямку.

Так, американський Інститут вивчення війни (ISW) наголошує, що російські військові продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

В ISW вказують, що ЗСУ відбили російські атаки на північний захід від Бахмута і ведуть бої, щоб не дати росіянами перерізати "дорогу життя" Хромово-Часів Яр.

Також ISW не підтверджує інформацію російських воєнкорів про нібито захоплення деяких кварталів в західній частині Бахмуту. Саме тут утримує свої позиції українське угруповання.

Щоправда, в соцмережах деякі українські військові допускають, що найближчим часом ЗСУ все ж змушені будуть відступити з міста.

Наприклад, відомий медик і військовослужбовець української армії Гліб Бітюков повідомив, що його підрозділ вивели з Бахмуту, і допустив, що скоро місто ймовірно буде захоплене.

"Бахмут позаду. За декілька днів він вже буде не наш", - написав він у фейсбуці.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наполягає: Бахмут українські війська не залишають.