Зсув ґрунту на гірському курорті в Грузії. Багато загиблих, серед них українка

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трагедія сталася пізно ввечері 3 серпня, але жертв зсуву ґрунту досі шукають

37 хвилин(и) тому

Зсув ґрунту відбувся 3 серпня на гірському курорті Шові в Грузії. На даний час відомо про загибель загинули 12 людей, в країні оголосять траур.

Число загиблих внаслідок потужного зсуву на гірському курорті Шові в регіоні Рача на заході Грузії досягло 12 людей. В ущелині, яка виявилася засипаною, триває пошукова операція, грузинські ЗМІ повідомляють, що зниклими залишаються понад 20 людей.

Експерти називають стихійне лихо у Шові наймасштабнішою подією у Західній Грузії за останні 30 років. Геолог Мераб Гапріндашвілі сказав журналістам, що в рух прийшло понад 5 млн кубометрів твердої маси.

"У ущелині, де знаходиться Шові, протягом останніх днів йшли безперервні зливи, — цитує геолога агентство "Інтерфакс". — До цього додалося інтенсивне танення двох льодовиків поблизу на Кавказькому хребті. Ці два явища викликали активізацію зсувних процесів".

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що у понеділок 7 серпня в Грузії буде оголошено день жалоби.

Глава грузинського Міністерства з надзвичайних ситуацій Теймураз Мгебришвілі сказав журналістам, що зсув засипав котеджі.

"Там, де були котеджі, зараз практично нічого не залишилося, — повідомив він. — Ми бачимо уламки цих котеджів у масі землі, що лежить на великій площі. Це ускладнює рятувальну операцію".

Гарібашвілі заявив, що до участі в операції буде залучено військовослужбовців грузинської армії.

"Ми почнемо мобілізацію за кілька годин. Ми маємо відповідну техніку, з якою вони прибудуть, маємо спеціальні мости, якими ми скористаємося у разі потреби", — цитує видання "Новини-Грузія" міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе.

У пошуковій операції беруть участь вертольоти та групи рятувальників із собаками.

За даними видання "Новини-Грузія", гелікоптери прикордонної поліції вже евакуювали із зони лиха понад 200 людей.

Зсув у Шові зійшов ще в четвер увечері, але рятувальники змогли дістатися місця події тільки до ночі, передає грузинська телекомпанія Formula TV.

Популярний гірський курорт Шові знаходиться в долині річки Чанчахі, він розташований за сім кілометрів від кордону з російською Північною Осетією.

Рача - гірська область на північному заході Грузії, яку за красу пейзажів іноді називають місцевою Швейцарією.

В українському Міністерстві закордонних справ повідомили ВВС, що серед загиблих на курорті в Грузії є українка.

"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", - повідомили в пресслужбі МЗС.

Пізніше стало відомо, що загибла - українська журналістка і редактор Аліна Поліковська.

Автор фото, Reuters

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Паралельно триває перевірка, чи не було інших українців в селищі Шові.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у грузинському курортному селищі Шові в результаті зсуву ґрунту.

"Висловлюю щирі співчуття грузинському суспільству у зв’язку зі стихійним лихом, яке забрало життя людей. - він написав у Twitter.

"Співчуваємо рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим унаслідок зсуву ґрунту у високогірному регіоні Рача".