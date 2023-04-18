На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?

Автор фото, ELDAGSEN Підпис до фото, Ви б здогадались, що це фото несправжнє? Зверніть увагу на аномальні пальці

Author, Пол Глінн

Role, BBC

1 година тому

Лауреат головної премії у галузі фотографії відмовився від нагороди після того, як зізнався, що його роботу насправді створив штучний інтелект.

Робота німецького художника Бориса Ельдагсена під назвою "Фальшивий спогад: Електрик" (Pseudomnesia: The Electrician) перемогла у творчій відкритій категорії на конкурсі Sony World Photography Award минулого тижня.

Автор пояснив свій обман тим, що хотів протестувати конкурс і започаткувати дискусію про майбутнє фотографії.

Організатори премії повідомили BBC News, що Елдагсен ввів їх в оману щодо масштабів втручання штучного інтелекту.

У заяві, опублікованій на його сайті, Елдагсен визнав, що повівся як "хитра мавпа", подякував суддям за те, що "обрали його зображення та зробили це історичним моментом". Водночас він поставив під сумнів, чи хтось із них "знав або підозрював, що цей знімок створив ШІ".

"Зображення штучного інтелекту та фотографії не повинні конкурувати між собою у такому конкурсі", - продовжив він.

"Це різні сутності. ШІ - це не фотографія. Тому я не прийму нагороду".

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Знімок - це приголомшливий чорно-білий портрет двох жінок різних поколінь.

Але, як зазначив Елдагсен у своїй заяві: "Щось у цьому виглядає не так, правда?" Річ у тім, що це зовсім не справжня фотографія, а штучно створене зображення.

Використання штучного інтелекту в усьому, від створення пісень і есе, до безпілотних автомобілів, терапевтів у чаті та розвитку медицини, широко обговорюють в останні місяці.

Тепер мова зайшла про ШІ у фотографії.

Хоча знавці фотомистецтва та принципів роботи ШІ вказують, що йому досі не вдається правильно малювати пальці людини. Що багато хто і помітив на роботі переможця фотоконкурсу.

Автор фото, BORIS ELDAGSEN Підпис до фото, Борис Елдагсен сказав, що використав зображення, щоб "відкрити дискусію" про штучний інтелект

У Всесвітній організації фотографії заявили, що перш ніж художника оголосили переможцем, він підтвердив у розмові з журі, що знімок є "спільним твором" його і штучного інтелекту.

Він відзначив свій інтерес до "творчих можливостей генераторів штучного інтелекту", додали в організації.

"Креативна категорія відкритого конкурсу вітає різноманітні експериментальні підходи до створення зображень від ціанотипії та рентгенографії до передових цифрових практик", - сказали організатори.

"Тому після нашого листування з Борисом і гарантій, які він надав, ми вважали, що його участь відповідає критеріям цієї категорії, і ми підтримали його участь".

Аналіз Кріса Валланса, старшого кореспондента BBC з технологій

Коли у вересні минулого року зображення, згенероване штучним інтелектом, перемогло на державному художньому конкурсі США, це розпалило дискусію, яка продовжується і досі.

При цьому потужність технології зростає щотижня.

Фотографи та художники, які раніше могли втішати себе, вказуючи на недоліки зображень, згенерованих штучним інтелектом, тепер виявили, що їх стає дедалі важче помітити.

Минулого місяця Тім Флех, президент Асоціації фотографів, розповів мені про свій шок від того, як легко було створити за допомогою штучного інтелекту зображення тигра, яке дуже нагадувало фотографію, для зйомки якої йому довелося зайти у клітку.

Студент-фотограф, який тоді зі мною розмовляв, хвилювався, чи потрібна буде через кілька років професія, яку він обрав.

Багато художників і фотографів звинувачують системи штучного інтелекту у нечесному використанні робіт сотень тисяч творців, на яких навчаються системи. Дехто навіть порушив судові процеси.

Але інші просто вважають ШІ ще одним інструментом, можливо, новою категорією мистецтва, але не менш цінною.

Сама фотографія колись була новим і, на думку декого, загрозливим винаходом.

Утім, низка базових питань залишається поки без відповіді. Хто, приміром, володіє авторським правом на зображення ШІ?

Крім зображень, штучний інтелект також породив низку етичних і юридичних запитань, на які ще також немає відповіді.

"Я не звинувачую Бориса"

Фотограф і блогер Фероз Хан зацікавився подіями минулого тижня. Він заявив, що не звинувачує художника у тому, що він викрив "проблему у фотоіндустрії".

"По-перше, більшості людей важко відрізнити зображення, створені штучним інтелектом, від фотографій (принаймні на перший погляд)", - написав він.

"Через кілька місяців, можливо, стане ще важче визначити критичні відмінності, якщо їх не перевіряти".

"Саме це і мав Борис на увазі, він заявив таким ичном, що хоче, щоб організатори фотоконкурсу мали окремі категорії для зображень штучного інтелекту".

"Здається, він не хотів когось обдурити. Він хотів висвітлити проблему, яка, безумовно, потребує набагато більше уваги від усіх".