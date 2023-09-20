“Затримали на кордоні, тиждень били і морили голодом”. Деталі скандалу у військкоматі на Львівщині

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Побитий чоловік у приміщення ТЦК

11 хвилин(и) тому

Історія з побиттям чоловіка і погрозами зброєю у військкоматі у Самборі на Львівщині сколихнула країну. На кадрах, які потрапили в інтернет, військовослужбовець жорстко поводиться з людиною у ліжку та погрожує вбити і закопати в лісі.

ВВС Україна дізналась, що чоловіка морили голодом, а також довго не давали навіть води.

Сам закривавлений побитий на відео розповідав, що вже шість днів незаконно перебуває у військкоматі, де його б'ють.

В Україні давно з'явилися свідчення про затримання працівниками військкоматів людей, доправлення їх у ТЦК та утримання там. Але таких кадрів поводження з людьми ще не було.

Влада обіцяла навести порядок у ТЦК, а Львівщина стала першою областю, де після вказівки президента Зеленського Валерій Залужний призначив головним військкомом Героя України.

На фоні скандалу за ситуацію взялись правоохоронці, які менш ніж за добу затримали працівників військкомату. Вони підтвердили, що людину били та насильно тиждень утримували.

ВВС Україна отримала ексклюзивні деталі цієї справи: як чоловік з Харкова тікав з України і опинився у військкоматі на Львівщині, що зараз із ним та яке покарання чекає на ТЦК.

"Ніхто шукати не буде"

Автор фото, ТЕЛЕГРАМ Підпис до фото, Скрін з відео, яке виклав потерпілий

19 вересня телеграм-канал "Так люблю той Львів" оприлюднив відео, яке, як стверджують редактори каналу, їм надіслав харків’янин з ТЦК Самбора.

На кадрах людина у формі б'є пістолетом чоловіка, який сидить на ліжку.

"Су… йо…а, тварина, - кричить чоловік і продовжує бити ще руками. - За..шу тебе тут, тварина, ти не людина".

Його колега кілька разів просив заспокоїтись, але той не зупинявся.

"В багажник на… і поїдемо, закопаю тебе, і не знайде ніхто, і шукати не буде. Де твоя мужність ділася", - кричав чоловік і продовжував бити.

Загалом у кімнаті були кілька людей на ліжках (один з них непомітно знімав) і кілька військових.

"П…а вам, ніхто шукати вас не буде, навіть поліція, яка приїде, не буде", - завершує чоловік у формі, відео припиняється.

До цього йшло і коротке пояснення чоловіка, якого били.

"Я, Спокійний Вадим Вадимович, ТЦК мене утримує. Я сам з Харкова. 25 січня 1980 року народження. Шостий день мене тут утримують і невідомо, коли відпустять", - сказав він. На його обличчі та грудях були сліди побиття та крові.

Як він опинився в ТЦК - чоловік не уточнював, але зауважив, що у людей там забрали майже всі телефони.

Першими на скандал відреагував обласний військкомат Львівщини.

Там ситуацію назвали "інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою".

"На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується”, - пояснили в ТЦК. І додали, що на час перевірки військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків.

Багато користувачів у соцмережах обурились такою, на їхню думку, м'якою реакцією на відео.

Швидко у справу втрутилось Державне бюро розслідувань, яке почало розслідування.

Там визнали, що подія сталась 19 вересня у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Спочатку слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил і взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї. Що теж здивувало експертів, адже на відео всі бачили відверте побиття.

Проте вже зранку 20 вересня, на фоні хвилі обурень у соцмережах, ДБР встановило деталі інциденту і жорсткіше відреагувало на побиття.

Правоохоронці затримали двох працівників військкомату в Самборі, "які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка".

Серед затриманих - заступник начальника одного з відділів самбірського районного ТЦК та військовослужбовець-водій. Саме останній, за версію слідчих, і побив людину.

Слідчі чітко визнали, що побитого незаконно утримували.

І перші деталі побиття, які оприлюднили в ДБР, були шокуючими.

"Фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію", - заявили в ДБР.

Справу перекваліфікували за підозрою у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою повноважень. Їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Як побитий опинився у ТЦК

Автор фото, ДБР

ВВС Україна отримала ексклюзивні деталі від слідчих.

Як повідомили нам у ДБР, потерпілого затримали на кордоні з Польщею, коли той намагався нелегально перетнути кордон. На нього склали протокол про адмінправопорушення. Цю справу передали до суду, але за таке передбачена тільки адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Як вказують у ДБР, після затримання на кордоні чоловіка передали в ТЦК і запропонували стати на військовий облік, адже він призовного віку. Чоловік проживав на Харківщині.

"В ТЦК йому радили пройти військово-лікарську комісію та йти служити. Але він відмовився", - розповіли ВВС Україна в ДБР.

Слідчі з'ясовують обставини, чому чоловіка тиждень незаконно утримували в ТЦК.

Зараз побитий у лікарні на обстеженні. Лікарі готують висновок про стан здоров'я. "Його ж не тільки морили голодом, а й довго навіть води не давали", - додали в ДБР.

У середу ввечері працівникам ТЦК вручать підозри, суд обиратиме запобіжний захід. Обвинувачення вимагатиме тримання під вартою без права застави.

Перший новий військком

Автор фото, Львівський ТЦК Підпис до фото, Денси Чаюк (ліворуч) під час призначення керівником Львівського обласного ТЦК

Володимир Зеленський влітку на тлі низки корупційних скандалів під час мобілізації в ТЦК дав вказівку замінити керівництво військкоматів на чесних бойових військових.

І першим, якого замінили, 4 вересня став саме керівник Львівського обласного ТЦК.

Ним став заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, полковник Денис Чаюк.

Чаюк брав участь ще у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве, а в 2022 році - у боях за Мелітополь та стримуванні росіян на Запоріжжі. Він зазнав важкого поранення, з його ноги витягнули 18 осколків.

25 квітня 2022 року Володимир Зеленський надав Денису Чаюку звання Героя України.

Історія в Самборі стане непростим випробуванням для Дениса Чаюка, адже це один з найбільших скандалів у військкоматах за останній час.

Ще наприкінці літа Зеленський повідомив, що військові просять посилити мобілізацію.

Джерела ВВС Україна у владі вказують, що ЗСУ формують низку нових бригад та додатково мають набрати 40-50 тисяч військовослужбовців.

Це завдання стоїть за умов, коли охочих мобілізуватися бракує.

Надходить низка повідомлень, що працівники ТЦК подекуди навіть затримують та везуть до військкоматів з вулиць, а не просто вручають повістки.

При цьому усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років, згідно із законом, самі мають кожні пів року відвідувати ТЦК та оновлювати дані. А при переїзді на нове місце проживання - ставати там на облік.

Проте багато людей цього не роблять і порушують законодавство, тому військкомати змушені працювати з людьми і виконувати норми щодо мобілізації.