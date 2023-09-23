ЗСУ звітують про прорив біля Вербового на Запоріжжі. Чому це важливо

Автор фото, ГЕНШТАБ ЗСУ/FACEBOOK

45 хвилин(и) тому

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив в інтерв’ю CNN, що збройні сили України прорвали оборону у Вербовому Запорізької області. Росіяни цю інформацію поки що не підтверджують.

"На лівому фланзі [під Вербовим] у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі, - заявив він. - Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову...".

Він підкреслив, що головне – "не втратити цю ініціативу".

Тарнавський додав, що першою великою перемогою на Півдні стане взяття Токмака - це стратегічний центр для Росії. І він може відкрити шлях для України далі на південь.

"Токмак – це ціль-мінімум, – сказав він. - Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів".

У ранковому зведенні генштабу ЗСУ йшлося про те, що спроби росіян атакувати в районі Роботиного і Вербового на Запоріжжі призвело для них до "значних втрат як у живій силі, так і в техніці".

"На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій", - йдеться у зведенні.

Росіяни інформацію про прорив не підтверджують. Навпаки – у зведення російського міноборони йдеться про те, що українським силам біля Вербового начебто завдають суттєвих втрат.

Прорив головної лінії на Півдні

Лише напередодні, 22 вересня, газета Wall Street Journal та аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що українська армія на ділянці під селом Роботине в Запорізькій області пробила в російській обороні пролом таких розмірів, що через нього проходить не лише піхота, а й бронетехніка.

На це вказували геолоковані відео та співрозмовники в ЗСУ, які стверджували, що просунулися до Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Однак якщо ЗСУ вдасться закріпити тут свій успіх, вони можуть спробувати завести через прорвану лінію більше важкої техніки та вирушити на менш захищену територію. Частину техніки, що прорвалася, знищили, розповів Wall Street Journal український офіцер.

Головна мета України на цій ділянці — спробувати перерізати російське угруповання на лівому березі Дніпра, дійшовши до Азовського моря або встановивши вогневий контроль над коридором до Криму.

Видання нагадує, що перші українські спроби прорвати російську оборону виявилися невдалими, після чого ЗСУ змінили тактику й почали берегти техніку та живу силу, методично знищуючи російську артилерію і боєприпаси.

Тим часом невеликі групи українських військових наступали від однієї лісосмуги до іншої.

Але біля села Вербове, писало Wall Street Journa російські сили оборонялися особливо завзято.

Вони начебто використовували фосфорні боєприпаси, щоб підпалювати посадки, де розташовані захоплені українськими військами окопи. Внаслідок цього українцям доводиться залишати позиції під артилерійським вогнем, сказав газеті офіцер ЗСУ.

Відтак повідомлення про прорив коло Вербового – важлива новина.

Чому це важливо

Автор фото, Reuters

Прогрес ЗСУ у Запорізькій області – справді серйозний успіх, вважає військовий оглядач ВВС Павло Аксьонов.

Тактика повільного перемелювання резервів противника була обрана ЗСУ тому, що російська армія спромоглася заздалегідь підготувати оборону на найбільш очевидному напрямку удару в Запорізькій області.

Якщо ЗСУ справді вдалося розширити прорив кордону російської оборони в районі Вербового і провести туди бронетехніку, це стане своєрідним проміжним підсумком цього повільного наступу.

Сама по собі лінія оборони з польовою фортифікацією і протитанковими загородженнями не є великою проблемою для наступаючих, інженерні машини з цим справляються.

Міцність оборони забезпечують війська. Коли той чи інший рубіж успішно подолано і в нього можна вводити основні сили, це означає, що російські війська на цій ділянці мали проблеми саме з бойовою стійкістю.

Російське командування стягує в цей район резерви, включаючи частини ВДВ, і війська, що наступають, за просування платять дуже високу ціну.

Проте тримати оборону на підготовлених позиціях простіше, ніж вести зустрічний бій із бронетехнікою, що прорвалася. Тому не виключено, що в результаті російські війська з боями відступлять — на цьому напрямі вони створили ешелоновану оборону з кількох рубежів, і прорив одного з них означає, що треба готуватися до наступного штурму.

Але поки що ознак такого відступу немає, і ситуація на фронті в Запорізькій області в цілому залишається незмінною.