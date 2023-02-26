Новий скандал Ілона Маска. Що американський бізнесмен сказав про Революцію Гідності
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск назвав українську Революцію гідності "переворотом". Таку думку він висловив під час дискусії в соцмережі Twitter
Свою думку щодо української революції Маск висловив, коментуючи пост іншого користувача Twitter, що своєю чергою зацитував думку американського політолога Джона Миршаймера.
Той восени 2014 року в статті для видання Foreign Affairs припустив, що "незаконне повалення" проросійського президента України Віктора Януковича стало "останньою краплею" для Володимира Путіна, а сама "українська криза" спровокована діями Заходу, зокрема розширенням НАТО.
Маск в своєму коментарі дав зрозуміти, що поділяє думку політолога щодо подій Майдану.
"Ті вибори (обрання Януковича в 2014 році) були, мабуть, хитрими, але безсумнівно, що переворот справді відбувся", - написав бізнесмен.
Реакція користувачів
Більшість користувачів Twitter, що взяли участь в цій дискусії, засудили слова Маска. Багато хто вказав йому на те, що вибори Януковича в 2010 році не можна вважати демократичними і законними, а сам він був "путінською маріонеткою".
Також йому вказали на те, що Революцію Гідності не можна вважати "переворотом", бо її підтримала не "група заколотників", а мільйони мешканців України. А безпосередньо після Майдану відбулися легітимні вибори президента.
Відреагувала на заяви Маска і українська влада.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter відповідь американському бізнесмену.
"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи".
"В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - звернувся Подоляк до Ілона Маска.
Масові акції протесту проти політики президента Януковича, що згодом отримали назву Майдан і Революція Гідності, почалися наприкінці листопада 2013 року в Києві. Зокрема, вони були зумовлені відмовою тодішньої влади від євроінтеграційних процесів України.
В 20-х числах лютого 2014 року Янукович залишив Київ, а потім російські військові перемістили його на територію РФ, де він і перебуває донині. Верховна Рада визнала його таким, що "самоусунувся" від виконання обов'язків президента.
Також парламент призначив нові вибори президента на травень 2014 року. На них переміг Петро Порошенко.
Російська влада визнала ці вибори, але Революцію Гідності і втечу Януковича продовжує називати "переворотом".