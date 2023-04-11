Україна може втратити перевагу над Росією у війні дронів. Чому?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові скрізь використовують дрони на лінії фронту

4 годин(и) тому

Росія незабаром зможе ефективно боротися з популярними моделями дронів, які використовують українські військові, здолавши таким чином перевагу України у війні дронів, пише The Guardian.

Українські військові повсюдно використовують дрони на лінії фронту. Без них утримати Бахмут на Сході було б набагато складніше, а може, і взагалі неможливо, стверджує британське видання.

Проте останнім часом занепокоєння в Україні викликає той факт, що росіяни вже незабаром зможуть успішно збивати найпопулярніші моделі дронів, які використовують українці. Йдеться про безпілотники китайського виробника DJI.

За словами українських операторів дронів, з якими розмовляла The Guardian, вже через три-чотири місяці DJI не можна буде використовувати, через те, що росіяни навчились ефективно їх глушити.

Це означає, що Україні доведеться терміново шукати замінники у галузі, яка за 14 місяців війни розвивалась, мабуть, найбільш динамічно.

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Оператори дронів у передових батальйонах проводять розвідку, стежать за атаками противника або шукають одиниці артилерії, на знищення яких є лише пара хвилин, пояснюють співрозмовники видання. Дрони також допомагають українським бійцям коригувати ціль. Часом військові також використовують озброєні безпілотники.

Сотні відео, знятих з повітря, демонструють військові можливості безпілотників. Обидві сторони також активно використовують їх як засоби пропаганди.

Китайці ще рік тому заборонили використання дронів DJI у військових цілях. Але на практиці їх у великих кількостях закуповують донори з Європи та США і перевозять через кордон. Ці БпЛА виявилися найефективнішими для розвідки на місцевому рівні, їх також можна легко модифікувати для скидання гранат з повітря.

Утім військові повідомляють, що дрони DJI поступово втрачають свою ефективність, тому що російські засоби радіоелектронної боротьби зменшують їхній радіус дії.

У Бахмуті, де видимість обмежена руїнами будівель, загін безпілотників може покривати лише кілька сотень метрів, тоді як раніше їхня дальність становила у 10-20 разів більше.

"У Миколаєві ми могли покрити 15 км, а в Бахмуті лише 500 метрів – і навіть ці 500 метрів важко здолати двома безпілотниками", - розповів виданню оператор безпілотників.

Бойові втрати дронів також значні, насамперед проблемою є "дружній вогонь", адже знервована піхота знає, що присутність безпілотника у повітрі може бути передвісником влучного удару артилерії.

Іноді дрон не протримується і дня, іноді може зберігатися кілька місяців, розповідають оператори безпілотників.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий біля Запоріжжя демонструє роботу дрону, придбаного волонтерами

Зниження ефективності українських дронів стане загрозливою проблемою на полі бою. І отже, військові ЗСУ взялися тестувати інші види БпЛА, повідомляє The Guardian, серед яких українські безпілотники Windhover, які мають більший радіус дії.

Хоча тризубий шестироторний пристрій розроблявся ще до війни, саме зараз його почали активно тестувати військові.

За прогнозами фахівців, для заміни DJI на передовій потрібно поєднати розвідувальні БпЛА більшого радіусу дії, як-от Leleka-100, який коштує близько 50 тис. дол. і має радіус дії до 100 км, з дронами-камікадзе типу FPY - легкими, високошвидкісними гоночними дронами з прикріпленими бомбами, якими керують через гарнітуру.

Семюел Бендетт, експерт з безпілотників з Центру військово-морського аналізу США, каже, що ймовірні зміни в технології сприятимуть Україні.

"Росіяни дуже стурбовані тим, що українці мають перевагу у безпілотниках FPV і будуть використовувати їх під час свого контрнаступу", - пояснює фахівець у коментарі британському виданню.

Вони також стурбовані тим, що Москва може не мати достатньо пілотів або технологічних ноу-хау, щоб не відставати, каже американський експерт.