"Без пива щоп'ятниці". Чому алкогольні традиції відходять в минуле

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Працівники, які не п'ють на корпоративах, іноді хвилюються, що не вписуються в колектив і через це втрачають можливості щодо свого соціального та професійного розвитку

Author, Меган Карнегі

Role, BBC Worklife

1 година тому

"Треба ж якось розслаблятись", "для настрою", "ну як у п'ятницю без пива". Алкоголь вже давно став одним з основних елементів робочої культури. У деяких галузях випити після зміни, щоб розслабитись, є нормою. В інших - це частина самої роботи, а відносини з клієнтами будуються на обідах та вечерях зі спиртним.

Майже у всіх сферах життя регулярне вживання алкоголю є усталеною нормою і навіть заохочується: воно вбудоване в культуру, відіграє центральну роль у соціалізації й стратегії на робочому місці, дарує позитивні емоції і об'єднує, підвищує моральний дух і знімає стрес.

Зустрічі у барах і ресторанах з міцними напоями є навіть частиною бізнес-стратегії деяких компаній.

У Китаї, наприклад, випивка працює як своєрідний "моральний контракт", коли потенційні ділові партнери напиваються разом, щоб стати друзями і потім більше довіряти одне одному.

З усім тим, культура споживання алкоголю почала змінюватися, а деякі компанії переосмислюють його роль в професійному середовищі.

Експерти кажуть, що цей крок назрів давно. Зрештою, багато працівників не п'ють з особистих причин, а спілкування з п'яним колегою може погано закінчитись.

Додайте до цього представників покоління Z, яких приваблює тверезість і спілкування без міцних напоїв.

Тож постає питання: чи є ще місце алкоголю на роботі – і чи повинно воно бути взагалі?

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Автор фото, Getty Images

Тиск

Деякі люди зовсім не проти випити на роботі, але акцент на культурі вживання алкоголю на робочому місці влаштовує не всіх. І часто цього важко уникнути.

Дослідження 2019 року, проведене Ставангерським університетом (Норвегія), показало, що коли випивку ініціюють роботодавці чи керівники, працівники почуваються зобов'язаними брати в цьому участь.

А половина опитаних британців зізналися, що вживати алкоголь їх змушували колеги та сім’я. Опитування також виявило, що чоловіки частіше за жінок відчували примус, при цьому чоловіків на 20% частіше заохочували до випивки їхні колеги та на 37% частіше їхнє керівництво.

"Заохочення до випивки на робочих заходах може здатись хорошим жестом, але це нормалізує алкоголь у робочому середовищі, і може не подобатись тим, хто не п'є", - каже аналітик Drinkaware Емма Каттералл.

"Коли ми досліджували цю тему у 2019 році, то з'ясували, що більше ніж колеги до випивки примушують лише друзі".

Колеги виявились в цьому сенсі більш впливовими, ніж навіть члени сім'ї, кажуть вчені.

Тож багато людей хочуть, щоб щось змінилося.

Опитування у Британії за участі понад 2000 дорослих показало, що 43% респондентів вважають, що під час спілкування з колегами вживають надто багато алкоголю, а 53% хотіли б, щоб його було менше.

Однак відмова від колективних випивок може вплинути на ставлення і статус у колективі.

"Найпоширеніше побоювання полягає в тому, що працівники можуть втратити можливості для спілкування та налагодження зв'язків", — каже Гордон Сейр, доцент кафедри організаційної поведінки у бізнес-школі Емілон у Франції.

Це може поставити працівників у пастку: пити з усіма, ставлячи під загрозу свої особисті цінності, репутацію і навіть безпеку, або відмовитись і потенційно обмежити свій професійний розвиток.

Зміни

Однак останні дані свідчать, що культура споживання алкоголю на роботі почала змінюватись. Наприклад, за останні кілька років великі компанії, зокрема Salesforce, Uber та Jet, скоротили або повністю заборонили вживання спиртного на робочому місці.

"Це частина визнання проблем зі здоров'ям та безпекою, а також доречної та недоречної поведінки й домагань на робочому місці", - пояснює Ендрю Міселл, директор благодійної організації Alcohol Change UK.

Ставлення до алкоголю змінюється й за межами роботи.

Тенденції свідчать, що американці, наприклад, п'ють менше, ніж раніше, при цьому, згідно з даними Gallup, середня кількість випитих напоїв впала з 4,8 у 2009 році до 3,6 у 2021-му.

Розмови про тверезість та боротьбу з пияцтвом також стали менш табуйованими, особливо в онлайн-спільнотах, як-то TikTok й Instagram. А антиалкогольні кампанії з кожним роком збирають все більше прихильників.

Серед молоді - особливо багато охочих експериментувати зі скороченням споживання алкоголю та тверезістю в особистому та професійному житті.

Опитування за участі 4000 британських студентів виявило, що 45% вважають, що алкоголь не повинен впливати на соціальний статус на роботі.

Автор фото, Getty Images

"Чим більше людей відмовлятимуться від алкоголю у будь-якій ситуації, тим більший вплив це матиме", — каже Мізелл.

Йому цікаво подивитись, що буде, коли молоді противники алкоголю отримають керівні посади, особливо у тих секторах, де випивка була основною частиною культури.

"Гадаю, ми побачимо більший відхід від орієнтації на алкоголь", - каже він.

Ба більше - він навіть може дедалі більше розглядатись як проблема.

Згідно з опитуванням 2400 робітників та 250 службовців у Британії, кожен третій вважає випивку з колегами застарілою традицією.

А пиво щоп'ятниці й вечірки зі спиртним не подобаються працівникам і, можливо, стають менш укоріненими в корпоративній культурі.

"Йдеться не про спробу повністю заборонити спиртне на роботі, а радше про краще усвідомлення, що не всі хочуть пити, і що надмірне вживання алкоголю може створити проблеми для працівників й компанії загалом", - каже аналітик Drinkaware Емма Каттералл.