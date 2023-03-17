Хто такий комбат "Купол" і чому його заяви викликали скандал в ЗСУ

Автор фото, Facebook Anatoly Anatolich Підпис до фото, В 2015 році Анатолій Козел одним з перших отримав звання "Народний герой України"

27 хвилин(и) тому

Командир десантного батальйону, підполковник Анатолій Козел (позивний "Купол") дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post і розкритикував якість підготовки новобранців української армії. Це спричинило скандал.

За свої слова військовий, що має звання "Народний герой України", фактично заплатив посадою.

В 2022 році він створив і очолив третій батальйон 46-ї аеромобільної бригади. Це абсолютно новий військовий підрозділ, що був сформований вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Але батальйон зміг себе проявити в боях, зокрема за місто Соледар на Донеччині.

Після резонансних заяв "Купола" в інтерв'ю ЗМІ командувач ДШВ Максим Миргородський (позивний "Майк") перевів його на нижчу посаду – заступником командира навчального центру.

Ображений на такі дії командування комбат заявив, що взагалі звільняється з лав ЗСУ.

Що сказав "Купол"?

Дійсно, заяви Анатолія Козела (сам так офіційно відміняється його прізвище в документах і в указі президента про нагородження) в інтерв'ю американському виданню The Washington Post доволі різко контрастують з оптимістичними меседжами української влади.

Стаття газети так і називається "Україні не вистачає кваліфікованих військ і боєприпасів, песимізм зростає".

В ній, зокрема, комбат каже про дуже низький рівень новобранців української армії, яких без належної підготовки кидають на лінію фронту.

Найціннішого ресурсу – військових з бойовим досвідом – стає все менше, каже він.

"Солдатів з бойовим досвідом одиниці…На жаль, усі вони вже загинули або поранені", – цитує слова "Купола" видання.

Український військовий також висловив сподівання, що бійці ЗСУ, яких зараз готують для контрнаступу західні інструктори, будуть краще підготовлені ніж ті, яких йому надсилають зараз.

В іншому випадку український контрнаступ може не вдатися.

"Або це буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти. Контрнаступ буде в будь-якому випадку".

Підполковник Козел наводить особистий приклад, коли йому довелося йти у бій з новобранцями, які ніколи не кидали гранати, без вагань залишали свої позиції під обстрілом, і яким бракувало впевненості у поводженні з вогнепальною зброєю.

Така ситуація, наприклад, сталась в Соледарі, коли деякі військові підрозділи просто залишили свої позиції, кинувши батальйон "Купола" в оточенні, і дозволили росіянам захопити місто.

Український комбат також озвучив втрати свого батальйону за рік війни. За його словами, з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені.

Він також заявив про дефіцит західних боєприпасів і необхідність зміни системи підготовки в ЗСУ.

"Все, що ми робимо, це даємо інтерв’ю та говоримо людям, що ми вже виграли, ще трохи, два тижні, і ми виграємо", — сказав військовий.

The Washington Post зауважує, що "Купол" розуміє, що може зіткнутися з "особистим ударом за відверту оцінку".

Саме так і сталося, командування Десантно-штурмових військ не оцінило "відвертості" офіцера.

Хто такий Анатолій Козел

Автор фото, Олександр Погребиський Підпис до фото, Анатолій Козел воює на Донбасі з 2014 року і став відомий як "Бог конвоїв"

44-річний "Купол" є доволі відомим українським військовим, а також раніше вже давав інтерв'ю, де критично відгукувався про дії командування.

До речі, свій позивний він отримав через те, що в своїй десантній бригаді був відповідальним за стрибки з парашутом. Саме образ розкритого парашута надихнув його обрати собі кодове імя.

Анатолій Козел воює з 2014 року і довго був заступником другого батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту: біля Слов'янська, Пісків і Донецького аеропорту.

Найбільшу славу йому принесла здатність проводити військові конвої майже без втрат. Вказується, що "Куполу" вдалось провести майже 200 конвоїв. Деякі навіть через тил противника. За це отримав прізвисько "Бог конвоїв".

Цю свою особливість сам він списує на "фарт" і "Божу поміч".

"Начальник штабу бригади вважав мене фартовим ще з літа (2014-го року). З конвоїв, з усіх засідок я виходив без втрат. Неодноразово бувало таке, що ми спокійно долали ворожу територію, а наступних за нами накривали. Потрапляли і під обстріл артилерії, але якимось дивом нас не зачіпало", – розповідав Анатолій Козел в інтерв'ю виданню "Факти" у грудні 2015 року.

Але як так сталось, що керівник десантного батальйону став водити конвої? Сам військовий це пояснює тим, що ніхто інший не погоджувався на таку небезпечну роботу.

До речі, в згаданому інтерв'ю від 2015 року тоді ще майор "Купол" також критикує накази командування і прямо заявляє, що деякі свідомо відмовлявся виконувати.

"Погані накази я не виконував. Якщо розумів, що треба ризикнути своїм життям і життям солдатів, але від цього зміниться ситуація, стане краще, це переламає перебіг якихось подій, то, звісно, виконував поставлені завдання. – зазначає він. – Але деякі команди згори були дурними. Тактичні ситуації змінюються швидко, за ними командування не завжди може стежити".

В 2015 році за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України" Анатолій Козел нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

В тому ж році отримав звання "Народного героя України".

Скандал і обурення суспільства

Автор фото, Житомирська облрада Підпис до фото, Командувач ДШВ, генерал Максим Миргородський. За словами "Купола", саме він тиснув на нього за "відвертість" в інтерв'ю ЗМІ

Інформація про звільнення комбата "Купола" викликала суспільний резонанс. На його захист стали підлеглі, колеги по службі та воєнні кореспонденти.

Наприклад, головред "Цензор.Нет" і військовий блогер Юрій Бутусов назвав "Купола" одним з найкращих українських командирів, а його заяви про ситуацію в ЗСУ абсолютно реалістичними.

"Цей реалізм потрібен для формування об'єктивної картини в українському та американському суспільстві. Ми маємо усвідомити недостатність зусиль для підготовки та організації наших військ".

Олександр Погребиський, боєць батальйону, яким командував Анатолій Козел, називає його "командиром з великої літери, який ніколи не женеться за славою та не кладе людей на цьому шляху".

"Я з 2015 року жодного разу не чув і не бачив, щоб він кричав на особовий склад або принижував когось, навпаки з повагою до кожного бійця!", – пише боєць на своїй сторінці в фейсбуці.

Ще один десантник з 46-ї бригади ЗСУ, Володимир Шевченко, каже, що "Купол" користується "стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих".

Покарання комбата матиме важкі наслідки для ЗСУ, вважає військовий.

"Головний з наслідків буде демотивація війська. Професійної та інтелектуальної його частини. – вважає Шевченко. – Ці люди – не бидло без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров'ю, потом та роками війни. І немає іншого, більш вдалого, часу для її озвучення, ніж зараз – під час цієї війни".

За його словами, бо інакше "ми її програємо".

Речник Командування ДШВ Валентин Шевченко в коментарі "Українській правді" заявив, що за фактом заяв в ЗМІ Анатолія Козела провели службову перевірку.

"Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю".

За словами Шевченка, комбат начебто розкрив інформацію з обмеженим доступом, зокрема щодо втрат ЗСУ. При цьому речник запевняє, що озвучені ним втрати "суттєво завищені".

Представник ДШВ також повідомив, що "Купол" не мав дозволу командира на спілкування з медіа.

Сам Анатолій Козел в коментарі "Суспільному" заявив, що має намір звільнитись з армії через тиск командувача ДШВ Максим Миргородського і колишнього командира десантних військ, а нині заступника головнокомандувача ЗСУ Євгена Мойсюка.

"Мої подальші дії, крок номер один — звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити, це "гибла історія", як то кажуть. Ну а далі життя покаже, якщо мені дадуть призватися і служити в інших військах, я буду воювати, якщо ні, то така у нас демократична держава".