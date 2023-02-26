Новий скандал Ілона Маска. Що американський бізнесмен сказав про Революцію Гідності

Автор фото, Reuters

14 хвилин(и) тому

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск назвав українську Революцію гідності "переворотом". Таку думку він висловив під час дискусії в соцмережі Twitter

Свою думку щодо української революції Маск висловив, коментуючи пост іншого користувача Twitter, що своєю чергою зацитував думку американського політолога Джона Миршаймера.

Той восени 2014 року в статті для видання Foreign Affairs припустив, що "незаконне повалення" проросійського президента України Віктора Януковича стало "останньою краплею" для Володимира Путіна, а сама "українська криза" спровокована діями Заходу, зокрема розширенням НАТО.

Маск в своєму коментарі дав зрозуміти, що поділяє думку політолога щодо подій Майдану.

"Ті вибори (обрання Януковича в 2014 році) були, мабуть, хитрими, але безсумнівно, що переворот справді відбувся", - написав бізнесмен.

Автор фото, twitter

Автор фото, Twitter

Реакція користувачів

Більшість користувачів Twitter, що взяли участь в цій дискусії, засудили слова Маска. Багато хто вказав йому на те, що вибори Януковича в 2010 році не можна вважати демократичними і законними, а сам він був "путінською маріонеткою".

Також йому вказали на те, що Революцію Гідності не можна вважати "переворотом", бо її підтримала не "група заколотників", а мільйони мешканців України. А безпосередньо після Майдану відбулися легітимні вибори президента.

Відреагувала на заяви Маска і українська влада.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter відповідь американському бізнесмену.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи".

"В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - звернувся Подоляк до Ілона Маска.

Масові акції протесту проти політики президента Януковича, що згодом отримали назву Майдан і Революція Гідності, почалися наприкінці листопада 2013 року в Києві. Зокрема, вони були зумовлені відмовою тодішньої влади від євроінтеграційних процесів України.

В 20-х числах лютого 2014 року Янукович залишив Київ, а потім російські військові перемістили його на територію РФ, де він і перебуває донині. Верховна Рада визнала його таким, що "самоусунувся" від виконання обов'язків президента.

Також парламент призначив нові вибори президента на травень 2014 року. На них переміг Петро Порошенко.