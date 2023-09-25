Ґрунт з астероїда Бенну прибув на Землю. Що він розповість про походження життя

Автор фото, NASA Підпис до фото, Ілюстрація: космічне судно Osiris-Rex два роки картографувало Бенну, перш ніж отримати зразки ґрунту

13 хвилин(и) тому

У неділю капсула НАСА Osiris-Rex увірвалась в атмосферу Землі зі швидкістю, що у 15 разів перевищує політ кулі гвинтівки. Капсула успішно приземлилась у пустелі в американському штаті Юта.

У небі при цьому з'явилась вогняна куля, але тепловий щит і парашути сповільнили спуск апарата, і він плавно приземлився.

Капсула доправила дорогоцінний вантаж - жменьку пилу, зібраного з астероїда Бенну. Цей космічний об'єкт розміром з невелику гору може допомогти нам знайти відповідь на найважливіше питання: звідки ми взялися?

"Коли на Землю доставлять 250 г астероїда Бенну, ми зможемо вивчити матеріал, що існував ще до появи нашої планети. А деякі його крихти, можливо, з'явилися навіть до нашої Сонячної системи", — каже професор Данте Лауретта, головний дослідник місії.

"Ми намагаємось скласти картину того, як ми з'явилися. Як утворилася Земля і чому тут існує життя? Звідки в океанах узялася вода; звідки з'явилося повітря у нашій атмосфері? І, найголовніше, - що є джерелом органічних молекул, з яких складається все живе на Землі?"

Більшість вчених вважають, що багато ключових компонентів потрапили на нашу планету на ранніх етапах її історії. Їх принесли астероїди, які врізалися в Землю, можливо, саме такі, як Бенну.

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Інженери провели остаточне коригування траєкторії космічного корабля Osiris-Rex. І в неділю вирішили спускати капсулу, операція пройшла успішно.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Приземлення капсули

Місія зі збирання фрагментів Бенну, ширина якого становить 500 метрів, розпочалася у 2016 році. Тоді дослідники НАСА запустили до цього небесного тіла зонд Osiris-Rex.

Щоб дістатись астероїда, апарату знадобилося два роки. Ще два роки пішло на картографування, і лише тоді вчені змогли впевнено визначити місце на поверхні космічного об'єкта, де можна було взяти зразок "ґрунту".

Як допоміг Браян Мей з Queen

Автор фото, BBC / KEVIN CHUCH Підпис до фото, Гітарист Queen Браян Мей входить до групи дослідників Osiris-Rex. Він склав атлас астероїда Бенну

Ключову роль у виборі цієї ділянки астероїда відіграв британець Браян Мей - легендарний гітарист групи Queen та доктор наук у галузі астрофізики.

Він, з-поміж іншого, спеціалізується на стереозображеннях - суміщенні двох фото об'єкта, зроблених під трохи різними кутами, для створення тривимірного зображення з відчуттям перспективи.

Мей та його колега Клаудія Манцоні створили такі зображення для кількох ділянок Бенну, які потенційно підходять для збирання зразків ґрунту. Вони встановили найбезпечніші точки, де міг би працювати Osiris-Rex.

"Я завжди казав, що мистецтво необхідне не менше, ніж наука", - розповів сер Браян ВВС.

"Поверхню потрібно помацати, щоб зрозуміти, чи не завалиться космічне судно, чи не вдариться воно об "Фатальну гору". Це скеля, що лежить просто на межі того місця, яке у підсумку обрали, його назвали "Соловей".

Автор фото, NASA / GODDARD / UNIVERSITY OF ARIZONA Підпис до фото, Астероїд Бенну є "грудою щебеню" — зібрані разом уламки матеріалу, що розлетілися після формування планет

20 жовтня 2020 року зонд взяв пробу ґрунту — і це був неймовірний момент.

Osiris-Rex спустився до астероїда, тримаючи пристосування для збирання ґрунту на триметровій жердині.

Ідея полягала в тому, щоб вдарити по поверхні й відразу випустити з апарата потік газоподібного азоту, створивши хмару з фрагментів породи й пилу. Те, що сталося далі, було своєрідним шоком.

Коли механізм торкнувся поверхні астероїда, вона розтіклася, як рідина. На момент подачі газу диск був на глибині 10 см. Під тиском азоту утворився кратер діаметром 8 метрів. Уламки ґрунту розлетілися у всіх напрямках, але, що найважливіше, - у бокс для зразків вони також потрапили.

І ось тепер ми на фінальній стадії. Osiris-Rex доставив на Землю зразок ґрунту Бенну, завершивши семирічну подорож в обидва боки завдовжки 7 млрд кілометрів.

Коли капсула приземлиться, її доставлять до Космічного центру ім. Ліндона Джонсона в Техасі. Там вже підготували спеціальну стерильну залу для аналізу зразків.

Одним з перших вчених, які торкнуться цього матеріалу, стане Ешлі Кінг з лондонського Музею природознавства (NHM). Він входить до наукової групи, що проведе початковий аналіз.

"Доправка на Землю зразків з астероїда — вкрай рідкісна подія. Звісно, хочеться стати тим, хто візьме перші виміри, і це треба зробити дійсно добре, — каже Кінг. — Це надзвичайно цікаво".

НАСА вважає Бенну найнебезпечнішим небесним тілом у Сонячній системі. Вивчивши його траєкторію, вчені дійшли висновку, що в нього найвища ймовірність зіткнутися Землею з усіх відомих астероїдів.

Але панікувати не варто, бо шанси зіткнення у будь-якому разі дуже низькі.

І трапиться катастрофа може не раніше кінця наступного століття.

Бенну, ймовірно, містить багато води (до 10% своєї ваги).

Деякі експерти вважають, що рання Земля була настільки гарячою, що втратила більшу частину своєї води. Якщо виявиться, що на Бенну теж є рідина, схожа на нашу H₂O, це додасть аргументів тим, хто вважає, що астероїди відіграли важливу роль для наповнення наших океанів.

Автор фото, BBC / KEVIN CHURCH Підпис до фото, Ешлі Кінг - один з шести науковців, що зроблять початковий аналіз зразків Бенну

Передбачають також, що на 5-10% Бенну складається з вуглецю, і це становить особливий інтерес для вчених.

Як відомо, життя на Землі ґрунтується на органічній хімії. Чи можна вважати, що не лише вода, а й складні молекули потрапили на Землю з космосу, давши поштовх розвитку біосфери на нашій планеті?

"Під час найперших аналізів ми складемо список всіх вуглецевих молекул, що містить зразок", — розповідає професорка британського Музею наукової історії Сара Рассел.

"На основі вивчення метеоритів ми знаємо, що астероїди, ймовірно, містять цілий набір різних органічних молекул. Але метеорити часто дуже забруднені, і тому зразки, доставлені з Бенну, дозволять нам визначити склад його органічних компонентів у чистому вигляді".