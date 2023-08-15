У Росії від вибуху на АЗС загинули 35 людей. Які причини такої кількості жертв

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34 хвилин(и) тому

Внаслідок вибуху і пожежі, що сталися напередодні ввечері на автозаправці в Махачкалі у Дагестані, загинули 35 людей. Серед них щонайменше троє дітей. За попередніми даними, спершу вибух стався у будівлі автосервісу біля АЗС. Причину з'ясовують.

За останніми звітами МНС Росії, внаслідок інциденту загинули щонайменше 35 людей. Постраждали, за різними даними, від 80 до 105 людей.

Рятувальники продовжують працювати. 15 серпня оголосили у цій російській республіці днем жалоби.

Що сталося?

За даними влади, вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали.

Місце початкового вибуху, ймовірно, було в автосервісі, який розташований навпроти АЗС Nafta24, а потім вогонь перекинувся на саму заправку.

"Здетонували ємності заправки навпроти, внаслідок чого сталися загоряння і пожежа", - сказав голова Республіки Дагестан Сергій Меліков.

Як писали телеграм-канали, через вибухову хвилю паливо, що горіло, накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і перебували від нього в радіусі 50 метрів.

"Навпроти в автосервісі щось горіло, машина теж спалахнула. Звідти все на нашу заправку. Після вибуху все на голову впало", - цитує одного з постраждалих російська газета "Известия".

Агенція ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомляла, що на заправці вибухнули дві цистерни з паливом із восьми. За даними МНС, площа пожежі становила 600 квадратних метрів. Загоряння загасили через три години.

"О 01:00 за московським часом повна ліквідація пожежі, зараз йде проливання конструкції, особового складу та техніки вистачає", - сказав начальник головного управління МНС Росії по Дагестану Наріман Казимагамедов.

Точні причини вибуху наразі встановлюють.

"Правоохоронні органи проводять перевірку, за підсумками якої буде зроблено все можливе, щоб справедливість перемогла, була забезпечена безпека дагестанців", - заявив Меліков.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, а регіональна прокуратура заявила, що почала слідство, щоб з'ясувати, наскільки ретельно дотримувалися вимог законодавства про пожежну та промислову безпеку.

За інформацією МНС, постраждали 105 людей. Водночас російське МОЗ повідомляє про 80 постраждалих, з яких 63 перебувають на лікуванні, 11 з них – у тяжкому стані.

Як повідомив уранці голова Дагестану Меліков, серед загиблих троє дітей. У МОЗ республіки заявили, що наразі встановили особи не всіх загиблих.

Рятувальники та пожежники продовжують розбирати завали.