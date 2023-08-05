Зсув ґрунту на гірському курорті в Грузії. Багато загиблих, серед них українка
Зсув ґрунту відбувся 3 серпня на гірському курорті Шові в Грузії. На даний час відомо про загибель загинули 12 людей, в країні оголосять траур.
Число загиблих внаслідок потужного зсуву на гірському курорті Шові в регіоні Рача на заході Грузії досягло 12 людей. В ущелині, яка виявилася засипаною, триває пошукова операція, грузинські ЗМІ повідомляють, що зниклими залишаються понад 20 людей.
Експерти називають стихійне лихо у Шові наймасштабнішою подією у Західній Грузії за останні 30 років. Геолог Мераб Гапріндашвілі сказав журналістам, що в рух прийшло понад 5 млн кубометрів твердої маси.
"У ущелині, де знаходиться Шові, протягом останніх днів йшли безперервні зливи, — цитує геолога агентство "Інтерфакс". — До цього додалося інтенсивне танення двох льодовиків поблизу на Кавказькому хребті. Ці два явища викликали активізацію зсувних процесів".
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що у понеділок 7 серпня в Грузії буде оголошено день жалоби.
Глава грузинського Міністерства з надзвичайних ситуацій Теймураз Мгебришвілі сказав журналістам, що зсув засипав котеджі.
"Там, де були котеджі, зараз практично нічого не залишилося, — повідомив він. — Ми бачимо уламки цих котеджів у масі землі, що лежить на великій площі. Це ускладнює рятувальну операцію".
Гарібашвілі заявив, що до участі в операції буде залучено військовослужбовців грузинської армії.
"Ми почнемо мобілізацію за кілька годин. Ми маємо відповідну техніку, з якою вони прибудуть, маємо спеціальні мости, якими ми скористаємося у разі потреби", — цитує видання "Новини-Грузія" міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе.
У пошуковій операції беруть участь вертольоти та групи рятувальників із собаками.
За даними видання "Новини-Грузія", гелікоптери прикордонної поліції вже евакуювали із зони лиха понад 200 людей.
Зсув у Шові зійшов ще в четвер увечері, але рятувальники змогли дістатися місця події тільки до ночі, передає грузинська телекомпанія Formula TV.
Популярний гірський курорт Шові знаходиться в долині річки Чанчахі, він розташований за сім кілометрів від кордону з російською Північною Осетією.
Рача - гірська область на північному заході Грузії, яку за красу пейзажів іноді називають місцевою Швейцарією.
В українському Міністерстві закордонних справ повідомили ВВС, що серед загиблих на курорті в Грузії є українка.
"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", - повідомили в пресслужбі МЗС.
Пізніше стало відомо, що загибла - українська журналістка і редактор Аліна Поліковська.
Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.
Паралельно триває перевірка, чи не було інших українців в селищі Шові.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у грузинському курортному селищі Шові в результаті зсуву ґрунту.
"Висловлюю щирі співчуття грузинському суспільству у зв’язку зі стихійним лихом, яке забрало життя людей. - він написав у Twitter.
"Співчуваємо рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим унаслідок зсуву ґрунту у високогірному регіоні Рача".
Текст президент опублікував українською та грузинською мовами.