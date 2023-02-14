У короні Камілли під час коронації не буде суперечливого діаманту

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Кохінур", який був у короні королеви-матері, на коронації Камілли використовуватися не буде

У короні Камілли під час коронації не буде суперечливого діаманту

14 лютого 2023, 16:11 GMT Оновлено: 7 хвилин(и) тому

Суперечливий діамант "Кохінур" не будуть використовувати під час коронації королеви-консорта, повідомляє Букінгемський палац.

Голову Камілли натомість увінчає корона королеви Марії, яку вивезли з лондонського Тауера, щоби "підігнати" розмір до церемонії 6 травня.

Це буде перший випадок у новій історії, коли корону "перероблять" для коронації.

Її додатково прикрасять діамантами з прикрас королеви Єлизавети II.

Камілла, яку коронують разом з королем Чарльзом у Вестмінстерському абатстві, цього тижня була змушена скасувати свої публічні виступи через позитивний тест на ковід.

Право власності на "Кохінур", один із найбільших огранованих діамантів, кілька разів оскаржувала Індія. Через побоювання дипломатичного конфлікту з нею і відмовились від використання коштовності.

Після смерті королеви Єлизавети в Індії набув популярності гештег Kohinoor. Користувачі соцмереж вимагали повернути коштовність, яка, як припускали, мала прикрасити корону королеви-консорта.

Тепер Букінгемський палац заявляє, що повторне використання корони королеви Марії відповідає "інтересам стійкості та ефективності".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У королеви-консорта Камілли виявили ковід

На знак поваги до покійної королеви Єлизавети II корону інкрустують діамантами Куллінан III, IV і V з її особистої колекції коштовностей.

Покійна королева носила їх у брошках, а виробили їх з великого алмазу Куллінан, знайденого у Південній Африці.

Хоча "Кохінур" - не найбільший і не найбільш бездоганний діамант, його легендарна історія викликає багато суперечок.

Конкуруючі теорії та міфи про походження каменю тягнуться протягом багатьох років, але історики погоджуються, що його у 1739 році вивіз з Індії іранський правитель Надер Шах.

Під час пограбувань і завоювань він кілька разів переходив із рук у руки. У 1849 році після анексії Пенджабу його передали британському генерал-губернатору.

Пізніше за суперечливих обставин вів потрапив до Ост-Індської компанії, яка завоювала величезні території Індійського субконтиненту.

Вважали, що це був подарунок, але, як зауважує журналістка BBC Аніта Ананд, яка є співавторкою книги про "Кохінур", "чи можна вважати подарунком те, що передають під багнетами".

У 1850-х роках принц Альберт замовив його нове огранування, щоб він сяяв яскравіше. І діамантом інкрустували брошку королеви Вікторії. Зрештою його включили до королівської скарбниці коштовних каменів.