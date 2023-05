Дякую, Ліверпулю, ти вкрав моє серце

В англійців є такий вираз: You stole my heart – Ти вкрав моє серце. Так кажуть, коли щось вражає тебе до глибини душі.

Музика і війна

Ліверпуль - це Україна

Український поїзд у соборі та червона калина

Це слова із відомої пісні ліверпульських футбольних фанів, але зі словом Україна. "Ukraine, you will never walk alone". Її можна перекласти так: "Україно, ти не будеш самотньою на своєму шляху".