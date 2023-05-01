Щоб помститися за допомогу Україні, Путін жене мільйони біженців до Європи - The Sun

Автор фото, EPA

36 хвилин(и) тому

Вторгнення Росії в Україну змусило мільйони людей залишити свої домівки й шукати притулку в ЄС і сусідніх країнах, пише британська The Sun.

Тепер потік біженців може значно поповнитися мешканцями Судану. Через бойові дії, що спалахнули там кілька тижнів тому, багато країн оголосили про евакуацію звідти своїх громадян.

Наразі в Судані спостерігається гостра нестача продовольства, питної води, медикаментів та палива.

У районах, де інтенсивні бойові дії перешкоджають гуманітарним операціям, ООН змушена скорочувати масштаби своєї діяльності. Це стало важким ударом для країни, де третина 46-мільйонного населення залежить від гуманітарної допомоги.

Директор Інституту досліджень кризових ситуацій в Оксфорді Марк Алмонд вважає, що проблеми в Африці є частиною плану Путіна зі створення хаосу.

Єдина країна, яка, схоже, не відчуває потреби евакуювати своїх людей із Судану, — це Росія, пише видання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так зараз виглядає столиця Судану - Хартум

У той час, як погляди Заходу прикуті до війни в Україні, президент Путін поширює свій згубний вплив на Африку, зазначає The Sun.

Російська ПВК "Вагнер" розгорнула тисячі оперативників у країнах Африки та Близького Сходу, включно з Малі, Лівією, Суданом, Центральноафриканською Республікою та Сирією.

Офіційно ці російські солдати допомагають стабілізувати африканські країни, але їхні методи стабілізації вже були відомі у Сирії, пишуть журналісти The Sun: вони полягають у тому, щоб гнати мільйони біженців у бік Європи.

Уряд Італії раніше заявляв, що за збільшенням кількості суден з мігрантами, які намагаються перетнути Середземне море, стоїть російська ПВК "Вагнер", і що це є частиною гібридної війни Москви проти країн, що підтримують Україну.

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненційне збільшення кількості мігрантів, що відпливають від африканських берегів, також значною мірою є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує "Вагнер", використовуючи свій значний вплив у деяких африканських країнах", – заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.

Близько 20 тисяч людей прибули до Італії цього року (торік за аналогічний період їхня кількість склала 6100). Про це свідчать дані МВС Італії.

"Путін розраховує, що наша людяність змусить нас ігнорувати потенційні проблеми неконтрольованого прибуття. Путін розглядає повторення цих криз із біженцями як спосіб підірвати нашу підтримку Україні", - заявляв Кросетто.

The Sun пише, що хвилі біженців у Судані є частиною більшої кризи в Африці.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Евакуйовані з Судану на борту саудівського судна на шляху з Порт-Судана до Джидди

На думку видання, путінська Росія відграє активну роль у руйнуванні частини Африки, яка колись була поділена між Британською та Французькою імперіями.

Росіяни ніколи не мали там імперії, і нині Кремль розігрує місцеве невдоволення британською колоніальною спадщиною. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров був частим гостем у цьому кризовому регіоні, зокрема в Судані, налагоджуючи зв'язки з військовими режимами, вороже налаштованими щодо демократичного Заходу.

Путін розглядає втручання у справи Африки як спосіб відкрити другий фронт проти країн НАТО за підтримку України. Африканські біженці тікають від війни й державних переворотів, а також від посухи й голоду, викликаних зміною клімату.

Стартовим майданчиком цього стала Лівія, пише видання. Тепер тисячі суданців залишають свої домівки.