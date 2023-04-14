“В мене не кам‘яне серце. Боляче, коли пишуть, що я жахлива людина”. Маск про любов до Twitter і нелюбов до грошей

1 година тому

2022 рік не був надто лагідним до Ілона Маска.

Він встановив рекорд Гіннесса з найстрімкішої втрати статків, не дорахувавшись $182 млрд від листопада 2021 року до січня 2023 року. Він втратив звання найбагатшої людини світу.

Відтоді Маск відіграв близько $50 млрд і тепер посідає друге місце – із капіталом у $188 млрд - згідно з підрахунками видання Forbes у реальному часі.

Саме минулого буремного для себе року Маск придбав соцмережу Twitter за $44 млрд.

Щоб розплатитися за покупку, засновнику компаній SpaceX і Tesla довелося кілька разів масово продавати акції останньої.

Одночасні продажі мільйонів акцій автовиробника для багатьох ознаменували зневіру Маска у Tesla, відтак підірвали довіру ринку до компанії, що спричинило падіння її вартості на 65%.

Утім Tesla й дотепер залишається найдорожчою компанією світу з виробництва автівок.

Проте загальному користувачеві у 2022 році Ілон Маск запам’ятався не стільки драмою навколо Tesla, скільки керуванням Twitter та публікацією скандальних твітів на широке коло тем - від тролінгу російських чиновників до розмірковувань про приналежність Криму в контексті російського нападу на Україну, від поширення дезінформації про напад на чоловіка Ненсі Пелосі до обговорення функціонування "старлінків" для українських військових на передовій російсько-української війни.

Минуло пів року, відколи Twitter перейшов у власність Маска. Цей час ознаменувався як доволі радикальними змінами у роботі та позиціонуванні соцмережі, так і гострою критикою цих змін з боку аудиторії та тисяч звільнених працівників.

Днями кореспонденту ВВС з питань технологій Джеймсу Клейтону вдалося домовитися з мільярдером про інтерв’ю за 20 хв до його початку. І ось що про відносини Маска з Twitter ми зрозуміли з цієї розмови.

Над цим текстом працювала кореспондентка ВВС Україна Мирослава Пеца.

Якби не ризик поразки в суді, Маск не купив би Twitter

Рік тому мільярдер запропонував придбати соцмережу за 44 млрд, однак паралельно вимагав довести, що ботів і спамерів на Twitter не більше 5%. Після оприлюднення пропозиції Маска акції соцмережі впали в ціні. Почалося протистояння, яке тривало пів року і завершилося купівлею Twitter.

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Маск зізнається, що саме загроза програшу суду змусила його здійснити покупку. Він зі сміхом порівнює спілкування з радою директорів соцмережі із серіалом:

"Це як мильна опера. Коли я вперше зробив пропозицію, відповідь була така, як після отруйної таблетки. Вони сказали: "Ні, чорт забирай, ми радше помремо, ніж ви купите Twitter". Це була перша відповідь… А потім сказали: "Ні, ви повинні це купити!" Приставили пістолет до голови! "Ви повинні його купити!" І я такий: "А чи ви ті самі люди, які сказали, що краще помрете, ніж вас куплять? Хіба це не дивно?"

Рада директорів Twitter спершу відмовлялася від його пропозиції купівлі, а потім погрожувала йому судом, якщо не купить. Шансів виграти який у Маска було мало.

Собачий "наступник" на чолі Twitter

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Мільярдер оголосив про "призначення" свого собаки породи сіба-іну на посаду CEO Twitter ще в лютому 2023 року. Цьому передувало грудневе опитування на профілі Маска, чи варто йому залишити посаду гендиректора Twitter. 57,5% учасників голосування сказали "так".

Тож тепер Маск відмовляється називати себе керівником Twitter.

"Я не CEO Twitter. Мій пес Флокі - CEO. Він перебрав на себе обов'язки. Він чудовий пес. У нього хрипкий голос. У нього чорна водолазка - що ще вам треба?"

Кореспондент Джеймс Клейтон помітив у цьому натяк на Стіва Джобса, уніформою якого були чорна водолазка і сині джинси.

Маск сприймає критику близько до серця, однак стверджує, що не ховається від неї

"Мене постійно атакують. В мене ж не кам'яне серце. Якщо вас постійно атакують, якщо це безперервно вихлюпується на вас, зокрема через Twitter, це жорстко.

Якщо ЗМІ пишуть більшість історій про те, чому ви жахлива людина, знаєте, це боляче".

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Попри емоційне перенапруження внаслідок купівлі і керівництва Twitter і всупереч власному зізнанню щодо причини купівлі, Маск в цьому ж інтерв’ю заявляє, що Twitter все одно треба було купити.

Отримання негативного фідбеку він називає "справді важливим" і каже, що розблокував забанені ним раніше екаунти, тож тепер йому надходить купа критики. Та попри все його очікування від Twitter покращуються, не в останню чергу, через повернення рекламодавців.

"Чи довго це [Twitter] тримає моє ім'я на кону? Звичайно. Але все добре, що добре закінчується. Я відчуваю, що ми прямуємо до гарного місця. Ми беззбиткові. Ми намагаємося отримати позитивний грошовий потік буквально за кілька місяців. Рекламодавці повертаються. Я думаю, що якість рекомендованих твітів значно покращилася. І ми взяли багато відгуків від людей, які розглядали алгоритм рекомендацій з відкритим кодом. Тож загалом я вважаю тенденцію дуже хорошою".

[Не]байдужість до грошей

У своїх інтерв'ю Маск неодноразово стверджував, що йому байдуже до грошей. Цю тезу він повторює і в розмові з ВВС.

Утім відразу додає, що 44 мільярди, які він виклав за Twitter, - зависока ціна не тільки з ринкової точки зору, але і для нього особисто.

Маск продовжує наполягати, що боти та фейкові сторінки у соцмережі були головним чинником, який зупиняв його купити Twitter, і порівнює придбання соцмережі з купівлею складу речей, значна частина з яких була зіпсована.

"Ось гарна аналогія. Є повний склад товарів. Вони кажуть, що менше 5% від того, що лежить на складі, зламане. Ви приходите на склад, і кажете, що насправді це 25%. Я все ще хочу купити те, що є на цьому складі, але, можливо, за нижчою ціною, а не купувати поламані речі".

Утім у жовтні купівлю було оформлено, Twitter отримав нового власника і керівника. І саме це, на думку Маска, врятувало соцмережу від банкрутства.

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Він стверджує, що у звичайний рік Twitter заробляв і витрачав приблизно $4,5 млрд на рік і був фактично неприбутковою організацією. Утім перед потраплянням у руки Маска перспективи компанії, за його словами, були нерайдужними.

"У приблизних цифрах дохід впав з $4,5 млрд до $3 млрд, витрати зросли з %4,5 млрд до $6 млрд, створивши ситуацію з відтоком капіталу у $3 млрд, а твіттер має 1 мільярд у банку. Це 4 місяці життя. Якщо негайно не вжити рішучих заходів, компанія помре… Як би ви себе почували? Досить кепсько".

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Вихід з цієї ситуації для Маска лежав на поверхні - масові звільнення персоналу. І попри запевнення співробітників, що таких планів у нового власника немає, у перші ж тижні тисячі співробітників по обидва боки Атлантики не змогли ввімкнути робочі комп’ютери і таким чином дізналися, що більше не працюють у Twitter.

Загалом із менш як 8 тисяч робітників у компанії залишилися працювати 1500 людей. Маск називає цей крок "зовсім не веселим" і "болісним".

Однак на запитання, що було найскладнішим рішенням упродовж останніх 6 місяців, першою відповіддю мільярдера є не масові звільнення, а зупинка роботи одного з серверів Twitter і спричинені цим проблеми.

Про зменшення штату Маск говорить уже після уточнювального запитання журналіста щодо власне скорочень.

Платна верифікація навряд чи покращить прибутковість Twitter

Однією з перших ідей Маска у ролі нового боса Twitter стало введення плати за верифікацію. Мільярдер заявляв, що таким чином усі користувачі зможуть зрівнятися у правах, а Twitter відповідно заробляти.

Ця ініціатива залишається чи не головним яблуком розбрату між старим ядром користувачів соцмережі та її новим менеджментом.

Впродовж останніх 6 місяців Маск неодноразово попереджав, що Twitter позбавить "блакитної пташечки" - значка верифікації - тих юзерів, яких соцмережа верифікувала до його приходу, у разі, якщо вони відмовляться платити.

Дедлайн скасування старої верифікації відсувався кілька разів і тепер запланований на 20 квітня.

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Зараз щомісячна абонементна плата за послугу платної верифікації Twitter Blue стартує від $8/міс. для фізичних осіб. Це у 2,5 раза менше від початкової ціни - $20/міс, які Маск планував отримувати восени 2022 року.

Верифіковані публічні особи, серед яких немало політиків, знаменитостей і журналістів, вибухнули гнівом після перших натяків на можливу плату за верифікацію.

І якщо спершу правила гри, де новий бос не сприймає соцмережу за цифрову спільноту, а ставиться до неї як до ще одного свого бізнесу і просто хоче заробляти, були більш менш зрозумілі для юзерів, то тепер логіку у введенні платної верифікації бачать одиниці.

Мінуси ж очевидні: розмивання або навіть втрата спільноти, відтік користувачів, занепад соцмережі.

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Власне Маск в інтерв’ю ВВС зізнається, що платна верифікація не стане драйвером прибутку для Twitter. "Я не думаю, що це обов’язково стимул для отримання прибутку. Якщо у вас є мільйон людей, які підписані, скажімо, за $100/рік, це буде $100 млн. І це досить невеликий потік прибутку в порівнянні з рекламою", - каже він.

Тепер його основною аргументацією на користь платної верифікації є захист від ботів штучного інтелекту.

"За допомогою верифікації ми намагаємося значно підвищити ціну для дезінформації та ботів загалом. Я передбачаю, що будь-які соціальні медіа, які не наполягають на платній верифікації, будуть просто переповнені вдосконаленими ботами штучного інтелекту, мільйонами екземплярів ChatGPT".

Проте такі слова не знаходять підтримки серед лояльних раніше користувачів та низки експертів.

Вони піддають сумніву потенційну користь від скасування "блакитної пташечки" серед тих людей і організацій, яких раніше соцмережа визначила за помітних та автентичних контриб’юторів.

Старе ядро Twitter ностальгує за часами, коли cоцмережа була справжньою спільнотою без жодних "але". І про всяк випадок шукає собі нові соцмережі. Наприклад, Mastodon.

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Ілон Маск упродовж усього інтерв’ю ВВС питав кореспондента Джеймса Клейтона про його власні враження і досвід користування Twitter.

За спостереженням кореспондентів ВВС Україна, кілька тижнів тому почалась потужна навала потенційно російських ботів. Визначити ботів легко – вони мають порожній створений у березні/квітні 2023 року профіль, який не має підписників і контенту, а показує лише дивний юзерпік та ім’я профіля.

Щодня десятки таких ботів підписуються на екаунти журналістів і щодня їх доводиться блокувати вручну. Ось як це виглядає.

Прикметно, що всі ці Пелагеї та Леокадії разом з профілем журналіста зазвичай підписуються на двох відомих політиків. На сторінках останніх у списку нещодавніх фоловерів видно сотні ботів. Вочевидь, політики ще не встигли почистити свої сторінки.

Дотепер схожих за інтенсивністю навал ботів, а у Twitter журналісти, які працювали над темою, з 2011 року, вони ще не бачили.

Відносини зі ЗМІ: від любові до ненависті

Ілон Маск на камеру втішається скасуванням верифікації для The New York Times, які оголосили, що не платитимуть щомісячної абонплати для організацій.

Водночас просто під час інтерв’ю оголошує про план зміни опису ВВС з "фінансованого урядом" медіа на "фінансоване громадськістю". Однак відносини мільярдера з медіа ніколи не були простими.

Він описує їх так: "Це певною мірою стосунки любові й ненависті. Хоча може трохи ближче до ненависті… Мене дуже хвилює те, що засоби масової інформації справді можуть регулярно цькувати мене в США та Великій Британії, коли багато де медіа не можуть говорити поганих речей впливовим людям. Та я вважаю, що краще, коли ЗМІ можуть говорити погані речі впливовим людям. Чого ми не будемо робити, так це говорити, що є певний клас журналістів, які є особливими, хто може сказати всім, що вони повинні думати. Люди мають вирішувати, що вони думають".

Мова ворожнечі та пропаганда ненависті

Маск каже, що він проти цензури і нікого не банить у Twitter. Тему боротьби з поширенням мови ворожнечі він переадресовує на місцеву владу.

"Якщо люди певної країни виступають проти певного типу висловлювань, вони мають зв’язатися з обраними представниками влади та ухвалити закон, щоб запобігти цьому. Так, наприклад, ви не можете виступати за вбивство когось. Це незаконно в Сполучених Штатах, мабуть, справді всюди".

Однак що робити у випадку, коли мова ворожнечі і пропагування насильства йдуть від представника влади, хай і не виборного, Маск не зазначив.

Тому у Twitter досі можна побачити оцей твіт заступника голови ради нацбезпеки РФ Дмитра Мєдведєва про погрози ударів крилатими ракетами типу "Калібр" по Україні.

"Я не повинен твітити після 3 ночі"

Після інтерв’ю складається враження про Маска як про людину, яка дуже любить Twitter, каже, що не любить гроші, але вкрай зацікавлена гроші примножувати, а не втрачати, і яка позиціонує себе як послідовника правої ідеології, а насправді сповідує ліві ідеї.

Наприклад, Маск зізнається кореспондентові, що на минулих президентських виборах голосував за демократа Байдена, а не республіканця Трампа, і що хоче віддати одну зі спорожнілих будівель Twitter у Сан-Франциско бездомним ("Хай приносять свої речі, свої намети").

Маск каже, що іноді спить в офісі. "Тут є бібліотека на сьомому поверсі, до якої ніхто не ходить. Там є диван. І я там іноді сплю".

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Мільярдер визнає, що неодноразово шкодив власній репутації своїми твітами.

"Чи стріляв я кілька разів собі в ногу твітами? Так. Зараз мені потрібні куленепробивні черевики".

Утім рішення існує. "Я не повинен твітувати після 3 ночі".

Як не потрапити в халепу через твіти, йому пояснив приятель.