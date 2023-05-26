"Найстрашніше - коли на тебе летить ракета": як живе та воює пілот винищувача

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Play video, ""На землі я земний, а у небі я небесний": пілот-винищувач Дмитро Шкаревський", Тривалість 42,01 42:01 Підпис до відео, Дмитру Шкаревському лише 26, але за його плечима вже чималий досвід як пілота-винищувача.

"Найстрашніше - коли на тебе летить ракета": як живе та воює пілот винищувача

1 година тому

Дмитру Шкаревському лише 26 років, але за його плечима вже чималий льотний досвід як пілота-винищувача.

На його рахунку 69 бойових вильотів, а з 70-го він не повернувся на аеродром: 10 лютого 2023 року його літак зазнав пошкоджень, а хлопцю довелося катапультуватися та ще й на замерзлу річку.

Через кілька місяців після тієї аварії та тривалої реабілітації ми зустрілися з Дмитром в Івано-Франківську та розпитали його про робочі будні тих, хто боронить українське небо.