Від 5 до 10 тисяч доларів, щоб не служити. Як і хто шукатиме покупців "білих білетів"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фото ілюстративне і не пов'язане із заявами у статті.

30 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський видав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій про придатність до військової служби, що прийняті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Це означає, що мають перевірити висновки щодо тисяч людей, які отримали висновки ВЛК і не були мобілізовані.

Указ з’явився після того, як правоохоронці встановили багато випадків корупційних дій лікарів, які у висновках про стан здоров’я писали діагнози, не сумісні зі службою.

Президент Зеленський сказав, що має уявлення, скільки рішень ВЛК могли бути фальшивими, проте цифр не назвав.

"Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК", - наголосив він у телезверненні.

"Зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від трьох до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати", – заявив Володимир Зеленський.

Проте після появи президентського указу, що ґрунтується на рішенні Ради національної безпеки, лишається багато питань, як саме відбуватиметься перевірка рішень комісій, хто це робитиме і якими будуть наслідки.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фото ілюстративне і не пов'язане із закидами у статті.

Як працює ВЛК і які її повноваження

ВЛК - це спеціальна медична комісія, яка оцінює придатність громадян для проходження військової служби.

До неї входять лікарі державних чи комунальних медичних закладів. Рішення про склад комісії ухвалюють місцеві органи влади.

Загалом в Україні близько 750 ВЛК, до яких залучені медики понад 800 лікарень.

Якщо ВЛК виявляє медичні проблеми, наслідком може бути звільнення від служби, а також мобілізації.

Комісія ухвалює рішення про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я на термін до шести місяців, після чого особа має повторно проходити перевірку. Тобто йдеться про тимчасову відстрочку.

Але ВЛК може ухвалити рішення про повну непридатність і зняти особу з військового обліку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними прикордонної служби, серед понад шести мільйонів українських біженців, що виїхали за кордон, близько 10% - чоловіки

Чи можуть непридатні виїхати за кордон

Так, це стосується як непридатних до військової служби, котрі зняті з обліку, так і тимчасово непридатних.

Президент Зеленський в указі доручив профільним відомствам у найближчі тижні представити статистику про те, скільки чоловіків саме за такими підставами виїхали за кордон і не повернулися.

Як будуть перевіряти висновки ВЛК

Вибіркові перевірки тривають вже кілька місяців. Загалом по країні перевірили понад 200 військо-лікарських комісій. Перевірки здійснювали переважно правоохоронні органи.

Указ президента передбачає, що впродовж тижня, тобто до 19 вересня, мають створити спеціальні робочі групи, які вивчатимуть висновки ВЛК. До них мають увійти представники міністерств і відомств, а також обласних військових адміністрацій.

Перевірка ВЛК триватиме три місяці.

Два тижні дається на те, щоб зробити висновки, скільки людей з висновком про непридатність чи тимчасову непридатність перетнули кордон.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нещодавно заявив, що МОЗ визначив перелік областей і ВЛК, де відсоток непридатних до служби чоловіків виявився найбільшим і які перевірятимуть у першу чергу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові, що на фронті, усе частіше кажуть про те, що потребують заміни.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про масштабні корупційні схеми із залученням десятків лікарів.

"Чим складніший діагноз, тим більша сума – поліція, зокрема, на Вінниччині зафіксувала хабарі у 10 тисяч доларів за зняття з військового обліку", - розповідав він.

Якою буде процедура перевірок, а також чи перевірятимуть усіх непридатних до служби, в уряді не уточнюють.

Віктор Ляшко сказав, що "наразі розробляється відповідний алгоритм". Однак наголосив, що передусім перевірятимуть ті ВЛК, де відсоток рішень про непридатність є найвищим.

У РНБО кажуть, якщо висновки про інвалідність чи захворювання виявляться безпідставними, робочі групи ініціюватимуть повторну перевірку.

Олексій Данілов сказав, що не може не викликати підозр, наприклад, той факт, що майже в 90% випадках, коли оформлювали інвалідність і непридатність до служби, комісії встановлювали один і той же діагноз. Щоправда, він не сказав, який саме.

"Якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося, може вам потрібна допомога", – наголосив секретар РНБО.