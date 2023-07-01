У США заборонили позитивну дискримінацію в освіті. Що це означає

Автор фото, Boston Globe Підпис до фото, У 2017 році студентки Гарварда провели першу в історію церемонію випуску для афроамериканців як приклад роботи позитивної дискримінації

1 година тому

Верховний суд США ухвалив рішення скасувати позитивну дискримінацію під час вступу до навчальних закладів країни. Це означає, що раса абітурієнта не має враховуватися під час ухвалення рішення про його зарахування.

Позитивна дискримінація існувала в США з початку 1960-х для того, щоб скоротити відставання між білими та чорношкірими студентами, і весь цей час викликала політичні та судові суперечки.

Що трапилося?

Верховний суд США 29 червня ухвалив рішення про те, що треба скасувати позитивну дискримінацію під час вступу до вищих навчальних закладів. Це означає, що коледжі та університети країни більше не зможуть розглядати расу абітурієнта як фактор, який впливає на його вступ.

Формально рішення ухвалено проти Гарвардського університету та Університету Північної Кароліни, але решта навчальних закладів відтепер зобов'язані брати його до уваги. Позивачем у справі виступила організація "Студенти за справедливий вступ", яку створив юрист та консервативний активіст Едвард Блюм. Він, як зазначає Reuters, бореться із позитивною дискримінацією вже багато років.

У своєму позові Блюм наполягав на тому, що наявна схема позитивної дискримінації враховує права афроамериканців, але водночас дискримінує абітурієнтів із білих та азійських родин.

Навіщо в США взагалі ділять студентів за расами?

Таке рішення визначила історія США, де расова сегрегація афроамериканського населення в окремих штатах залишалася законною і в середині ХХ сторіччя. У 1961 році президент Джон Кеннеді підписав указ про запровадження позитивної дискримінації, зокрема, під час вступу до коледжів та вишів.

Чому це було необхідно? На той момент американці з білих родин були набагато більш підготовленими до вступу, вони отримували хорошу середню освіту, їхні родини були більш забезпеченими і могли дозволити собі оплату навчання своїх дітей. Таким чином, рішення про запровадження позитивної дискримінації допомагало скоротити дистанцію між ними та афроамериканськими абітурієнтами, чиїм родинам така підготовка дітей була не по кишені.

З часом позитивну дискримінацію почали застосовувати стосовно латиноамериканських родин— зі зростанням у США їхньої кількості.

Безумовно, позитивна дискримінація з першого дня мала противників. Наразі Верховний суд ухвалив рішення щодо всіх штатів, але у дев'яти з них позитивна дискримінація була забороненою і раніше. Приблизно двічі на кожне десятиріччя суди різних інстанцій у США розглядали справи про обмеження однієї раси за рахунок іншої — і приймали рішення як за, так і проти.

Верховний суд США розглядав подібну справу ще 1978 року. Тоді він ухвалив рішення, що расу студентів можна враховувати під час вступу, але тільки як один із багатьох факторів, які впливають на ухвалення рішення.

Позитивна дискримінація є одним із найбільш спірних рішень в освітній системі США.

Чи має рішення Верховного суду політичне підґрунтя?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Студенти протестують біля Верховного суду на підтримку позитивної дискримінації

Так, безумовно. Проти позитивної дискримінації виступили усі судді-консерватори, яких до Верховного суду призначили президенти-республіканці.

За те, щоб зберегти її, виступили судді, яких вважають прихильниками Демократичної партії.

Вододіл цієї суперечки чітко проходить відповідно до партійних симпатій. Рішення проти позитивної дискримінації ухвалював ще республіканець Джордж Буш-молодший, а його наступник, демократ Барак Обама, ці рішення скасував.

Влітку 2018 року республіканець Дональд Трамп знову визнавав недійсними рекомендації вишам враховувати позитивну дискримінацію під час вступу.

Тепер позитивній дискримінації кінець?

Не факт. Білий дім, де зараз працює демократична адміністрація Джо Байдена, дуже незадоволений рішенням Верховного суду і наголошує, що його ухвалили з політичних мотивів.

"Ми не можемо дозволити цьому рішенню стати останнім. Дискримінація все ще існує в Америці", – каже Джо Байден.

Міністр освіти Мігель Кардона сказав, що суд "відібрав дуже важливий інструмент, який керівники університетів використали для забезпечення різноманітності у кампусі".

"Ми, безумовно, виконаємо рішення суду, – йдеться у заяві Гарвардського університету. - У наступні ж тижні та місяці ми визначимо, як зберегти відповідно до рішення суду наші основні цінності".

Цікаво, що суд взяв до уваги документи від університетів Каліфорнії та Мічигану (обидва штати належать до тих дев'яти, де позитивну дискримінацію вже було заборонено). У них йшлося, що обидва виші витратили сотні мільйонів доларів на альтернативні програми зі зниження дискримінації, але ще "дуже далекі" від того, щоб знайти успішніше рішення.

Едвард Блюм, який отримав перемогу в суді, заявив, що його організація тепер стежитиме за тим, щоб рішення Верховного суду виконували — і якщо він цього не побачить, то буде готовий знову подати до суду.